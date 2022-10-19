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19 October 2022

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО Russoft.ru

Сейчас ﻿там представлено более 1000 решений. Функционал портала будет расширяться.

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО, сообщает «Интерфакс Digital». Отечественные программные продукты, представленные на рынке и включённые в реестр российского ПО, размещены на портале Russoft.ru. Сейчас там представлено более 1000 решений.

Поиск решений возможен по пяти категориям и пяти отраслям, тех и других сейчас представлено по пять. В числе первых — «эффективность бизнеса», «средства разработки», «офис, коммуникации, развлечения», «информационная безопасность» и «системное ПО». В числе вторых — образование, здравоохранение, финансы, телекоммуникации и промышленность.

На страницах самих программных продуктов можно посмотреть такие характеристики, как функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

О создании «суверенного» маркетплейса стало известно весной этого года. В ведомстве тогда заявили о желании сделать удобную площадку для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского софта. Сейчас в Минцифры заявили, что в ближайшее время функционал Russoft.ru будет расширен: там появятся рейтинги продуктов и возможность оставлять отзывы. Подать заявку на размещение своих решений правообладатели могут через портал Госуслуг.

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