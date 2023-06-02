Как преследовали россиян за онлайн-высказывания в мае?

Как и ожидалось, сокращения количества дел ни за «дискредитацию армии», ни за онлайн-высказывания в целом не случилось. Даже наоборот, из собранных нами в этом дайджесте кейсов складывается причудливая мозаика, демонстрирующая решимость властей подавлять инакомыслие в любых его проявлениях.

К просто приговорам и штрафам всё чаще стали прилагаться извинения на камеру, стало больше дел о государственной измене — множество из них касается российских учёных, но есть и непубличные люди, которым вменяется, например, сотрудничество с украинскими спецслуждами (часто — на основании онлайн-переписок). Также происходит «тестирование» новых статей УК и КоАП, в частности — о так называемой «ЛГБТ-пропаганде».

Кроме этого перестали быть редкостью закрытые процессы, о чём недавно писала «Медиазона», опираясь на статистику прошлого года, когда российские суды установили рекорд по количеству уголовных дел, рассмотрение которых прошло в закрытом режиме — без слушателей и представителей СМИ. За 2022 год судьи 25 587 раз выносили постановления о рассмотрении дел в закрытом режиме (всего суды рассмотрели 733 383 уголовных дела). Количество закрытых от публики дел удвоилось с 2018 года, когда подобных постановлений было 13 172. Также, по данным «ОВД-Инфо», за 2022 год в России возбудили как минимум 40 уголовных дел против журналистов и блогеров, которые критиковали «спецоперацию».

Прошлый год стал рекордным по числу дел против журналистов и блогеров, а за первые четыре месяца 2023-го их количество уже достигло десяти случаев, сообщает издание «Бумага».

Кроме блогеров, власти также часто интересуются знаменитостями, которым в лучшем случае отменяют концерты и выступления, в худшем — возбуждают уголовные дела и объявляют в розыск. Подробнее обо всём этом читайте ниже:

Политики, активисты, правозащитники

Административные наказания

Суд оштрафовал казачьего атамана из Челябинской области за высказывания о бомбежках городов Украины. Александр Сатонин получил штраф в размере 30 тыс. руб. за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Ролик он выложил на YouTube.



На решение суда обратил внимание канал «Ты не один 74». Его авторы отметили, что Сатонин служил на Тихоокеанском флоте, обучался в Высшей школе КГБ, в начале 90-х был организатором забастовки на заводе «Уралмаш», после ареста Сергея Фургала участвовал в протестах в Хабаровске.

Минюст включил в перечень иностранных агентов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марию Певчих и Георгия Албуров. Также в список попали ведущий канала «Популярная политика» Ян Матвеев, публицисты Иван Преображенский и Владимир Пастухов, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, политик Александр Осовцов и правозащитница Елена Агафонова, которая, помимо прочего, оказывала помощь семье Москалёвых.



Напомним, в 2021 году ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими организациями.

Красноярская общественница Наталия Подоляк лишилась работы в Сибирском институте бизнеса, управления и психологии. Поводом для увольнения руководство вуза указало «нарушения законодательства об образовании и противодействии экстремизму».



В декабре 2022 года суд в Красноярске оштрафовал Подоляк на 30 тыс. руб. за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стали комментарии в соцсетях.



Перед увольнением общественницы и.о. ректора СИБПУ Софию Забуга вызывали в прокуратуру. По словам Подоляк, сотрудник ведомства потребовал предоставить её трудовую книжку, договор и другие документы.



В СИБПУ общественница руководила спортивным клубом. Её перевели туда в декабре 2020 года после ареста на 10 суток за оскорбление полицейских в соцсетях.

В Красноярске преподавателя с 15-летним стажем уволили из вуза из-за антивоенной позиции.



По словам Наталии Подоляк, поводом для увольнения, со слов руководства, стал штраф за «дискредитацию» армии из-за комментариев во «ВКонтакте»https://t.co/FlHUAtcyP4 pic.twitter.com/wsO4RZilwk — Холод (@holodmedia) May 13, 2023

Жительницу Удмуртии оштрафовали на 10 тысяч за жалобу Путину на плохую дорогу. Нина Кривощекова в марте выложила на Ютуб видеообращение жителей улицы Совхозная в Воткинске. Они вышли на разбитую дорогу с плакатами и попросили Путина отремонтировать водопровод и дорогу впервые за 35 лет.



Позже домой к Кривощековой пришли сотрудники центра «Э». Полицейский обещал подать на неё в суд, если женщина выложит запись их разговора в интернет. Кривощекова так и сделала.



На неё составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). В середине мая суд признал Кривощекову виновной и назначил штраф в 10 тыс. руб., рассказала она «7х7». Женщина планирует обжаловать решение.



После жалобы с жителями встретился глава города Алексей Заметаев. Он пообещал отремонтировать водопровод в 2024 году, а дорогу в 2026 году.

Самарскому депутату, оштрафованному за прослушивание послания Путина с лапшой на ушах, грозят ещё два суда. На этот раз Михаила Абдалкина обвинили в распространении экстремистских материалов.



Поводом для составления протокола стала песня группы «Электрические партизаны» под названием «Звезда и автомат (R.A.F)», размещённая депутатом на своей странице Вконтакте. Осенью 2020 года Минюст РФ внёс в список экстремистских материалов эту и ещё одну песню «Электрических партизан», внесению предшествовало решение Железнодорожного суда Пензы, усмотревшего в композициях призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы».



