Тема недели: очередной виток давления на СМИ

О требовании к СМИ удалить публикации, связанные с расследованиями команды Навального

Самый прямой эффект любого запрета — эффект Стрейзанд, который внезапно ударяет по запретителям. У цензуры есть обратное действие, когда она не подавляет альтернативные взгляды, а стимулирует ещё более активное распространение запрещённого контента. Удалённая из конкретного СМИ или интернет-ресурса информация никуда не девается из Сети. И уже сейчас на волне новостей об удалении материалов, связанных с расследованиями команды Навального, подрастают просмотры «запрещённых» роликов, факт цензуры волнами заметок расходится по российским СМИ и социальным медиа, об этом начинают говорить в зарубежных изданиях. В итоге информацию люди все равно найдут, просто другими способами, и распространится она шире.

Об отложенном эффекте тоже нельзя забывать. Зацензурированные медиа станут писать только о разрешённом и «правильном», а в обществе будет копиться протест от несоответствия картинки в инфополе и их реальной жизни. Люди же не дураки. Если кто-то о чем-то не пишет, это не значит, что этого нет. В развитом и образованном обществе, которым можно считать Россию, независимость СМИ и свобода слова всё ещё являются важнейшими ценностями. И, дискредитируя их, государство дискредитирует себя.

О запрете Deutsche Welle в России

Кажется, в больших дипломатических стратегиях всё, что угодно может пойти в ход для достижения определённых целей. Разменной монетой становятся семьи дипломатов, которых периодически взаимно высылают государства, средства массовой информации, которым отключают вещание, и пр. И такие механизмы законны и закреплены в соответствующих нормативных актах разных государств (в России это, например, «Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1055»). Только в XXI веке, в информационном обществе такие дипломатические ходы с привкусом холодной войны выглядят довольно нелепо и несовременно. Принципы устойчивого развития говорят нам о необходимости новых подходов, где на первый план становятся сотрудничество и взаимодействие, всё большая открытость и эмпатия, соразмерность действий для пользы обществу. Не думаю, что для общества полезно лишиться ещё одного источника информации в угоду дипломатической «игре мускулами».

О поддержке Союзом журналистов России запрета Deutsche Welle

Какие у нас «союзы журналистов», такая от них и реакция. Журналистские объединения по всему миру борются за свободное распространение информации, за то, чтобы обществу было доступно как можно больше количество СМИ, представляющих как можно более широкие социальные группы и разнообразные темы для обсуждений. И оправдывать запрет очередного СМИ принципом «сами виноваты» и соглашаться с политикой «око за око» как-то не комильфо.