В Подмосковье потратят почти 50 млн рублей на расширение системы распознавания лиц

Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области выделило 47,5 млн руб. на расширение возможностей системы «Безопасный регион». Соответствующий тендер обнаружил на портале госзакупок телеграм-канал «Можем объяснить».

Речь идёт о ПО для видеонаблюдения и видеоаналитики Netris iStream ITX. Власти Подмосковья хотят увеличить количество источников видеоданных, используемых при распознавании лиц и в аналитической обработке информации.

«Безопасный регион» объединяет информацию об объектах, за которыми ведется видеонаблюдение в Московской области: изображение объекта видеонаблюдения, сведения о его местонахождении, а также дате и времени осуществления видеонаблюдения. Система работает в регионе с 2015 года.

В мае этого года стало известно, что «Безопасный город» с распознаванием лиц внедрят по всей России. Разработчики считают, что проблем с утечкой данных из системы не будет. Доступная силовикам информация будет храниться на платформе с ограниченным доступом, утверждают они. В середине мая АПК «Безопасный город» был запущен в Иркутске.