Абдалкин выложил песню на свою страницу до признания композиции экстремистской, но это не спасло его от составления протокола по статье 20.29 КоАП. Автором песни, к слову, является экс-участник рок-группы ДДТ Вадим Курылёв, она написана более 10 лет назад. Теперь депутату Самарской губернской думы от КПРФ грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Помимо этого «Засекин» сообщает, что на Абдалкина готовится ещё один протокол — по части 3 статьи 20.1 КоАП («неуважение к власти»). Поводом в этом случае стал репост в Telegram-канале Абдалкина «Голос рабочего Самарской области» публикации канала «Пензенский комсомол», в которой речь шла о задержании пензенского активиста, вышедшего в пикет с призывом заменить флаг РФ на стенах Кремля на советское красное знамя. Сейчас по этому делу проводится экспертиза на предмет «оскорбления государственных символов и памятных дат РФ».

На депутатку Мосгордумы Дарью Беседину составили три протокола об отсутствии в публикациях маркировки «иностранного агента». Материалы поступили в Тверской районный суд Москвы, внимание на карточки административных дел в базе столичных судов обратила «Медиазона».



Согласно информации на сайте суда, материалы зарегистрировали накануне. Дата заседаний ещё не назначена.

Екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ оштрафовали за отсутствие плашки «иноагента». Штраф в размере 50 тысяч рублей назначили руководителю организации Арсению Пастухову из-за поста в Telegram-канале, где не было упоминания об «иноагентстве» центра.



В самой организации назвали это административное дело придиркой Роскомнадзора, поскольку плашка не влезла в пост и её пришлось поставить отдельной публикацией.

Уголовное преследование

На автора телеграм-канала «Калхозное безумие» возбудили новое уголовное дело об оправдании терроризма. Феликс Елисеев находится в СИЗО-1 Липецкой области ещё с 2022 года. На него заведено дело по этой же статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В апреле возбудили ещё одно дело по той же самой статье. Поводом для преследования стала публикация от 31 марта 2022 года про нефтебазу в Белгороде, атакованную украинским беспилотником. Феликс Елисеев также являлся администратором паблика о истории постсоветского пространства «Она развалилась».

Администратору паблика «Она развалилась» не оказывают медпомощь в СИЗО.



Феликс Елисеев рассказал, что три с половиной месяца провел в камере с высокой влажностью, грибком и плесенью на стенах, из-за чего у него развился кашельhttps://t.co/JxwIX3nhPG — ОВД-Инфо (@OvdInfo) May 3, 2023

Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на один миллион рублей 60-летнего подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева по делу о «военных фейках» (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Помимо штрафа, суд запретил Лаврентьеву в течение года высказываться публично, в том числе выкладывать посты в социальных сетях. Прокурор просил штраф в 1,3 млн руб.



Поводом для заведения дела стали посты экс-полицейского в социальных сетях. Первый пост против «спецоперации» Лаврентьев опубликовал 24 февраля 2022 года, и с того дня он неоднократно критиковал действия армии РФ и российских властей в Украине. В своих постах мужчина призывал российских военных сдаваться в плен или дезертировать, а россиян — выступать против «спецоперации». Также он публиковал кадры обстрелов украинских городов.



В своём последнем слове в суде экс-полицейский заявил:

«Все причастные к моему привлечению к уголовной ответственности существенно моложе меня. Я искренне желаю им в добром здравии встретить тот момент истории, когда мы поменяемся в процессе местами. Даже если сам не доживу».

Лаврентьева задержали 16 марта 2022 года после обыска в его квартире. В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Томич вину не признал, решение суда будет обжаловать. До вступления приговора в законную силу он находится под подпиской о невыезде.



Виктор Лаврентьев — известный в Томске активист и оппозиционер. В 2011–2012 годах он участвовал в организации митингов и шествия «За честные выборы», а также помогал проводить акции в защиту томского ТВ-2, когда в 2014 году у телеканала отбирали лицензию.

Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск и заочно арестовал обвиняемого по статье о «военных фейках» местного депутата Олега Непеина. Преследуют его из-за восьми комментариев в телеграм-канале «Саратов — Энгельс». Фейками силовики сочли информацию о потерях российской армии, мародёрстве, убийстве мирных жителей, а также бомбардировках украинских городов и убийствах в Буче.



Сначала на него было заведено дело по ч.1 ст.207.3 УК, затем обвинение утяжелили, вменив политику распространение ложных сведений по мотиву ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом для переквалификации стала экспертиза, которая выявила в постах Непеина «мотив ненависти и вражды» к социальной группе «властные структуры».



Супруга Непеина рассказала SOTA, что политик не скрывается, а намеренно не ходит в суд. Ранее он объяснял, что считает себя Человеком, а не физическим лицом, поэтому «дебилы», не понимающие этой разницы, не могут его судить.

Против председателя вологодского отделения партии «Яблоко» Николая Егорова возбуждено уголовное дело по обвинению в повторной «дискредитации» армии. У него прошли обыски. Ранее на Егорова составляли два административных протокола о так называемой «дискредитации».



В обыске участвовали спецназ, полицейские, а также сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и следователи из Вологды. На странице Егорова во «ВКонтакте» большинство постов посвящены «спецоперации» в Украине и критике власти.

Возбудил уголовное дело о «дискредитации» ВС РФ ( ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) замначальника СО ОМВД по Великоустюгскому району подполковник юстиции Шехурдин. Позже обыски прошли на работе у Егорова, была изъята техника.

Эмигрировавшая из России московская активистка Анастасия Агеева стала фигуранткой уголовного дела о «фейках об армии» из-за двух удаленных постов «ВКонтакте» от апреля 2022 года. О деле против Агеевой сообщило издание «Вот так» со ссылкой на источник среди силовиков, сама активистка узнала о преследовании от журналистов. Она сказала, что не помнит содержания постов, но «очевидно, что любой её пост легко подойдет под новую антиконституционную статью о «дискредитации» или “фейках”».

