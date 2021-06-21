В Евросоюзе призывают запретить любое распознавание людей в общественных местах

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) и Европейский инспектор по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) составили совместное заявление по предложенному Европейской комиссией Регламенту в области искусственного интеллекта (ИИ). Они призвали к тому, чтобы проект правил ЕС по применению ИИ был дополнен:

«Общим запретом на любое автоматическое распознавание при помощи ИИ человеческих черт в публичных пространствах: лица, походки, отпечатков пальцев, ДНК, голоса, нажатий клавиш и других биометрических или поведенческих сигналов в любом контексте».

По мысли уполномоченных лиц, подобные технологии слишком вредны для основных прав и свобод граждан ЕС, в частности, неприкосновенности частной жизни и равного обращения в соответствии с законом.

«Распознавание лиц в режиме реального времени нарушает основные права и свободы до такой степени, что может поставить под сомнение саму сущность этих прав и свобод. Общий запрет на распознавание лиц в публичных местах является необходимой отправной точкой для сохранения наших свобод и создания человекоориентированной правовой базы в области ИИ», — говорится в заявлении.

EDPB и EDPS рекомендовали запретить системам ИИ, использующим биометрические данные, классифицировать людей по группам на основе этнической принадлежности, пола, политической или сексуальной ориентации или по другим признакам, перечисленным в ст. 21 Хартии ЕС об основных правах. Использование технологий по определению эмоций крайне нежелательно и должно быть запрещено, за исключением некоторых медицинских целей, когда важно распознавание реакций пациента. Кроме того, запрет положен и для социального скоринга.

Проект по регулированию применения ИИ, предложенный законодателями ЕС, содержал ограничения на его использование в общественных местах правоохранительными органами, но с очень широкими исключениями. Это вызвало серьёзную критику со стороны защитников цифровых прав, гражданского общества и ряда депутатов Европарламента. Позднее EDPS, а потом и EDPB присоединились к критике.

EDPB — орган, который гармонизирует применение правил конфиденциальности ЕС, в то время как EDPS контролирует соблюдение институтами ЕС законодательства о защите данных, а также даёт законодательные рекомендации Европейской комиссии.

Тем временем в России власти хотят создать единую платформу видеонаблюдения. В течение пяти лет все системы видеонаблюдения в стране могут подключить к единому контуру из «умных» камер с функцией первичного анализа, потратив на это порядка четверти триллиона рублей.

«Роскомсвобода» выступает за принятие законодательных либо судебных мер для введения моратория на использование систем распознавания лиц, которые являются технологиями двойного назначения и должны быть запрещены до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан.