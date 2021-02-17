Законопроект о налогообложении криптовалют прошёл первое чтение

Россияне и иностранцы с видом на жительство и постоянно проживающие в стране, а также организации (в том числе филиалы и представительства иностранных компаний), имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут сообщать в налоговые органы о таком праве, а также обороте средств и остатке, если сумма за год в пересчёте на рубли превышает 600 тыс. Соответствующий законопроект (№ 1065710-7) был принят Госдумой в первом чтении.

За непредставление сведений о праве распоряжаться грозит штраф в размере 50 тыс. руб. За непредставление отчёта об операциях — в размере 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублёвом эквиваленте. За неуплату налога от операций — в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

Сообщить о праве распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчёт об операциях и об остатках цифровой валюты в налоговый орган будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. Первым отчётным периодом предлагается сделать 2021 год.

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект о налогообложении криптовалюты был внесён в Госдуму в начале декабря 2020 года.

«Такой закон развязывает властям руки для возбуждения уголовных дел в случае нарушения антиотмывочного, антитеррористического, налогового и антикоррупционного законодательства. Но этот контролирующий подход полностью противоречит самой природе криптовалюты, созданной как особый финансовый инструмент», — заявил тогда руководитель юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.

Этот и другие законопроекты о регулировании криптовалют раскритиковали отраслевые эксперты, попросив у властей отозвать и переработать их.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в ГК РФ нет понятия «цифровая валюта», что, по его мнению, создаст неопределенность налогового режима для большого числа российских субъектов экономической деятельности и проблемы в правоприменительной практике.

Поэтому нужно уточнить круг объектов, которые могут быть отнесены к категории «цифровая валюта», определения их соотношения с категориями «цифровых прав», «денег», закрепленных в ГК РФ, считает депутат:

«Для этого необходимо предварительное включение в Гражданский кодекс понятия цифровой валюты (даже при условии ограничения её гражданского оборота) и одновременное исправление этого понятия в законе о цифровых финансовых активах».

Ранее сообщалось, что ко второму чтению комитет намерен доработать законопроект вместе с базовым законом о цифровой валюте и поправками в Гражданский кодекс.

Напоминаем, российский законодатель предпочел избежать слова «криптовалюта» и использует для этого понятие «цифровая валюта», хоть и имеет в виду то же самое. Больше деталей о регулировании криптовалюты в наших карточках.

.

.

.