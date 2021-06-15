Принят закон о внесудебной блокировке сайтов за денежные переводы незаконным интернет-казино

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет осуществлять внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Законопроект №1133991-7 инициировали председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Предусматривается ограничение переводов денежных средств, в том числе трансграничных и электронных денежных средств, по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр. Вводится перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств лицам, включенным в этот перечень. Также запрещается принимать платежи в пользу лиц, включенных в этот перечень, платежным агентам, операторам связи и операторам почтовой связи.

При этом законом предусматриваются переходные положения, устанавливающие период, в течение которого кредитные организации, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, заключившие договоры с этими лицами до принятия законопроекта, обязаны их расторгнуть. Для информирования банков и платежных агентов ФНС будет вести открытый перечень организаторов азартных игр и лотерей, которые имеют разрешения на свою деятельность.



Согласно закону, ФНС наделяется полномочиями по ведению и размещению на своем официальном сайте перечня иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены переводы денежных средств. ФНС получит право направлять в Банк России информацию о выявленных ею случаях переводов денежных средств российскими банками в пользу лиц, включенных в перечень, в адрес которых запрещены переводы денежных средств, и в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, для принятия Банком России в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством.



Принятыми во втором чтении поправками предусматривается размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органа государственного надзора сведений о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.

Когда законопроект был принят в первом чтении, Жигарев и Хинштейн внесли документ №1169750-7, которым вводятся крупные штрафы за переводы незаконным онлайн-казино. На данный момент Госдумой он ещё не рассматривался.