Хроника цензуры: Instagram заблокирован, зарубежные компании уходят, на СМИ и медиа давят власти

Российский интернет не покидает зону турбулентности, вызванную «военной спецоперацией» России на территории Украины.

Генеральная прокуратура РФ заблокировала социальную сеть Instagram, которая по количеству авторов опережает в России все подобные платформы (на конец 2021 года таковых насчитывалось почти 40 миллионов человек):

Блокировка осуществляется по «маске», то есть — доступ ограничивается ко всем доменам и поддоменам соцсети. IP-адрес Instagram в реестре, правда, пока только один, но не исключено, что Роскомнадзор будет в дальнейшем пополнять свой реестр и другими ресурсами сервиса.

По сведениям сервиса по мониторингу блокировок GlobalChek, доступность Instagram для жителей России составляет примерно 30%:

Так выглядит доступность Instagram сейчас. Он доступен примерно для 30% жителей России.

Примерно этот процент трафика пока не покрывает государственный DPI - так называемые ТСПУ. pic.twitter.com/lkVQbuDd79 — GlobalCheck (@globalchecknet) March 14, 2022

К слову, многие пользователи уже не первый день сообщают нам о «плавающей» доступности как данной соцсети, так и Facebook.

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора во внесудебном порядке ограничить доступ к Instagram на территории РФ, поскольку обнаружила там «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих».

В своём пресс-релизе РКН сослался также на заявление компании Meta Platforms Inc., которая владеет популярным сервисом, о снятии запрета в принадлежащих ей соцсетях для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, после чего Генпрокуратура обратилась в суд с требованиеми признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, одновременно приказав Роскомнадзору заблокировать доступ к Instagram. И хотя представитель компании уточнил, что призывы к насилию в отношении гражданских лиц по-прежнему останутся под запретом, российские власти всё же решили пойти на столь радикальный шаг, как ограничение доступа к некоторым её сервисам.

Между тем в ООН выразили обеспокоенность решением Meta разрешить призывы к насилию и критике в отношении российских военных, посокльку «это очень сложный вопрос, вызывающий определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права». В международной организации призвали всех обратить внимание на потенциальный ущерб от этого решения, который может возникнуть из-за «отсутствия ясности» по поводу политики компании.

Накануне блокировки Роскомнадзор разослал пользователям «Госуслуг» письмо, в котором было сказано, что:

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети. Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период. Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса».

Через некоторое время после этого Instagram был внесён в реестр запрещённых сайтов.

С начала так называемой «военной специальной операции» России на территории Украины власти РФ раскрутили маховик цензуры на максимально высокие обороты, и главные решения о блокировках принимает всё та же Генеральная прокуратура. Иногда в список запрещённых попадают никак не связанные с политикой ресурсы, например, по тем же решениям, что были заблокированы «Бумага», «Радио Свобода», «Эхо Кавказа», Activatica, «Медиазона», «Собеседник» и др., почему-то отправились в бан сайты с популярными сериалами:

«Друзья»

«Во все тяжкие»

«Ходячие мертвецы»

«Гримм»

и ещё очень много подобных интернет-ресурсов с «пиратским» контентом.

На основании этого же решения была заблокирована русскоязычная версия одной из старейших белорусских газет «Наша Нива». Причина, скорее всего, та же самая, что с «Эхом Москвы», «Радио Свободы», «Медиазоной» и другими независимыми изданиями — освещение украинских событий в форме, несколько отличающейся от официальной.

Между тем «Эхо Москвы» подало исковое заявление к Роскомнадзору и Генпрокуратуре о признании незаконными требований об ограничении доступа к ресурсу. Беседа по иску радиостанции пройдёт 22 марта текущего года в Таганском районном суде.

Список же попавших в немилость СМИ и общественных организаций растёт почти ежедневно. Под блокировку попало питерское издание «Бумага», сайт организации по наблюдению за выборами «Голос» (признана иностранным агентом), кроме этого Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на российских платформах «7х7» — группу «ВКонтакте», аккаунт в «Одноклассниках» и страничку на «Яндекс.Дзене»; также известно, что во «ВКонтакте» заблокированы группы Republic, The Village и «Медиазоны».

Активность в цензурировании публикаций на военную тематику проявляет уже не только Генпрокуратура. Так, Центральным райсудом города Хабаровска было заблокировано три ссылки о потерях российских войск.

Растёт список компаний, присоединившихся к санкциям против России из-за трагических украинских событий. Reuters сообщил о недоступности для пользователей из России и Беларуси антивируса Avast (но некоторые пользователи говорят, что у них всё работает), компания Asus заявила о своём уходе из РФ, а создатель поисковика DuckDuckGo Гэбриел Вайнберг намерен «пессимизировать сайты, распространяющие российскую дезинформацию».

YouTube заявил, что начал блокировать по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством. Сервис заморозил все способы монетизации контента в России. Также приостановил все транзакции с российскими продавцами американский онлайн-сервис eBay. Niantic (Ingress и Pokemon Go) тоже закрыла для россиян возможность скачивать свои продукты и остановила сервисы.

К слову, увидеть актуальный список присоединившихся к санкциям компаний можно на Habr, который собирает сведения об этом процессе, периодически обновляя публикаци.

Не перестаёт слать обращения к зарубежным компаниям министр цифровой трансформации Украины Михайло Фёдоров. На этот раз он призвал Tether и технического директора эмитента стейблкоина Паоло Ардоино прекратить работу с россиянами из-за военных действий российских властей на территории Украины. Компания не ответила напрямую Фёдорову, но в комментарии СМИ сообщили:

«Tether проводит постоянный мониторинг рынка с целью недопущения незаконных перемещений или мер, противоречащих международным санкциям».

Ранее Ардоино сообщил о готовности стейблкоина USDT соблюдать введенные властями США ограничения в случае получения соответствующего предписания.



Соответствующее заявление сделал глава биткоин-биржи Coinbase Брайан Армстронг. 7 марта торговая платформа сообщила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами.



Глава криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэл заявил, что обеспокоенным возможностью властей заморозить цифровые активы без решения суда пользователям стоит хранить средства на некастодиальных кошельках.

Ране Фёдоров обращался к регистраторам доменных имён ICANN и RIPE NCC с просьбой отозвать у России IP-адреса и автономные сети, но обе организации ответили ему отказом.

По мнению экспертов, подобный отзыв нанёс бы удар не столько по представителям российских властей, сколько непосредственно по Рунету, телекому и простым пользователям. «Роскомсвобода» также считает, что вводимые западными компаниями неизбирательные ограничения играют на руку цензуре и сторонникам изоляции России от остального мира, но никак не на прекращение военных действий и не на донесение правды россиянам. Наша организация выступила с официальным заявлением по этому поводу, и к нам в данный момент присоединились: Центр защиты прав СМИ, Теплица социальных технологий, DOXA, АНО «Информационная культура», «Сетевые свободы», Feedc. Публичную поддержку нам выразили Wikimedia, Access Now, Article19, The Tor Project, Ranking Digital Rights и телеканал «Дождь».