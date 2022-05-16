Вице-спикер Госдумы попросила Роскомнадзор отвадить детей от Facebook и Instagram

Вице-спикер Госдумы, а также глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова попросила Роскомнадзор найти решение по доведению ситуации с блокировками Facebook и Instagram «до конца». Об этом сообщает «Интерфакс».



Кузнецова рассказала, что сейчас сложилась ситуация, когда «взрослые люди ушли из иностранных сетей, а дети там остались»:

«Если раньше там были зарегистрированы мои дети, я видела, что они там делают — публикуют контент, я была подписана на их странички, они — на мои, мы переписывались, иногда даже по каким-то делам. А сейчас я не вижу. И также другие родители — мы ушли сознательно по понятным причинам, но наши дети там. И мы не имеем сейчас возможности смотреть за тем, что сейчас происходит».

«Каким образом мы будем решать этот вопрос? Нам важно доводить дела до конца. А то получается, что дети остались в этой среде агрессивной. Кто-то расскажет, кто-то не расскажет родителям о том, что там происходит», – отметила депутат.

Присутствовавший на заседании мглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ответил следующим образом:

«По поводу довести до конца блокировки. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%».

«Это нуждается в срочной позиции ведомства, тех структур, которые занимаются безопасностью детей, – заявила Кузнецова. – И техническом решении, которое нужно рассмотреть и найти комфортное решение, правильное, интересное, нужное и своевременное. Но оставлять без решения ни в коем случае нельзя».

Напомним, согласно исследованию банка «Открытие», 26% россиян признали, что продолжают заходить в Facebook и Instagram, используя для этого VPN. В то же время,30% респондентов сократили посещение этих сервисов из-за необходимости задействовать теперь инструменты для обхода блокировок.



Facebook и Instagram были заблокированы Генпрокуратурой в марте текущего года после того, как надзорное ведомство обнаружило там «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Позже компания-владелец обоих сервисов — Meta — была объявлена экстремистской организацией.