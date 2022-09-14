Суд прекратил дело против Кристины Асмус за «фейки» об армии

Тверской районный суд Москвы прекратил дело по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) против актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Судья Иванов решил, что в деле отсутствует состав правонарушения.

Правонарушением посчитали пост за 24 февраля в Instagram с черной картинкой и подписью: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет <спецоперации>!!!!!». За процессом следила и рассказывала о происходящем в режиме онлайн «Медиазона».

Первое заседание состоялось 6 сентября текущего года. О том, что против актрисы заведено дело, стало известно после того, как на сайте суда появилась соответствующая карточка. По этой же статье оштрафована ещё одна известная актриса — Татьяна Рудина, заседание по её делу состоялось в том же суде.

На первом заседании судья поддержал ходатайство защиты о проведении заседания в закрытом режиме. Всех журналистов тогда вывели из зала. Затем судья объявил, что решение объявят 14 сентября, и вот сегодня он решил, что правонарушения в её действиях нет.

Ранее актриса удалила пост, а ее адвокат рассказал, что сам поддерживает действия российской армии и не стал бы защищать Асмус, если бы она действительно была против «спецоперации».