Профсоюзный активист из Анжеро-Судженска стал фигурантом уголовного дела из-за обсуждения теракта, во время которого погиб бывший глава Чечни Ахмат Кадыров.



Олега Тырышкина задержали ещё в марте и доставили в ФСБ, где выяснилось, что силовики проверяют ряд его комментариев во «Вконтакте». В итоге против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, с него взяли подписку о невыезде.



Кроме того, Тырышкина дважды оштрафовали по административным статьям из-за публикации фотографии Путина в нацистской форме. Его признали виновным в распространении нацистской символики и неуважении к президенту.

Учителя из Коми Никиту Тушканова приговорили к 5,5 годам колонии из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту. Дело рассмотрели по двум статьям об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) за один день: накануне прокурор запросил для педагога 6 лет колонии.

Материалы уголовного дела о «повторной дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) против сопредседателя «Мемориала», правозащитника Олега Орлова передали в Головинский районный суд Москвы.



Об уголовном деле против правозащитника стало известно 21 марта. В тот день в Москве силовики пришли с обысками к девяти сотрудникам «Мемориала», а также в офисы правозащитной организации. Сейчас правозащитник находится под подпиской о невыезде.

#Россия: 29 апреля следователь вручил Олегу Орлову – одному из самых известных правозащитников обвинительное заключение по делу о «повторной дискредитации армии #РФ».

Орлову грозит до 3 лет лишения свободы. Власти должны немедленно снять с него обвинения⤵️https://t.co/AoziDacw2d pic.twitter.com/HmvKJjYevX — hrw_ru (@hrw_ru) May 8, 2023

Переславский районный суд Ярославской области избрал меру пресечения жителю 1957 года рождения, обвиняемому в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По данным источников «Ъ-Ярославль», обвиняемый — член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов, с 2003 по 2022 год возглавлявший Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, а затем являвшийся главным научным сотрудником института. Сергей Абрамов был научным руководителем от России программ СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту союзного государства России и Белоруссии.

По данным источника «Ъ-Ярославль», учёного подозревают в переводе денег одной из запрещенных в России организаций. «Буквально то, от чего успел уехать Андрей Заякин», — отмечает журналист и блогер Александр Плющев.

На 130 тысяч была оштрафована защитница Шиеса. Елену Калинину суд в Архангельской области признал виновной в повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали посты в соцсети «ВКонтакте». Калинина писала о «спецоперации» в Украине и публиковала ролик с рассказом матери погибшего под обстрелами жителя Балаклеи в Харьковской области.

С нами продолжает поддерживать связь отец калужского антивиста Ивана Любшина. По его словам, давление на активиста в ИК-1 Ярославля продолжается. Любшин получил выговор за нарушение внутреннего распорядка, то есть — за одиночное перемещение по колонии без сопровождающего, хотя делал это по указанию сотрудника исправительного учреждения. Со слов осужденного, это произошло после того, как он обратился с ходатайством на облегчение отбытия наказания. Оно предусматривает следующие шаги — колония-поселение и УДО. Теперь выговор отменяет «облегчёнку». Напомним, Любшин получил 5 лет колонии по статье об «оправдании терроризма» за комментарий о самоподрыве Михаила Жлобицкого в здании архангельского ФСБ.

Российская оппозиционерка, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая в деятельности экстремистского сообщества, выступила в суде с последним словом.

«Моё уголовное дело — политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач», — сказала Чанышева.

Также она рассказала о репрессиях в Башкортостане при нынешнем губернаторе Радии Хабирове и в России в целом при президенте Владимире Путине, которого критикует из-за роста коррупции в стране, а также «спецоперациии» в Украине.



Оппозиционерка пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием в Башкортостане и обратилась к судье с просьбой поддержать её «как политика, как женщину».

«Дайте мне шанс стать мамой», — завершила свою речь Чанышева.

Приговор активистке судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин огласит 14 июня. Гособвинение просило признать её виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и приговорить к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. руб.

Головинский районный суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии в массовой смс-рассылке.



По версии следствия, Сарай в марте 2022 года «в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа», размещал в московских торговых центрах мобильные устройства (где и как — не уточняется), через которые массово рассылал сообщения об убийствах мирных украинцев. Обвинение настаивает, что колумбиец делал это «в интересах организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию».



Адвокат Сарая Виолетта Волкова заявила, что её подзащитный за вознаграждение просто заряжал телефоны и клал на них деньги и не знал, какая рассылка через них проходит.



С апреля 2022 Сарай находится в СИЗО. Процесс по его делу проходил в закрытом режиме по ходатайству защиты. Прокуратура запрашивала для колумбийца шесть лет колонии.

Суд приговорил гражданина Колумбии к 5 годам и 2 месяцам колонии за «фейки о российской армии»



По версии следствия колумбиец Альберто Энрике Хиральдо Сарай разместил в торговом центре шесть мобильных телефонов, с которых «массово» рассылались смс с «фейками о российской армии».… pic.twitter.com/QeFH1m3enD — Скат media (@mediaskat) May 16, 2023

ФСБ обвинило башкирскую активистку Рамилю Саитову в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ). Поводом стал видеоролик, в котором активистка призвала мобилизованных бороться за свои права и «не убивать». Силовики усмотрели в этом призывы к дезертирству и уклонению от службы.



