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21 December 2023

Пулитцеровские лауреаты присоединись к иску против OpenAI и Microsoft

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Они обвиняют компании в нарушении авторских прав и неправомерном использовании своих произведений для обучения моделей, лежащих в основе ChatGPT и других ИИ-программ.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Shutterstock / Freepik

Группа из 11 авторов научно-популярной и эссеистской литературы, включая лауреатов Пулитцеровской премии Тейлора Брэнча, Стэйси Шифф и Кая Бёрда (последний был соавтором книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея»), присоединились к иску, который был подан в федеральный суд Манхэттена. Истцы обвиняют OpenAI и Microsoft в неправомерном использовании их произведений для обучения моделей, лежащих в основе популярного чат-бота OpenAI ChatGPT и другого программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Представители OpenAI и Microsoft пока ответили на запрос издания о комментариях.

«От использования наших произведений для обучения крупных языковых моделей GPT компании извлекают миллиарды, и авторы этих произведений заслуживают справедливой компенсации за это», – озвучил позицию писателей адвокат Рохит Нэт несколькими днями ранее.

Писатель и редактор Hollywood Reporter Джулиан Санктон подал иск в прошлом месяце. Этот иск — один из нескольких, поданных группами владельцев авторских прав, включая писателей Джона Гришэма, Джорджа Р.Р. Мартина и Джонатана Франзена, против OpenAI и других технологических компаний, обвиняемых в неправомерном использовании их работ в для обучения ИИ.

OpenAI и Microsoft отрицают эти обвинения.

Измененное заявление, поданное на днях, гласит, что OpenAI для обучения своих моделей «скрейпила» произведения авторов вместе с большим объёмом других авторских материалов из интернета без разрешения. Иск также утверждает, что Microsoft «активно участвовала» в обучении и разработке моделей и также несет ответственность за нарушение авторских прав.

Авторы просят от суда взыскания неустановленной денежной компенсации, а также предписать компаниям прекратить нарушение их авторских прав.

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