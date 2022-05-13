Более четверти россиян продолжают пользоваться Facebook и Instagram через VPN

Банк «Открытие» провёл исследование, согласно которому выяснилось, что 26% россиян продолжают заходить в Facebook и Instagram, принадлежащие запрещённой в России корпорации Meta, используя для этого VPN:

«Почти треть респондентов (30%) сократили посещение этих [Instagram и Facebook] сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 26% не перестали пользоваться Facebook, Instagram и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом. Наибольшая доля тех, кто продолжает это делать, как раньше, на Урале (32%), а также в Московском регионе (30%), наименьшая - в Южном федеральном округе (15%)».

После блокировки в России Facebook, Instagram и других соцсетей 39% опрошенных перестали ими пользоваться принципиально. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), реже всего — Северного Кавказа (24%) и Дальнего Востока (31%). Еще 5% перестали пользоваться заблокированными соцсетями из-за страха. 90% респондентов пользуются соцсетями более пяти лет.

Российские сервисы, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники», использует 88%. Еще 4% начали пользоваться ими после блокировки иностранных соцсетей. 2% не пользуются российскими соцсетями и сервисами, но хотят начать. 6% опрошенных сообщили, что не планируют использовать российские соцсети принципиально. 71% респондентов заявили, что будут пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play. 9% относятся к этой идее отрицательно, считая, что в России не смогут создать эффективный аналог. 8% заявили, что все равно будут искать способы пользоваться AppStore и Google Play. 11% вообще не пользуются подобными сервисами.

Facebook и Instagram были заблокированы Генпрокуратурой в марте текущего года после того, как надзорное ведомство обнаружило там «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Позже компания-владелец обоих сервисов — Meta — была объявлена экстремистской организацией. При этом WhatsApp, которым также владеет данная компания, российские власти блокировать не стали.

«Роскомсвобода» считает VPN важным инструментом, который помогает сохранять конфиденциальность и безопасность в Сети, а также обходить госцензуру. В наших материалах мы часто обращались к этой теме, например, в карточках:

Также мы рекомендуем воспользоваться проверенными сервисами, которые собраны на сайте VPNlove.me.

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