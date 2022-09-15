Граничащие с Украиной области запросили субсидии на систему «Безопасный город»

Власти граничащих с Украиной российских регионов обратились к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой выделить дополнительные средства из федерального бюджета на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Об этом РБК сообщил источник, близкий к МЧС; информацию также подтвердил источник, близкий к межведомственной комиссии по внедрению системы «Безопасный город».

Письма губернаторов Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей были подготовлены и направлены в конце августа — начале сентября. Четыре других приграничных региона — Крым, Севастополь, Воронежская область и Краснодарский край — обратятся к Мантурову позже. На межведомственной комиссии обсуждалось выделение соответствующих субсидий в два этапа, регионы просят об их предоставлении напрямую из федерального бюджета, рассказал собеседник издания.

В июне текущего года стало известно, что МЧС планирует запустить в приграничных с Украиной регионах пилотную версию системы «Безопасный город» из-за риска диверсий. В планах министерства по чрезвычайным ситуациям было развёртывание в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, а также Краснодарском крае такой системы в течение полутора месяцев.



В письме губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в межведомственной комиссии), написанном 1 сентября, говорится, что в условиях проведения специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой народных республик и на территории Украины участились противоправные действия вблизи Белгородской области и выросла угроза диверсионных атак «на объекты гражданской инфраструктуры». Гладков полагает, что внедрение АПК «Безопасный город» в регионе является актуальной задачей, решение которой поможет обеспечить «соответствующий режим работы органов госвласти регионального и муниципального уровней».



В письме главы Белгородской области указывается, что МЧС совместно с Минфином определяют дополнительные потребности средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий субъектов Российской Федерации по построению единой системы «Безопасный город». По расчетам правительства Белгородской области, ориентировочная стоимость построения системы в регионе составляет 1,75 млрд руб. Гладков просит выделить эту сумму из средств федерального бюджета.



В письме губернатора Курской области Романа Старовойта содержится просьба о выделении 1,5 млрд руб. на эти цели. Какие суммы запросили другие регионы, источники РБК не сообщили. В целом на все муниципалитеты восьми регионов в течение двух лет необходимо потратить ориентировочно 13,7 млрд руб., сообщил источник, близкий к межведомственной комиссии.



В задачи системы «Безопасный город» входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга. На данный момент такая система работает в нескольких городах и регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Согласно отчету, опубликованному на портале столицы, с помощью системы «Безопасный город» в 2020 году было раскрыто 5085 преступлений, а в городе на тот момент было установлено 160 тысяч камер видеонаблюдения.



«Безопасный город», в том числе, способствует задержаниям активистов в метрополитене и распознаванию участников митингов для составления административных протоколов постфактум.