Роскомнадзор готовит соцсетям счётчик посещаемости

На общественное обсуждение выложен проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении методики определения количества пользователей информационного ресурса в сутки». Документ разработан в рамках исполнения федерального закона №530-ФЗ об учёте и обязанностях социальных сетей, посещаемость которых составляет более полумиллиона пользователей из России в сутки. Согласно этому закону, такие соцсети должны быть внесены в специальный реестр, который ведёт Роскомнадзор, а также исполнять множество обязанностей — по большей части цензурного характера.

Роскомнадзор хочет обязать соцсети установить счётчики посещаемости. Так регулятор определит, подпадает ли сайт под закон о самостоятельном удалении запрещённого контента. Для подсчёта соцсети должны будут установить предложенное ведомством ПОhttps://t.co/zekNlqxGAP — Стартапы и бизнес (@vcru) March 5, 2021

В проекте приказа говорится, что социальные сети должны будут установить программное обеспечение для подсчета количества пользователей. С помощью счетчиков РКН будет определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном удалении запрещенного контента.

Программу, осуществляющую такой подсчёт, предложит само надзорное ведомство. В проекте приказа говорится, что сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости планируют разместить по адресу http://www.530-fz.rkn.gov.ru/. В данный момент ссылка пока не работает.

Как видим, нормы нового законодательства очень напоминают принятый 2017 году закон «об аудиовизуальных сервисах», регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров.

Роскомнадзор уточнил, что в случае невозможности (отказа) определения количества пользователей соцсети с помощью установки счетчиков посещаемости, ведомство будет отсылать прямой запрос владельцу ресурса.

Если обратной связи от ресурса РКН не получит, то ведомство будет считать число пользователей ресурса «на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО или на основании общедоступных сведений в интернете».

Проект «Сетевые свободы» предположил, что в случае установки счетчика в Роскомнадзор будут передаваться данные не только о входе пользователя на сайт, но и информация о том, где он останавливал курсор и что читал особенно внимательно.

Кроме того, считает проект, Роскомнадзор сможет узнать, на какие сайты заходил человек перед этим благодаря данным cookies. Такие выводы проект делает на основе работы алгоритмов таргетированной рекламы.

Проект «Сетевые свободы» считает, что Роскомнадзор сможет получать данные не только о входе пользователя на сайт, но также о том, где он останавливал курсор и что читал особенно внимательно https://t.co/mOk0JSvwj9 — Медиазона (@mediazzzona) March 5, 2021

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

В начале марта текущего года РКН опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения два проекта приказов, напрямую связанные с администрированием социальных сетей. Согласно текстам распоряжений, РКН собирается обязать соцсети публиковать в открытом доступе ежегодные отчеты об удалении запрещенного в РФ контента. Также все социальные сервисы должны будут сделать отдельную электронную форму на своих главных страницах для жалоб пользователей на запрещенный контент.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа об установке соцсетями счётчиков — 18 марта 2021 года. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

.

.

.