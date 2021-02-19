Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра «уличённых в цензуре» интернет-сервисов

Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении порядка ведения перечня владельцев ресурсов в сети «Интернет», причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, внесения в него и исключения из него информации о владельцах ресурсов в сети «Интернет», и состава содержащейся в нём информации».

Документ разработан во исполнение закона о санкциях для соцсетей и интернет-платформ за цензуру российских СМИ и граждан, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года и уже вступившего в силу.

Этот закон появился после того, как социальные сети, в частности — Twitter, YouTube и Facebook — применили санкции в отношении лояльных властям журналистов и СМИ. Например, были заблокированы аккаунты телеканала «Царьград», помечены как «неприемлемые и оскорбительные» некоторые материалы RT, ограничивался доступ к стримам Соловьёв Live. Подобная модерация применялась ко многим, в том числе и зарубежным блогерам, журналистам, средствам массовой информации, поскольку площадки обнаруживали в их действиях нарушения правил сообщества, однако российские власти восприняли эти действия как недружественные именно в отношении РФ.

Роскомнадзор, согласно закону, может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории России. Нет никаких сомнений, что в скором времени Президент подпишет закон о крупных штрафах для соцсетей, который на днях был одобрен Советом Федерации, и новые нормы будут также использованы в том же контексте давления на соцсети.

Решение о включении ресурса в перечень принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД. Решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор, который в течение суток после его получения вносит запись в перечень.

Запись в перечне должна включать сведения о владельце ресурса, сведения о провайдере хостинга или ином лице, обеспечивающем хостинг, URL информационного ресурса, указанного в решении (при наличии); реквизиты решения, дату и время получения, сведения о принятии мер по полному или частичному ограничению доступа и др. Новые записи из перечня будут публиковаться на сайте Роскомнадзора в течение трёх дней с момента внесения.

Если Генпрокуратура отменит решение о включении ресурса в перечень, Роскомнадзор в течение суток исключает из перечня информацию о владельце ресурса.

В перечне сохраняется персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени создания записей, изменения их состояния и исключения, сказано в проекте приказа.

Общественное обсуждение проекта приказа РКН продлится до 4 марта 2021 года. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

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