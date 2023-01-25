Заблокирована защищённая электронная почта с открытым исходным кодом Skiff

В реестре заблокированной информации появился новый почтовый сервис — Skiff, который позиционирует себя как конфиденциальный, защищённый, с двойным шифрованием.

Блокировка осуществляется на основании решения «Неуказанного госоргана» за 19.01.2023. Скорее всего, это Генеральная прокуратура, которая «неожиданно» исчезла в середине ноября прошлого года, и сразу после этого появился вышеуказанный «Неизвестный госорган», блокирующий абсолютно тот же самый контент.

Можно предположить, что причиной этому стала рассылка анонимных писем посредством данного сервиса, в которых содержались сообщения о ложных минированиях. Руководствуясь теми же соображениями, Генпрокуратура ранее заблокировала Protonmail, Tutanota, Mailbox и ещё целый набор сервисов анонимной электронной почты.

Skiff, к слову, представляет собой не только децентрализованную электронную почту с открытым исходным кодом, но также децентрализованное облачное хранилище и командную рабочую среду, в которой можно создавать и упорядочивать различные типы карточек или таблиц, вести проекты, писать заметки и многое другое.

При создании аккаунта вы задаёте стандартный пароль, а также сохраняете на компьютер сгенерированный ключ восстановления на случай, если потеряете доступ и забудете своё кодовое слово. Также вместо стандартного способа входа в учётную запись допускается использовать криптокошельки MetaMask, Coinbase, Phantom или Brave, что одновременно упрощает процесс и делает его безопаснее. В этом случае для определения личности применяется публичный уникальный адрес вашего кошелька в сети Ethereum.



У Skiff Mail более ста тысяч скачиваний на Google Play, в Twitter у сервиса 25,7 тысяч подписчиков.

Открытый исходный код Skiff Mail доступен на GitHub.