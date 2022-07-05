Дайджест СМИ’май-июнь 2022: журналисты ещё есть, но журналистики — уже нет?

В этом выпуске: опоздавший ЕСПЧ, ужесточение законов об «иноагентстве» (теперь появились «аффилированные») и фейки (вплоть до приостановки лицензии), а также абсурдные кейсы, как то: статус «иноагента» за выпивку с другом и 54 случая «дискредитации» одним махом (журналисты потом даже не пришли в суд, и правильно).

«Дискредитация» ВС РФ и военная цензура — главная рубрика последних месяцев

1 мая Владимир Путин подписал закон о том, что от европейских журналистов будет запрашиваться больше документов для получения визы.

12 мая Верховный суд Хакасии признал законным заключение под стражу журналиста Михаила Афанасьева. 15 апреля он был арестован и обвинён в распространении недостоверной информации о вооружённых силах РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ).

13 мая «Радио Свобода» оштрафовали на 12,8 млн руб. за фейки о «спецоперации». А 16 мая — ещё и на 18 млн руб. из-за неудаления запрещённого контента. Наконец, взыскание в 10 млн руб. было установлено судом 17 мая. Общая сумма штрафов для медиа сейчас составляет более 55 млн руб.

16 мая на генпродюсера независимого красноярского телеканала ТВК составили протокол за цитирование текста «Медузы» о причинах поддержки россиянами «спецоперации».

17 мая белгородские депутаты попросили прокуратуру закрыть информагентство «Быт». Они сочли, что его редактор Евгений Белоусов мог публиковать фейки о спецоперации, потому что состоял в организации-«иноагенте» «Голос».

В тот же день стало известно, что депутат саратовской облдумы Юлия Литневская написала донос на региональных журналистов, принимавших участие в семинарах в Оксфорде.

«Опубликовано расследование редакции Underside, — написала Литневская в доносе в прокуратуру, — о журналистах региональных СМИ, которые участвовали в образовательных семинарах Оксфордского университета, проводившихся под патронажем правительства Великобритании.

...саратовские журналисты в разные годы прослушали русофобские семинары в Британии и вернулись в регион. С какой миссией?».

Редакция Underside» — ресурс сливов, которые использует государство для атак на оппозицию и независимые СМИ, напоминают в «Тайга.Инфо». Ранее им пользовалась Мария Захарова, ссылаясь на документы, которые отсутствовали в итоговой публикации Underside.

18 мая Россия закрыла корпункт канадской телерадиокорпорации CBS в Москве, аннулирует аккредитации и визы её журналистов, заявил МИД. Ранее Канада запретила вещание RT и RT France, объяснив, что они не соответствуют стандартам, а сохранение их в эфире «не отвечает общественным интересам».

21 мая журналиста Майкла Наки и руководителя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева обвинили в распространении фейка об обстреле Запорожской АЭС.

23 мая Роскомнадзор составил протоколы на издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за «фейковые» новости. Два текста были опубликованы еще 24 февраля и удалены после уведомления ведомства. Несмотря на это 28 февраля сайт был заблокирован в России.

24 мая суд в Екатеринбурге оштрафовал на 200 тыс. руб. правозащитницу и журналистку Елену Шукаеву. Её признали виновной по пяти протоколам о «дискредитации» российской армии — по каждому 40 тыс. штрафа.

Поводом для штрафов стали антивоенные посты в Facebook. По словам правозащитницы, суд не установил, что страницы с высказываниями принадлежат именно ей. Девушка обжалует решения суда. Если их оставят в силе, правозащитница планирует собирать деньги краудфандингом.

«Дискредитировать российскую армию может только сама армия или если только я не надену погоны и пойду совершать преступления. Выяснилось, что основная претензия была к употреблению слова „война”», — рассказала Шукаева It's My City.

24 мая на 100 тыс. руб. оштрафовали учредителя дагестанской газеты «Черновик» Магди Камалова за репост публикации бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина о боях за Мариуполь.