В ноябре 2022 года активистка освободилась из колонии. За год до этого Саитову осудили за публичные призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). После освобождения ей запретили на два года публиковаться в интернете. Росфинмониторинг внёс Саитову в реестр экстремистов.

Московский активист Михаил Кригер получил 7 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма и «призывы к эстремизму». Также ему на 4 года запрещено администрировать сайты.



Содержание в СИЗО зачтут ему в пропорции 1 день за 1 в колонии.



Формальным предлогом для приговора послужили посты Кригера о подорвавшем себя в здании архангельского ФСБ Михаиле Жлобицком, которого он называл героем. Реально, уверен Кригер, причиной стала его проукраинская позиция.

Михаил Кригер хорошо известен в оппозиционной среде твёрдостью взглядов, добротой и простотой характера, бескорыстной помощью политзаключённым. Теперь он сам политзаключённый и в соцсетях привычно, почти обречённо возмущаются новым приговоромhttps://t.co/NhogKbcIh8 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 18, 2023

В Петербурге силовики пришли с обысками к активистке Дарье Наранович, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо».



В ходе следственных действий правоохранители изъяли из квартиры Наранович около 40 пацифистских наклеек. Затем девушку вместе с мужем увезли на допрос в местный отдел Следственного комитета, после чего отпустили.



Также обыски прошли в квартире матери активистки.



По предварительным данным, обыски проводились в рамках уголовного дела по статьям об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и склонении к организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК). Его возбудили в отношении неустановленных лиц из-за сообщений в Telegram-чатах, участницей которых была Наранович.

На бывшего военнослужащего из Тамбова Олега Борисенко завели уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии.



Неизвестно, что именно стало поводом для уголовного дела. В мае 2022 года мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за наклейки с перечёркнутой буквой Z на стекле его автомобиля.



Тогда на заседании Борисенко рассказал, что принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и Сирии. Также он основал военно-патриотический клуб «Русский» и участвовал в выборах в городскую думу в 2005 году в качестве кандидата-самовыдвиженца.



В записанном видеообращении к своим бывшим курсантам мужчина призывает их не ехать в Украину и называет происходящее там «геноцидом».



Как заявил сам Борисенко, ранее у него прошел обыск, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Позже из-за опубликованного обращения к российским военным его арестовали на 15 суток.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 5 сентября содержание в СИЗО участнице «Мирного сопротивления» Ольге Смирновой.

Напомним, что в начале мая 2022 года сотрудники петербургского Центра «Э» провели обыски у пятерых активистов — Ольги Смирновой, Татьяны Сичкарёвой, Асана Мумджи, Влада Шипицына и Ильи Ткаченко.

После обысков Ольге Смирновой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ: ей вменяют публикации о «спецоперации» в Украине и акциях в Петербурге в начале марта 2022 года, а также организацию акции 6 марта 2022 года. Смирнова не отрицает, что публиковала данные посты в соцсетях, но категорически не считает это преступлением. Остальных активистов после обыска допросили в качестве свидетелей и отпустили. С 6 мая 2022 года Смирнова находится в СИЗО.

Суд в Челябинске приговорил Диану Нефёдову к полугоду исправительных работ с удержанием 10% заработка за посты об убийствах мирных жителей Бучи.

Нефёдова опубликовала во «ВКонтакте» информацию о случившемся, а также раскритиковала заявления Минобороны России. Суд посчитал это фейком. Прокуратура утверждала, что Нефёдова была обязана «изучать брифинги Минобороны, материалы Первого канала и не сомневаться в их достоверности».



Дело против Нефёдовой завели в мае прошлого года. Тогда у неё провели обыск — изъяли три телефона, три жёстких диска, роутер и ноутбук с зарядным устройством. С тех пор Нефёдова была под подпиской о невыезде.

В Мосгорсуд поступили материалы нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Карточка дела опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции.



В карточке дела указаны шесть статей:

об организации экстремистского сообщества;

о реабилитации нацизма;

о создании НКО, посягающей на права граждан;

о финансировании экстремизма;

о публичных призывах к экстремизму;

о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.

Кроме того, в карточке указаны статьи, которые вменяют бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный Live» Даниэлю Холодному. Он находится под стражей по обвинению в участии в экстремистской деятельности и её финансировании.

По словам политика, по новым обвинениям ему грозит до 30 лет.

Другие методы воздействия

К российскому оппозиционному политику, доценту МГУ Михаилу Лобанову с обыском пришли силовики, и даже выломали дверь в его квартиру, а самого Лобанова положили лицом в пол. На обыске присутствовали представители государственных российских СМИ.



Лобанова задержали и увезли на допрос в Следственный комитет, где он узнал, что обыск состоялся как у «соратника бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва». После допроса его отпустили.



Французское математическое общество (SMF) выпустило заявление в поддержку Лобанова:

«Внезапные вспышки давления — это предупредительные выстрелы, чтобы запугать нашего коллегу. Ученый также имеет право добиваться политических полномочий. Мы поддерживаем Михаила Лобанова».

«Это необычная ситуация, — комментирует обыск и взлом двери Лобанов. — Здесь всем очевидно, что пришли ради картинки. Им важно было начать ломать дверь. Да, формально сначала был какой-то стук в дверь, но пока я банально в шесть с копейками утра оделся и подошел к двери, они уже нанесли несколько первых ударов. И от их же ударов один из замков переклинило и, несмотря на все усилия, он не открывался. И дальше они просто продолжили её выносить для этих кадров. Адвокаты рассказывают, что даже в ситуациях, когда речь идёт о каких-то подозрениях в тяжких преступлениях, с криминальными авторитетами так не поступают. Но, как я сказал, здесь цель — это визуальный новостной продукт, для которого нужны красивые кадры».

