ЦБ РФ предупредил банки о возможности новых блокировок VPN-сервисов. Экспертные мнения

Центробанк допускает блокировку Роскомнадзором четырёх VPN-сервисов, а чтобы она не задела банки, которые используют VPN, регулятор попросил кредитные организации сообщить до 2 сентября, какие именно сервисы они применяют. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, которое ЦБ разослал банкам от имени исполняющего обязанности директора департамента информационной безопасности Артёма Сычёва.

Банки должны указать наименование VPN-сервиса, а также IP-адреса, где он используется. Регулятор просит кредитные организации отвечать на его письмо, если они прибегают к Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и др. Как следует из письма, Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов», а информация от кредитных организаций нужна «с целью исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений», используемых ими.

«Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», — сказал РБК представитель Центробанка.



По словам собеседников издания, это уже не первый подобный опрос финансового регулятора: он занялся этой темой сразу после массового перехода банков на удалённый режим во время пандемии. Источник РБК сообщил, что в банках в основном используют VPN-соединения именно для подключения к внутренним системам при удалённой работе и блокировки могут нарушить этот процесс.



Владелец Red Shield VPN, автор телеграм-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников расценил наличие в этом списке своего сервиса «исключительно как политическую месть за развитие проекта GlobalCheck, без которого, по его словам, невозможно обходить блокировки после введения ТСПУ».

«Новые попытки блокировки сервиса будут заканчиваться очередным делом против государства в ЕСПЧ и обходом этих блокировок. Я категорически не рассматриваю никаких других вариантов развития событий. Более того, это мотивирует меня усиливать техническую борьбу с цензурой в России», — заявил он.

Директор Общества защиты интернета, автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв считает, что внимание ЦБ к блокировкам VPN-сервисов объясняется «очень просто»: по его словам, в банковских системах VPN используется практически везде.

«Даже сети банкоматов работают в своей виртуальной частной сети. И ежели обезьяны из РКН начнут банить ВПН направо и налево по сигнатурам (я себе плохо представляю, как еще блокировать ВПН), то может поломаться довольно много всякого. И что-то мне подсказывает, что 17 сентября блокировать ВПН таки начнут...», — пишет Климарёв.