Суды закрывают «Тетрадь смерти»

Ещё один суд отправил в реестр запрещённой информации аниме-сериал «Тетрадь смерти»:

reestr.rublacklist.net/record/4726998

Как следует из судебного решения, нициатором очередной блокировки «Тетради смерти» выступила местная прокуратура, проводившая мониторинг интернета на предмет информации, содержащей призывы к суициду, деструктивному поведению с применением насилия, и такие материалы (вот удивительно-то!) нашла.



В обосновании иска сказано: «Доступ к сайтам свободный для неопределенного круга лиц, ознакомиться с содержанием ресурса, скопировать материалы в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, в том числе лицо несовершеннолетнего возраста, на видеоизображениях отсутствуют возрастные ограничения. На сайтах указана информация о способах и средствах самоубийства, размещены фотографии с различными способами и вариантами самоубийства».



Здесь же прокуроры указали, что:

«...решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга 20 января прошлого года мультсериал „Тетрадь смерти“ запрещен на территории Российской Федерации, установлено наличие сцен насилия, неоправданной жестокости, сцен убийства, романтизации смерти, имеются ссылки на склонение ребенка к нетрадиционным отношениям и гомосексуализму».

Сюжет мультфильма, также утверждается документе, «экранизирует возможность совершения различных правонарушений и преступлений, в том числе хулиганства, убийства, умышленного причинения вреда здоровью, побоев, истязания».



«Эксперты пришли к выводу, что систематический просмотр подобных фильмов, регулярное „нереальное“ осуществление убийства в компьютерной игре приводят к агрессивности, отсутствию у детей эмпатии, проблемам в общении, нарушению социальной адаптации», – говорится в документе.



Также прокуроры отмечают:

«Признание информации, содержащейся на указанных Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации, имеет юридическое значение для предотвращения ее распространения и использования в будущем. Сведения, размещенные на указанных сайтах, противоречат целям и задачам действующего законодательства, просмотр произведения такого характера может привести к накоплению отрицательных эмоциональных переживаний с одной стороны, к отсутствию страха и боли с другой, у детей может возникнуть интерес к культу смерти, что с учетом неустойчивости детской психики создает большой риск вовлечения детей в Интернет-сообщества суицидальной направленности».

По словам прокуроров, «установить пользователей доменных имен и лиц, разместивших информацию на указанных сайтах, не представляется возможным».

Административный ответчик по административному делу не установлен.

Выслушав помощника прокурора Нижнесергинской районной прокуратуры, суд решил, что административный иск подлежит удовлетворению.

«Тетрадь смерти» неоднократно становилась объектом интереса региональных прокуратур, которые через суд вносят ссылки, где размещён данный сериал, в реестр запрещённой информации. Первым это аниме запретил, как уже говорилось выше, Колпинский суд в Питере. В апреле 2021 года суды Северной столицы снова отправили несколько ссылок с этим аниме в бан. Примерно в это же время сериал признал запрещённым Химкинский городской суд Московской области. Позже к этому списку добавился Ханты-Мансийский автономный округ.

Но можно сказать, что прокурорам в регионах уже не стоит сильно утруждать себя походами в суды, поскольку со временем решения питерских судов стали «резиновыми», и на их основании в реестр запрещённой информации сотнями вносятся ссылки с этим и другими аниме, хотя в судебных документах они отсутствуют — об этом мы уже неоднократно писали в своих соцсетях.