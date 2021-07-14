Депутат Юлия Щербакова: «Распознавание надо использовать во благо, а не выворачивать всё наизнанку»

Московский муниципальный депутат района Черёмушки Юлия Щербакова рассказала «РосКомСвободе», как по необоснованным результатам системы распознавания её ложно обвинили в участии в митинге, силой увезли в ОВД, не пустили к ней юриста и в тот же день судили. Судья, к счастью, вернула дело на доработку, но героиня истории теперь не может ознакомиться с документами, чтобы выстроить защиту. Читайте обо всём от первого лица.

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«21 апреля прошла акция в поддержку Навального, на которой я не присутствовала. Однако в мае в субботу в 6 утра ко мне приходила полиция, которой я не открыла, поскольку у правоохранителей не было повестки. Они тогда ушли. Но уже в понедельник, когда я вышла на работу, двое участковых моего района поджидали меня у подъезда и силой увезли в ОВД по району Черёмушки. Там на меня составили протокол о якобы имевшем место участии в акции протеста (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Следователь показала распечатку с камеры наблюдения, на которой некая женщина в капюшоне, не похожая на меня, шла по улице.

— Это вы на фото? — спросила следователь.

— Нет, это не я.

— Понятно, — сотрудница продолжила заполнять документы.

Ознакомившись с протоколом, я написала, что не согласна с ним, сослалась на ст. 51 Конституции РФ и т.д. Адвоката из ОВД-Инфо ко мне не пустили. В документе я видела ссылку на Центр «Э»: это по его наущению на меня завели дело. После подписания протокола я думала, что меня отпустят, но не тут-то было. Меня упаковали в автозак и отвезли в суд.

Судья сказала, что так быстро ничего делать не может, ей нужно время ознакомиться с документами.

Позднее, в июне мне позвонил помощник судьи и сказал, что дело вернули в ОВД на доработку. В полицию никто меня не вызывал, как идёт эта доработка, неизвестно. С делом ознакомиться не могу, поскольку, будучи в суде, оно не дошло до стадии, когда его можно посмотреть. А занимающиеся им следователи не спешат его показать тоже. Таким образом, у меня нет никакой возможности выстроить защиту.

В прессе много писали о моём задержании, может, дело спустят на тормозах. К слову, в день протеста я была в стоматологии. Я запросила письмо, подтверждающее моё присутствие там. Стоматология также готова дать видеозапись того дня.

Очевидно, что обвинение необоснованное. Экспертизу полиция, разумеется, не проводила. «Определила» меня на фотографии по своему усмотрению.

Считаю, что технологию распознавания и видеонаблюдение лиц можно использовать в благих целях. Например, однажды в ЮЗАО потерялась девочка, которую не могли найти два дня, при том, что в городе камеры стоят на каждом углу. Казалось бы, девочку можно было найти сразу же, но почему-то именно для таких целей видеонаблюдение не используют. Зато для слежки и предъявления обвинений постфактум, да ещё и необоснованных, — пожалуйста. У меня есть коллеги, которых тоже вот так вот «распознали». На фото видно, что они просто идут по центру, не делают не только ничего противоправного, но и вообще чего-либо (не жестикулируют, не кричат лозунги).

Люди идут по улице, и им за это вменяют ни много ни мало организацию беспорядков (ч.2. ст. 20 КоАП). Выворачивать всё наизнанку — абсолютное нарушение прав человека.

И таких историй, когда камеры используют не по назначению, а по назначению не применяют, много. К примеру, в 2019 году на одной из улиц в моём районе с машин массово снимали фары. Когда депутаты спросили у полиции, что же насчёт хвалёных камер, правоохранители ответили, что эти камеры плохого качества и ещё их коммунальщики постоянно отворачивают в сторону помойки, чтобы смотреть, как мусоровозы ездят. Разговор был, в общем, в том ключе, что поймать преступников при помощи видеонаблюдения полицейские не в состоянии».

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Напоминаем, что «РосКомСвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Теперь мы ещё сотрудничаем с городскими депутатами по вопросу разработки закона Москвы о моратории. Вы можете помочь нам, подписав петицию.

Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы распознавания, — тут и тут.