В деле доцент МГУ проходит как свидетель.

Знаменитости и блогеры

Административные наказания

На поэта и музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии. Информацию об этом «Медиазона» обнаружила на сайте судов Москвы. Дело рассмотрит Тверской районный суд, дата заседания — 15.06.2023 г. Что именно стало причиной для составления протокола, неизвестно.



В январе депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев попросил Следственный комитет проверить слова Гребенщикова на предмет содействия терроризму и «дискредитации» армии. Как утверждает Хамзаев, музыкант в одном из интервью «заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине».

На Моргенштерна завели административное дело за посты без маркировки «иноагента», оно уже поступило в суд. Рэперу грозит штраф в 50 тыс. руб.

Уголовное преследование

Против 40-летнего стримера из Челябинска Алексея Сидорова заведено уголовное дело об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) за YouTube-стрим про атаку дронов на Кремль. Силовики вскрыли его квартиру, применили к нему силу, после чего увезли.



Возможно, на видео Сидорова обратили внимание после публикации в Telegram блогера Анатолия Шария.



Челябинца внесли в реестр «террористов и экстремистов», ему грозит до 7 лет реального срока. Тракторозаводский районный суд города отправил его на 2 месяца в СИЗО.

Росфинмониторинг внёс актера Артура Смольянинова и бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. Ранее Смольянинова внесли в список «инаогентов».



В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в публикации ведомства.



Поводом стали высказывания актера в интервью «Новой газете Европа». В частности, Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины, если бы оказался на «спецоперации».

Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по делам о военных «фейках», внимание на это обратила «Медиазона».



Оба заседания по избранию меры пресечения прошли еще 27 апреля. «Медиазона» также заметила, что МВД объявило Вырыпаева в федеральный розыск.

Продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали в Москве.



Их обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. По данным «Медиазоны», также МВД объявило Вырыпаева в федеральный розыск pic.twitter.com/DbxmIClw8C — Холод (@holodmedia) May 17, 2023

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актёра Алексея Панина. По ч. 2 ст. 205.2 УК актеру грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие считает, что Панин оправдывал теракт на Крымском мосту, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.



В конце мая Панин был объявлен в розыск.

Мосгорсуд на заседании 30 мая признал законным арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они останутся в СИЗО до 4 июля.



Беркович и Петрийчук арестовали в начале мая по уголовной статье об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол», который поставила Беркович по одноимённой пьесе Петрийчук.



Адвокаты Беркович просили выбрать любую иную меру пресечения, но не арест в СИЗО. Беркович выступала в суде по видеосвязи. В частности, она сказала, что у спектакля очень простая идея: терроризм — это зло, что понимать и оправдывать его — это абсолютно разные вещи.



Также Беркович много говорила про тяжёлые условия в СИЗО и приёмных дочерей, с которыми после детского дома несколько лет работали психологи. По словам Беркович, ей не дали даже поговорить с ними по телефону. «Это может закончиться для моих детей очень тяжело, может закончиться смертью», — отметила Беркович.



Адвокаты Петрийчук также просили смягчить ей меру пресечения. Сама Петрийчук сказала, что не собирается скрываться от следствия и готова участвовать в процессе, чтобы добиться оправдания.



В пьесе «Финист ясный сокол» рассказывается о российских женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки, как сообщали её создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на главную российскую театральную премию «Золотая маска».



В поддержку Беркович и Петрийчук, которым грозят длительные сроки заключения, выступили десятки деятелей культуры, правозащитников и общественных деятелей.

Другие методы воздействия

Россиянке Марии Мотузной в Петербурге отказались выдать загранпаспорт, так как 5 лет назад её пытались судить за мемы «ВКонтакте», якобы оскорблявшие чувства верующих.



При этом дело было прекращено в связи с изменением законодательства, а самой девушке была выплачена компенсация за незаконное уголовное преследование.



Тем не менее, по её словам, сейчас ей нужно обращаться в МВД с просьбой убрать её имя из неких баз, чтобы заявка на загранпаспорт у неё все же была принята.

Запрет заниматься профессиональной деятельностью

Билеты на большой летний концерт «Би-2», который запланирован на 10 июня в Лужниках пропали из продажи в онлайн и офлайн форматах, а организаторы концерта пообещали связаться со всеми по поводу возврата билетов. В данный момент группа гастролирует с концертами в США. Ранее музыканты выступили против «спецоперации».

Известный «стук-активист» Виталий Бородин написал на Егора Бортника (Лёва Би-2) обращение в Генпрокуратуру с требованием признать его «иностранным агентом» в оштрафовать по административной статье. В конце мая Бортник был внесён Минюстом в этот список вмиесте с политоголом Владимиром Иноземцевым, экс-единороссом Магомедом Гаджиевым и ещё целым рядом известных людей.

В Архангельске отменили концерт группы «Сплин». Он намечался на 7 июня.



«С сожалением сообщаем об отмене. Возврат билетов будет налажен по месту их приобретения», — сказано на официальной странице организаторов выступления «ВКонтакте».



Причина отмены концерта не указана. «Сплин» должен был выступить в городском театре драмы с новой программой.



Ранее лидер группы Александр Васильев спел песню, посвящённую эмигрировавшим из России коллегам, что вызвало среди поддерживающих «спецоперацию» политиков и активистов волну возмущение, так как они увидели в этому «дискредитацию» армии.