В тот же день журналистку Веру Башмакову признали виновной по статье о «дискредитации вооруженных сил» и назначили штраф 40 тыс. руб. — за наклейку «Нет войне».

31 мая Тверской районный суд Москвы отклонил иск Republic и «Медиазоны» о блокировке изданий из-за «дискредитации Вооруженных сил РФ».

31 июня Европейский вещательный союз приостановил членство российских СМИ. Сообщение об этом было направлено ВГТРК, Первому каналу и «Останкино». Они смогут подать апелляцию на это решение, однако вряд ли будут этим заниматься, так как в конце февраля все эти компании сами заявили о выходе из состава союза, считает «Кабельщик».

2 июня в «дискредитации» армии РФ обвинили экс-главреда издания «Новый город» из Нижнего Тагила.

3 июня суд продлил арест учредителя алтайской газеты «Листок» по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

3 июня железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал продюсера местного телеканала ТВК Вадима Вострова по протоколу о «дискредитации» российской армии на 40 тыс. руб.

6 июня мировой судья оштрафовал ещё на 20 млн рублей «Радио Свобода» (признано в России СМИ-«иноагентом») из-за неудаления запрещённого контента о военной операции на Украине

В тот же жень портал 74.RU был вынужден удалить страницу памяти военнослужащих, погибших на Украине. Как объяснили в редакции, такое решение принято в связи с позицией суда в отношении аналогичного материала на псковском сайте 60.RU.

«В России складывается новая судебная практика», — говорится на сайте.

8 июня суд в Хакасии отказал защите журналиста Михаила Афанасьева в обжаловании обыска. Михаил обвиняется в распространении «фейков об армии» из-за публикации об омоновцах, отказавшихся ехать на на «спецоперацию». За это журналиста до суда отправили в СИЗО.

9 июня сахалинскую газету «Визит» оштрафовали на 200 тыс. руб. за антивоенную статью Явлинского. Теперь издание на грани закрытия, а главреда в случае невыплаты штрафа могут арестовать.

10 июня хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста Илью Азара за «дискредитацию» армии. В публикации говорилось о значимости антивоенного марша.

17 июня Изабеллу Евлоеву вновь вызвали на допрос: против самой Евлоевой, находящейся в эмиграции, возбуждены два дела о фейках об армии.

18 июня экс-ведущего ВГТРК и левого публициста Константина Сёмина вызвали на опрос в уголовный розыск. В доносе на него некий гражданин Полищук просил проверить выпуски программ на youtube-канале Сёмина на предмет дискредитации ВС РФ и «фейков» о российской армии.

В тот же день журналист Андрей Солдатов опубликовал рапорт УСБ ФСБ, на основании которого в отношении него возбудили дело о фейках о ВС РФ.

18 июня редактору «Резонанса» Даниилу Белякову пытались вручить повестку на допрос. «В ней не указаны ни дата, ни номер дела, ни статус, в котором должен явиться наш редактор».

20 июня главного редактора «Листка» Виктора Рау оштрафовали на 120 тыс. руб. по статье о «призывах к санкциям против России» (20.3.4 КоАП РФ). Сейчас Рау находится вне России. На следующий день его оштрафовали за ссылку на телеграм-канал «Нюрнберг 2.0»

21 июня главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, а также корреспондента издания Алексея Малиновского объявили в федеральный розыск. По какому уголовному делу разыскивают журналистов, неизвестно. Однако это может быть связано с резкими высказываниями против военной спецоперации на территории Украины. Оба журналиста сейчас живут не в России.

21 июня же журналистке RusNews Марии Пономаренко до 28 августа продлили арест в СИЗО. Её заключили под стражу за распространение якобы ложной информации о Вооружённых Силах РФ.

22 июня в России из-за новости о незаконном призыве в армию РФ крымчан от 2019 года заблокировали уже год как не работающий сайт Newsru.com. Новость о призыве в Крыму стала поводом и для блокировки сайта Human Rights Watch.

