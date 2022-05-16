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16 May 2022

Вице-спикер Госдумы попросила Роскомнадзор отвадить детей от Facebook и Instagram

По словам главы «семейной» комиссии «Единой России» Анны Кузнецовой, после блокировки обеих соцсетей она «и другие родители» не видят, что там сейчас делают их дети, поэтому нужно довести недоступность данных сервисов «до конца».

Вице-спикер Госдумы, а также глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова попросила Роскомнадзор найти решение по доведению ситуации с блокировками Facebook и Instagram «до конца». Об этом сообщает «Интерфакс».

Кузнецова рассказала, что сейчас сложилась ситуация, когда «взрослые люди ушли из иностранных сетей, а дети там остались»:

«Если раньше там были зарегистрированы мои дети, я видела, что они там делают — публикуют контент, я была подписана на их странички, они — на мои, мы переписывались, иногда даже по каким-то делам. А сейчас я не вижу. И также другие родители — мы ушли сознательно по понятным причинам, но наши дети там. И мы не имеем сейчас возможности смотреть за тем, что сейчас происходит».

«Каким образом мы будем решать этот вопрос? Нам важно доводить дела до конца. А то получается, что дети остались в этой среде агрессивной. Кто-то расскажет, кто-то не расскажет родителям о том, что там происходит», – отметила депутат.

Присутствовавший на заседании мглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ответил следующим образом:

«По поводу довести до конца блокировки. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%».

«Это нуждается в срочной позиции ведомства, тех структур, которые занимаются безопасностью детей, – заявила Кузнецова. – И техническом решении, которое нужно рассмотреть и найти комфортное решение, правильное, интересное, нужное и своевременное. Но оставлять без решения ни в коем случае нельзя».

 

Напомним, согласно исследованию банка «Открытие», 26% россиян признали, что продолжают заходить в Facebook и Instagram, используя для этого VPN. В то же время,30% респондентов сократили посещение этих сервисов из-за необходимости задействовать теперь инструменты для обхода блокировок.

Facebook и Instagram были заблокированы Генпрокуратурой в марте текущего года после того, как надзорное ведомство обнаружило там «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Позже компания-владелец обоих сервисов — Meta — была объявлена экстремистской организацией.

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