Комика Руслана Белого убрали из повторов эпизодов шоу Stand Up на ТНТ. Комик вел это шоу с 2013 года, был его продюсером и одним из создателей, а после начала «спецоперации» покинул Россию. Кроме этого, он выступал с критикой российских властей.

Непубличные люди

Административные наказания

Суд в Воронеже оштрафовал местного жителя на 30 тыс. руб. за комментарий в «ВК» c цитатой: «так Украина нормальная страна... это так для сравнения». По мнению эксперта-лингвиста, комментарий с такой фразой «характеризует действия участников «спецоперации» как незаконные с точки зрения международного права».

В Ялте 17-летнего молодого человека оштрафовали на 40 000 руб. за «дискредитацию армии», а потом заставили просить прошения перед Путиным.



Дело в том, что во время уличного опроса, боятся ли крымчане контрнаступления ВСУ, парень ответил «Мы за Украину», после чего попал в поле зрения местных провластных активистов.

В начале мая тамбовские полицейские приехали в квартиру к местному жителю Сергею Пациашвили и увезли его в отделение. Причиной послужил пост во «ВКонтакте» про так называемую спецоперацию.

«Снова пришли ко мне домой, увезли в отделение, допросили, но пока не сказали, что конкретно мне вменяют», — рассказал он.

По словам Пациашвили, его нельзя назвать пацифистом, однако он выступает «против военных преступлений на территории Украины» и вообще — «неадекватного применения силы». В разговоре с журналистами тамбовчанин также добавил, что действия российской армии в Украине являются слишком чрезмерными.



Судя по его соцсетям, в данный момент мужчина находится в Грузии.

Пенсионерка из Воронежа была оштрафована на 15 тыс. руб. за фразу «Мне стыдно и больно, что весь мир нас теперь называет оккупантами и фашистами». Женщину признали виновной в «дискредитации» армии.

Магаданский городской суд оштрафовал местную жительницу на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации вооруженных сил».



Суд согласился с позицией обвинения, настаивающей, что 43-летняя пользовательница интернета оставила комментарий в паблике «Весьма» в соцсети «ВКонтакте» следующего содержания:

«Любые направления, оправдывающие или прославляющие фашизм, нацизм не должны приветствоваться на мировой арене. Зеленые человечки (вежливые люди) это скрытые террористы, как показала практика, так что нашим нечего делать среди людей».

Такой комментарий местная жительница оставила под публикацией о том, что на австралийском теннисном турнире запретили российский и белоруский флаги.

Житель Благовещенска позвонил в ФСБ и сказал «Слава Украине, героям слава». После этого его под портретом Путина заставили записать видео с отречением от своих слов. На лице мужчины при этом были видны следы побоев.



Ему вменили статью о мелком хулиганстве и назначили шесть суток ареста.

В Чебоксарах местного жителя оштрафовали по статье о «дискредитации» за <антиспецоперационный> хештег в приложении для занятия спортом. Велосипедист Олег Князев выложил в приложении Strava фото с тренировки, сопроводив соответствующей надписью.



В профиле Князева было 63 подписчика. Само приложение позволяет пользователям публиковать свои спортивные достижения. Ленинский районный суд города посчитал, что хештег «дискредитировал» ВС РФ и назначил мужчине штраф в размере 30 000 рублей.

Жителя Ульяновска оштрафовали на 1 000 рублей за картинку во «ВКонтакте». Как говорится в пресс-релизе суда, мужчина разместил в социальной сети «фотографию с изображением запрещенного деструктивного экстремистского движения». Вину он признал, а также пояснил, что картинку разместил, потому что она ему понравилась. Сейчас страница оштрафованного удалена.

Тамбовчанина оштрафовали на 30 тыс. руб. по доносу некого Григория Явлинского, но не из партии «Яблоко». Андрея Полякова признали виновным в «дискредитации» ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП). Поводом стал репост во «ВКонтакте» статьи Алексея Навального «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране».



В материалах дела указано, что одним из авторов доноса на него стал Григорий Явлинский. Лидер партии «Яблоко» написал судье, что не составлял донос и назвал своё имя и фамилию в деле «странным недоразумением либо умышленной фальсификацией».



Судья отказалась вызвать в суд свидетеля Явлинского, потому что тот якобы не оставил своего телефона и адреса.

Житель Якутии Евгений Захаров, оштрафованный за <антиспецоперационные> лозунги, получил второй штраф — уже за критику «спецоперации» в суде.



Первый штраф Захаров получил за участие в чат-рулетке с украинским блогером Андреем Попиком, где он критиковал мобилизацию и говорил о бедности населения Якутии. Судья оштрафовала его на 30 тыс. руб.



Во время заседания суда по второму протоколу Захаров продолжил критиковать действия российских властей. Судья выписала ему еще один штраф на 30 тыс. руб.

62-летнюю женщину, призывавшую в «Вайбере» не брать повестки в военкомат, оштрафовали на 15 тыс. руб. по статье о «дискредитации армии»



Такое решение вынес Шарлыкский районный суд Оренбургской области: женщине назначили наказание ниже минимального штрафа (30 тыс. рублей), приняв во внимание её возраст, состояние здоровья и раскаяние.

Суд оштрафовал 20-летнего жителя Волгограда на 100 тыс. руб. по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Как рассказали в ведомстве, житель Советского района города разместил в свободном доступе в интернете «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».



Это первый случай привлечения к ответственности за подобные правонарушения в регионе, уточнили в ГУ МВД. Согласно материалам дела, «пропаганду ЛГБТ» силовики нашли в анкете волгоградца, размещенной на сайте знакомств.