В мае «Новая газета. Европа» провела исследование о том, как крупнейший в Рунете новостной агрегатор трансформировался в источник исключительно официальной информации. Дата-отдел издания выгрузил из Wayback Machine более 800 тыс. новостей с начала 2000-х, чтоб проследить, как новостная картина, которую каждый день видят 14 миллионов человек, оказалась полностью подконтрольной государству.

С начала так называемой «специальной военной операции» доля медиа, связанных с государством, в основных рубриках «Яндекс.Новостей» превысила 70%. Более 22%, то есть каждая пятая новость, приходится на главный пропагандистский ресурс в интернет-СМИ – «РИА Новости». По мнению исследователей,

«С введением военной цензуры главный российский новостной агрегатор окончательно превратился в аналог телевизора».

«Я временно ушёл из журналистики и осваиваю новую специальность. Если позовут на какой-либо зарубежный информационный проект – пойду. В России журналистики больше нет, хотя бы потому, что журналистика – это объективное и беспристрастное освещение событий. В стране, где нельзя назвать *** [«спецоперацию»] войной, это, сами понимаете, невозможно», — рассказывают журналисты.







СМИ-«иноагенты» — постоянная рублика последнего года

4 мая объявили в розыск признанного в России СМИ-«иноагентом» журналиста Александра Невзорова. Ранее СК возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейковой информации о действиях российских ВС.

5 мая экс-главред игры «Кто хочет стать миллионером» и московский муниципальный депутат Илья Бер попал под полицейскую проверку после публикации в своих соцсетях поста о событиях в украинской Буче.

Бер возмутился тем, как «российские пропагандисты» перевели пост Guardian и решил по пунктикам разобрать статью английской газеты. Теперь постом Бера заинтересовались в МВД. Материал проверки находится в Преображенском ОВД.

10 мая Президентский Совет по правам человека направил в Госдуму критический отзыв на проект нового закона об «иностранных агентах». Эксперты совета указывают, что он «фактически необоснованно расширяет возможность» попадания граждан, НКО и СМИ в реестр «иноагентов». Забегая вперёд, скажем, что через полтора месяца закон всё же приняли.

20 мая руководителя «Первого отдела» вновь оштрафовали на 10 тыс. руб. за то, что он не поставил «иноагентскую» плашку при публикации постов в соцсетях. Пресс-служба судов при этом даже поставила ссылку на его телеграм-канал в своей публикации.

«Неожиданная реклама 👀», — отреагировал «Первый отдел».

20 мая же депутата из Коми объявили «иноагентом» из-за денежных переводов от других «иноагентов». Кроме того, Воробьёву перечислили 2 тыс. руб. из Великобритании и перевели деньги «Новые региональные медиа», которые не являются «иноагентами» (но эта деталь, видимо, уже несущественна).

В тот же день на заседании суда Роскомнадзор показал требование Генпрокуратуры, на основании которого заблокировали «Медузу». В нём перечисляются публикации восьми изданий из России, Казахстана, Грузии, Армении и Эстонии, которые содержат «фейковые» «материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины»), но самой «Медузы» там нет и в помине ни в каком качестве (нет даже ссылок).

24 мая Роскомнадзор составил протокол на главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова за немаркировку «иностранного агента». Поводом послужили 7 постов в телеграм-канале и 4 видео в youtube-канале. Дело по части 1 статьи 19.34.1 КоАП направлено в суд. Ему грозит штраф в 10,000 рублей.

«В твиттере можно писать ЧТО УГОДНО», — отреагировал, собственно, в Twitter Смирнов.

26 мая стало известно, что Россия за апрельскую блокировку брифинга МИД на YouTube отыграется на американских СМИ. По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, российская сторона вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ в Москве.

27 мая Минюст объявил «иноагентом» юридическое лицо журналистов Ирины Борухович и Владимира Воронова.

28 мая Дмитрий Медведев призвал «перестать миндальничать» с «иноагентами». В своём посте он, по всеобщей для российских чиновников практике, сослался на опыт США. «Иноагенты» «иноагентами», а брать пример с зарубежных коллег наши «слуг инарода» не перестают.

