ЕСПЧ коммуницировал первые дела о «дискредитации» армии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил о коммуникации жалоб (уведомлении Правительства государства-ответчика о жалобе) Арины Поповой и Никиты Мамаева. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Ранее российские суды оштрафовали заявителей соответственно на 30 и 40 тыс. руб. за участие в антивоенных протестах (в деле Мамаева отдельно отмечено, что на площадь он вышел «во время, указанное как время проведения публичного мероприятия в телеграм-канале»).

«Сегодня рано говорить о сроках вынесения окончательного решения по этим жалобам, а также о процедуре выплате компенсаций, если таковые будут назначены», — прокомментировали представители проекта.

Это первые известные коммуникации по ст. 20.3.3 КоАП, введённой в действие в составе пакета законов о военной цензуре в начале марта 2022 года. ЕСПЧ при рассмотрении объединил разные дела по ней. В прошедшем году российские суды, по данным «Сетевых свобод», рассмотрели более 5600 дел по этой статье, а общая сумма назначенных штрафов превысила 150 млн. рублей.

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Юристы «Сетевых свобод» уже направили в ЕСПЧ 137 подобных жалоб. Напомним, 15 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы (СЕ). Это означает, что на страну перестала распространяться юрисдикция ЕСПЧ. Однако ЕСПЧ продолжил рассматривать дела о нарушениях, которые имели место до 15 марта 2022 года (и решения по ним Россия должна исполнять).

«Решение суда по этим жалобам будет влиять на формирование практики ограничения государственной цензуры по всему пространству Совета Европы напрямую. Также на это решение смогут ориентироваться высшие суды других регионов, включая Межамериканский суд по правам человека, Африканский суд по правам человека, и не исключено, что комитеты по правам человека ООН», — объяснили в «Сетевых свободах».

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