Усть-Алданский районный суд Республики Саха-Якутия оштрафовал «физическое лицо П.» на 15 тыс. руб. по статье о «дискредитации армии» за ссылку в WhatsApp. Суд пришел к выводу, что 17 марта этого года то самое «физическое лицо П.» опубликовало ссылку с предпросмотром на неуказанное видео на Youtube, в котором «содержатся сведения, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, в связи с проведением специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины».



При вынесении решения суд учёл «исключительные обстоятельства, связанные с личностью и имущественным положением правонарушителя» и потому назначил штраф ниже минимального, предусмотренного административной статьей.

В Ставрополе задержали местного жителя Максима Слепцова из-за репоста призывов приходить на акции в честь дня рождения Алексея Навального. На него составили еще один протокол по арестной статье — о публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Суд в селе Намцы 25 мая оштрафовал местного жителя Валентина Константинова за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стало сообщение в одном из групповых чатов вотсапа.



Константинов написал, что «самую правильную политику вел 100 лет назад Ленин», а Владимир Путин «живёт в пространстве XVIII-XIX веков, где надо отвоёвывать земли». Житель Якутии обвинил «кремлевские спецслужбы» в том, что «они сеют русофобию в братских республиках». Оштрафованный выразил мнение, что «спецоперация» позволит «НАТО и Китаю приступить к дележу России, а братские народы откажутся её поддержать».



Константинов получил штраф в 15 тыс. руб.

Уголовное преследование

Против 54-летнего строителя из рабочего поселка Охотск (Хабаровский край) Сергея Калалба возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» ВС РФ. Поводом к преследованию стал <антиспецоперационный> ролик в TikTok, на который обратил внимание местный участковый. Годом ранее в Украине погиб сын Сергея, 32-летний Никита.



Ранее Калалб был оштрафован по статье о «дискредитации» за обсуждение в дружеском чате на 80 человек темы «спецоперации». К материалам дела было прикреплено 378 скриншотов чата с роликами и высказываниями Калалба с 23 апреля по 15 июня.



В частной беседе сотрудница прокуратуры сказала ему, что его уголовному делу был дан ход, поскольку в Охотском районе нет раскрываемости по статье о повторной «дискредитации» армии.

ФСБ задержала крымчанина за «госизмену». По версии ЦОС ФСБ, 34-летний житель полуострова якобы отправил видео перемещения российской техники, которая ехала в зону боевых действий, в один из Telegram-каналов, «используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных».

На жителя Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело за репосты высказываний певицы Лаймы Вайкуле и посты с критикой России, которую он называл «империей чекистов и коммунистов, захвативших и присвоивших себе власть над великой страной». 32-летнего бухгалтера Ислама Мамбетова обвиняют в повторной «дискредитации» ВС РФ.

Первокурсника института прокуратуры из Екатеринбурга арестовали во Владикавказе по делу о госизмене. Поначалу ему дали 15 суток за «нецензурную брань», а вскоре стало известно, что он якобы собирался выехать для вступления в украинскую армию. В ФСБ Северной Осетии утверждают, что 19-летний екатеринбуржец собирался вступить в украинское «вооруженное формирование» и выехать в Грузию для встречи с его представителем. По версии спецслужбы, он высказал намерение воевать на стороне Украины с Россией через мессенджер Telegram, предоставил свои личные данные и «получил инструкции». Молодому человеку вменяют госизмену. Ему может грозить 20 лет реального срока. Ни силовики, ни суд, отправивший молодого человека под арест, больше никаких подробностей о деле не сообщают. Журналисты нашли его ВК-страницу, на которой он откровенно высказывался о российских властях, а также критиковал «спецоперацию».

Ученого СО РАН Валерия Звегинцева арестовали по делу о госизмене. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) опубликовал открытое письмо к властям, коллегам и «ко всем неравнодушным гражданам» с просьбой

«...защитить российскую аэродинамическую науку, спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда советских и российских ученых, инженеров, рабочих, от надвигающегося краха».

В письме говорится, что за последний год троих ученых-аэродинамиков института арестовали по статье о госизмене — Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева. При этом об аресте Звегинцева до публикации письма не было известно.



Звегинцева находится под домашним арестом. Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого в начале апреля. Поводом для подозрений стала публикация в иранском журнале статьи, посвящённой газовой динамике. Перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.



В открытом письме подчеркивается, что результаты работы учёных неоднократно проверяла экспертная комиссия СО РАН, которая не обнаружила в материалах сведения ограниченного доступа: «Мы […] уверены на сто процентов, что все это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. Представление таких результатов не только не может нанести ущерба безопасности нашей Родины, но и наоборот, повышает престиж российской науки в мире».

Житель Биробиджана подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), он взят под стражу сотрудниками территориального управления ФСБ.



«Управлением ФСБ России по Еврейской автономной области пресечена деятельность жителя города Биробиджана, который оказывал содействие СБУ в деятельности против безопасности Российской Федерации. Биробиджанец привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды», — говорится в сообщении спецслужбы.

ФСБ утверждает, что подозреваемый по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о деятельности Вооружённых сил РФ в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсионных актов на объектах российской транспортной инфраструктуры.

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд оштрафовал на 45 тыс. руб. первокурсницу Анну Вахрамееву из-за того, что она не сообщила силовикам о комментарии «с призывами к терроризму», написанном её знакомой. Девушку признали виновной по уголовной статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК), наказание ей вынесли еще 20 февраля, а 18 мая судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда утвердила приговор.