6 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в своём докладе, что Законодательство об иностранных агентах нуждается в корректировке.

7 июня Екатерину Шульман признали иностранным агентом из-за гонораров от «Эха Москвы». На следующий день Роскомнадзор составил протокол на Екатерину Шульман из-за отсутствия плашки «иностранного агента».

10 июня Минюст признал «иностранным финансированием» главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова заработную плату на радиостанции и дивиденды от журнала «Дилетант». За это его и объявили «СМИ-иноагентом».

11 июня депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил о «непропорциональном ограничении права граждан и СМИ» в России. Так он прокомментировал последние репрессивные законопроекты, внесённые в парламент.

15 июня Тверской суд зарегистрировал протокол по «иноагентской» статье 19.34.1 КоАП в отношении журналиста Сергея Пархоменко.

16 июня Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Екатерины Шульман в реестр СМИ-»иноагентов». Стало известно, что политолога внесли в список СМИ-»иноагентов» из‑за денег, полученных из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, от Оксфордского российского фонда (объявлен нежелательной организацией) и Фонда Карнеги, а также от получающих иностранное финансирование российских юрлиц.

20 июня Министерство юстиции внесло в реестр ООО «Первый научный» публициста и блогера Евгения Понасенкова (сам Понасенков там с апреля).

27 июня журналистка Мария Борзунова рассказала, что её признали «иноагентом» на основании получения 1290 рублей от гражданина США — деньги за совместные счета в барах. При этом её друг получил американское гражданство уже после перевода.

Второе основание – 18 переводов на 10 270 рублей от гражданки Беларуси Надин Лахбаби, которая работала с Марией на «Дожде» и с которой они вместе заказывали еду.

«А теперь самое смешное и идиотское. Что такое по мнению Минюста иностранное финансирование. Телеканал Дождь, который исправно платил мне зарплату и был признан иноагентом? Нет!» — написала Борзунова.

«Зато Минюст подтвердил, что я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!). Но это мы и так знали», — заключила она.

30 июня Роскомнадзор составил протокол на Виктора Шендеровича за нарушение закона об «иностранных агентах».

Наконец, 29 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности в РФ «иностранных агентов». Новые поправки позволяют объявлять «иноагентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование, как сейчас. Кроме того, в законе есть понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним относятся учредители, руководители, члены, участники или работники организации, объявленной «иноагентом».

Также к «аффилированным лицам» могут отнести тех, кто занимается политикой и получает на этом деньги или имущество от «иностранных агентов». На людей, которых объявили «аффилированными лицами», не распространяются требования, установленные для «иноагентов». При этом Минюст будет вести реестр «аффилированных лиц». Четыре уже существующих реестра «иноагентов» по новому закону объединят в один.

«Законопроект, конечно, ужасный, но когда репрессивные законы становятся столь широкими, они теряют смысл. Если законопроект в прошлой редакции мог как-то предостерегать людей от получения иностранных денег, то теперь эта функция теряется. Зачем избегать иностранных денег, если тебя могут признать иноагентом и без них? Так что у закона может быть неожиданный обратный эффект — он может фактически нивелировать существующее ограничение», — отметил главред Republic Дмитрий Колезев.

Эксперты Центра защиты прав СМИ подготовили максимально подробный анализ этого закона, который вступает в силу с 1 декабря. Рекомендуем ознакомиться.

Другие новые ужесточения законов о СМИ

24 мая прошли первое чтение законопроекты об ограничении трансграничной передачи персданных и лишении неугодных СМИ регистрации. Первый документ предлагает обязать операторов персональных данных (440 тыс. организаций) подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), информировать власти об утечках, а также получать разрешение Роскомнадзора на трансграничную передачу личной информации россиян.

Второй законопроект давал Генпрокуратуре возможность без суда и следствия закрывать СМИ за распространение «фейков». Впрочем, за месяц, к третьему чтению предлагаемую норму смягчили. Теперь Генеральный прокурор РФ и его заместители получили разрешение на

- запрет деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом;

- лишение СМИ лицензии за распространение фейков и материалов по «дискредитации» ВС РФ (журналисты будут нести ответственность за воспроизведение таких сообщений);

- лишение иностранных журналистов аккредитации в случае недружественных действий или ограничений против российских СМИ за рубежом.

Действие лицензии СМИ в первый раз будет приостанавливаться на три месяца, при повторном «нарушении» – на шесть. Лицензию в случае удаления фейков можно восстанавливать досрочно (для этого необходимо соответствующее решение Роскомнадзора).

«Зачем тратить ресурсы, силы и время чтобы заблокировать сайт или отнять право у любого СМИ, кто осмелился высказаться против войны? Можно просто отнять лицензию и заставить СМИ самих идти в суд, если они вообще решат подавать обжалование», — комментировал новеллу адвокат Иван Павлов.

«А СМИ, которые делают самые резонансные материалы, существуют сейчас по другим законам, вообще не связанным с российским законодательством. Это как раз те самые новые технологии самоорганизации, децентрализации и автономии, за которыми, кажется, будущее. Но я искренне надеюсь, что старые добрые российские СМИ, которые десятилетия были эталоном качественной журналистики в России, всё же поборются ещё и будут выпускать важные материалы, используя тонкие намёки, приёмы эзопова языка и, хоть и аккуратное, сухое изложение фактов, которые скажут сами за себя. Может быть, есть ещё надежда, что они останутся окном в правду», — прокомментировала происходящее пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.





ЕСПЧ, бессмысленный и опоздавший

14 июня ЕСПЧ вынес решение по жалобе 73 российских НКО, внесенных в список «иностранных агентов». Суд посчитал действия российских властей нарушающими Европейскую конвенцию о защите прав человека и назначил денежную компенсацию пострадавшим. Россия, по мнению ЕСПЧ, нарушила право на свободу собраний.

Однако 15 марта Россия вышла из Совета Европы (СЕ), что означает, что на страну перестала распространяться юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). И хотя ЕСПЧ продолжит рассматривать дела о нарушениях, которые имели место до 15 марта, и решения по ним Россия должна исполнять, 14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государство не будет этого делать.

«Можно ли было избежать кризиса, если бы ЕСПЧ вынес решение раньше года на два-три? Трудно сказать. И раньше мы понимали, что была высока вероятность, что власти не захотят исполнять это знаковое решение, воспользуются процедурой получения соответствующего карт-бланша от Конституционного суда и будут игнорировать конкретное решение Европейского суда, как это уже было несколько раз, включая дело ЮКОСА», — заявила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Но, по её словам, даже в этих условиях это решение крайне важно:

«Оно расставляет точки над i, дает грамотную и авторитетную правовую оценку этим порочным дискриминационным практикам вешать ярлыки на собственных граждан и общественно полезные НКО. Если это не поможет кому-то из нас в России, то поможет коллегам в других странах, где власти пытаются последовать этому разрушительному примеру и принять законодательство об иноагентах (например, как было в Венгрии)».

О том, куда можно жаловаться помимо ЕСПЧ, в том числе на нарушение свободы слова, читайте в наших карточках.





О бедном Иване замолвили слово (но «обезвредили» всех адвокатов)

26 мая защитник журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов, объявленый «иноагентом» перестал руководить командой юристов «Первый отдел». Теперь он сфокусируется на новых правозащитных проектах. Павлов проживает за рубежом, в декабре прошлого года в России против него возбудили дело о госизмене, а в апреле — ещё и дело о нарушении тайны следствия.

28 июня на адвоката Сафронова, президента палаты адвокатов Удмуртии Дмитрия Талантова возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, за что — за «дискредитацию» ВС РФ.

20 июня свидетель из близкого окружения обвиняемого в госизмене экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова дал показания о легальном происхождении сумм, которые могли быть расценены как «плата за шпионаж». Таким образом защита опровергает версию ФСБ о сотрудничестве журналиста с зарубежными спецслужбами из корыстных побуждений».