Фрунзенский районный суд пришел к выводу о том, что в сентябре–октябре 2022 года студентка, зная, что её знакомая разместила в группе в мессенджере комментарий, содержащий «признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным действиям, осуществляемым в целях оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти», не сообщила об этом полиции. Суд отметил, что Вахрамеева была осведомлена, что «террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, а призывы к её осуществлению являются преступлением».



Против знакомой Вахрамеевой возбудили уголовное дело о публичных призывах к тероризму (ч. 2 ст. 205.2 УК), Вахрамееву вызывали на допрос в качестве свидетеля. В сообщении суда указывается, что в этот момент девушка «имела реальную возможность сообщить о преступлении и о лице, которое совершило преступление», но не сделала это.

Миасский городской суд в Челябинской области признал местного жителя Сергея Конеева виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Это первое уголовное дело по новой статье 280.4 УК РФ в Челябинской области и одно из первых в России, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.



Суд и следствие установили, что южноуралец публично в одной из социальных сетей призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, предлагал военнослужащим ВС РФ ломать военную технику и оружие. В феврале этого года жителя Миасса задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

В Хабаровском крае против военнослужащего Владимира Мищука возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию, распространённых по мотивам политической вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Карточку дела ОВД-Инфо обнаружил на сайте Хабаровского гарнизонного военного суда.



Дело передали в суд 30 марта. Что именно стало поводом для преследования Мищука, неизвестно.



Кроме того, на сайте 1-го Восточного окружного военного суда Хабаровска есть информация об обжаловании заключения в СИЗО преследуемого по той же статье. Имя человека там скрыто, однако, предположительно, речь идет о Мищуке.

СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК) в отношении волгоградского курьера Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана на видео на фоне мечети.



Позже стало известно, что судить его будут в Чеченской Республике. В данный момент он уже помещён в СИЗО города Грозного.

36-летнюю администратора салона красоты Камелию Слиш в Иркутске осудили на полтора года условно. Такое наказание Камелия получила за «публичное распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах России». Об этом «Людям Байкала» рассказала сама Слиш. Основанием для возбуждения дела стали посты иркутянки во «ВКонтакте» с марта по май 2022 года. В том числе Слиш писала, что «люди, расстреливающие других безоружных [людей], — убийцы». В январе 2023 года у Камелии прошли обыски, в феврале было возбуждено дело.



Гособвинитель просил осудить Слиш на два года условно. По словам Камелии, она могла попросить судью назначить ей штраф, но не стала этого не делать. «Спонсировать [«спецоперацию»] каким-либо образом не входило в мои планы», — говорит Слиш.



Сейчас Камелия удалила все посты. О подробностях дела она говорить отказалась, объяснив это тем, что дала подписку о неразглашении данных следствия.

У жителя Уфы Владислава Роя прошёл обыск. На просьбу Роя показать постановление об обыске в глазок и объяснить, с чем связан их визит, силовики ответили отказом.



В доме вместе с мужчиной находились его родители и брат. Силовики выломали дверь и положили всех лицом в пол.



В разговоре с ОВД-Инфо Владислав Рой уточнил, что силовики провели обыск из-за дела его отца по статье об экстремизме из-за картинки в интернете. Подробностей этого дела мужчина не знает, так как сам давно не видел отца.



Также Рой сообщил, что силовики во время обыска били его и его брата по рукам и ногам, а также использовали электрошокер.



Кроме того, по словам мужчины, они не показали постановление об обыске и не оставили документы об изъятии телефонов и компьютеров.

Иван Кавинов из Коврова Владимирской области получил три года лишения свободы за военные фейки (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Уголовное дело против мужчины возбудили сотрудники ФСБ.



Поводом для преследования Кавинова стали семь репостов в Telegram-чате. Житель Владимирской области пересылал туда сообщения о пытках и насилии над мирными украинцами.



«Мемориал» назвал Ивана Кавинова политзаключенным.

Другие методы воздействия

В Москве молодого человека призывного возраста задержала полиция на основании данных системы распознавания лиц, когда он выходил из «Сбера». Правоохранители доставили его в военкомат по месту прописки.



Силовики сами рассказали молодому человеку, что вычислили его по камерам, установленным в помещении банка. Об этом сообщил SOTA его друг и бывший политзаключенный Самариддин Раджабов. Судя по всему, москвич уклонялся от явки в военкомат.



Молодой человек прошёл медкомиссию, после чего его отпустили. Сейчас он ищет юристов, которые могут помочь в этой ситуации.

Преследование родственников и знакомых активистов

В Москве анонимные сторонники властей совершили нападение на дом родителей администратора канала «Moscow calling». Они разбили стёкла в квартире пенсионеров, чтобы закрыть канал на 80 тыс. подписчиков. Админ приостановил деятельность, чтоб обезопасить пожилых родителей. Канал принадлежит участнику боевых действий 2014-го года, который разочаровался в политике Кремля и стремился показывать объективную картину.

Силовики в Краснодаре провели ряд обысков по делу активистки Алипат Султанбеговой.

«Менты решили закошмарить всех, с кем я когда-то общалась. У троих человек менты украли технику и телефоны, суммарно на 350 k. Теперь все трое в статусе свидетелей. Причина — они когда-то общались со мной. Так отвратно, что из-за тебя страдают люди», — написала она в твиттере.

Против активистки заведено уголовное дело по статье о «дискредитации ВС РФ». Ей удалось уехать из России.

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Если бегло пробежаться по всем собранным в этом дайджесте кейсам, то невооружённым глазом видно, насколько сильно возросло количество уголовных дел по сравнению с «административками». Кроме этого, «дискредитация армии» продолжает оставаться главным поводом для наказаний.