Речь идёт о тех самых 248 долларах, которые обвинение ФСБ «трактует», как вознаграждение за якобы работу Вани Сафронова на чешскую разведку и это всё подведено следствием под госизмену. Но вот показания свидетеля защиты в Мосгорсуде всё это опровергают, в том числе и то, что за 248 долл. журналист Сафронов мог изменить Родине, пишет «Коммерсантъ».





«Вечерние ведомости» и 50+ случаев «дискредитации»

3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга наложил на учредителя издания «Вечерние ведомости» 150 тыс. руб. штрафа по делу о «дискредитации российской армии» — за пост в телеграм-канале новости о задержании художника (в которой не было ни слова о Вооружённых силах)

Примечательно, что ранее в Минобороны РФ заявили, что знаки «Z» и «V» не являются официальными воинскими обозначениями и не несут специальной нагрузки. Однако в России, начиная с марта этого года, было возбуждено множество дел об административных правонарушениях на граждан, которые использовали на плакатах и в соцсетях символы «Z» и «V» — там, где, по мнению полиции или ФСБ, сообщения несли негативный контекст, они приравнивались к дискредитации российской армии.

«Обвинительное постановление может иметь опасный прецедент для России, для всех журналистов. У СМИ есть святое право информировать общество, которое гарантировано законом о СМИ и Конституцией», — заявил адвокат издания. СМИ в России на такие суммы и по таким фактам ещё не привлекались, добавил он.

6 июня изданию вменили ещё 54 (!!!) эпизода «дискредитации».

14 июня ​Министерство общественной безопасности Свердловской области обвинило «Вечерние ведомости» в «дезорганизации системы общественных отношений» и запретило митинг в поддержку издания.

15 июня власти снова не разрешили провести митинг на площади Труда в поддержку издания «Вечерние Ведомости» и независимой журналистики.

29 июня за 54 эпизода Кировский районный районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Вечерние ведомости» ещё на 200 тыс. руб.

«Представители редакции не ходили на заседание, поскольку после первого суда уже не было иллюзий относительно принципов рассмотрения подобных дел. По этой же причине решили не звать коллег на это заседание — чтобы не тратить время журналистов и других редакций», — написали «Вечерние ведомости».

«Тайга. Инфо» сопротивляется

Суд продолжает рассматривать иск «Тайга. Инфо» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре РФ об отмене блокировки сайта. Во время процесса выяснилось, что издание было заблокировано на основании требования, в котором оно вообще не упоминалось.

При этом, несмотря на блокировку, «Тайга. Инфо» сохранила позиции в федеральном топе СМИ по ссылкам в социальных медиа.

Хорошие новости (ещё иногда бывают)

23 мая в Махачкале прошли пикеты в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма журналиста Абдулмумина Гаджиева.

27 мая стало известно, что телеканал «Дождь», прекративший вещание из-за военной цензуры, скоро снова возобновит работу. За несколько дней до этого суд отклонил иск телеканала о блокировке сайта.

«Конечно же, Дождь не угрожал конституционному строю России, всю свою историю Дождь следовал законодательству РФ и способствовал поддержанию конституционного строя - в отличие от тех, кто нас обвиняет в обратном», — отреагировал главред канала Тихон Дзядко на обвинения Генпрокуратуры.

30 мая красноярский краевой суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки НГС24 Марии Антюшевой.

Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из списка «экстремистов и террористов», обнаружили в avtozaklive. Дело за оправдание терроризма на журналистку возбудили за колонку, в которой она рассуждала о взрыве в Архангельском УФСБ. Вместе с Прокопьевой из списка исключили ещё 5 человек.

Редактор закрытого из-за «спецоперации» легендарного томского телеканала ТВ2 Виктор Мучник запустил новый проект «Очевидцы».

«Репортёры без границ» о государстве за железным занавесом

«Репортёры без границ» составили Всемирный индекс свободы прессы 2022. Он свидетельствует об усугублении поляризации внутри СМИ. Правительство России установило полный контроль над информацией и ввело военную цензуру, говорится в докладе.