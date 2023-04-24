Кого преследовали за слова в марте: непубличные россияне

Завершает цикл публикаций о том, как россиян преследования за онлайн-активность в марте, дайджест про обычных граждан, которые не были замечены в политическом активизме, а также не принадлежат к числу известных блогеров или артистов, поэтому новости об их проблемах с репрессивным российским законодательством не всегда становятся известны широкой общественности. В этом материале мы также расскажем о родственниках преследуемых за слова известных людей, поскольку проведение обысков, допросов и других действий в их отношении уже становится постоянной практикой в России.

Административные дела

Работника «Севмаша» оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в Северодвинском городском суде, где рассматривалось его административное дело:

«Установлено, что С., являясь пользователем социальной сети «ВКонтакте», размещал в сети Интернет в открытом доступе комментарии, направленные на очернение, то есть умышленный подрыв авторитета ВС РФ, искажение поставленных перед ними целей и задач в ходе проведения СВО, и дискредитацию их использования в целях защиты интересов нашей страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В суде утверждают, что сотрудник «Севмаша» совершал всё это «умышленно, осознанно, поскольку предвидел вредные последствия содеянного и желал их наступления». Сам подсудимый отказался дать пояснения во время заседания.

Жительницу города Ефремова Тульской области оштрафовали на 41,5 тысяч рубдлей сразу за два правонарушения — за дискредитацию Вооруженных сил РФ и публичную демонстрацию экстремистской символики, запрещенной на территории страны (ч.1. ст.20.3.3 КоАП РФ и ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). Посты женщина публиковала на своей странице в «Одноклассниках».

Альметьевский городской суд Республики Татарстан признал Лайсан Ахсанову виновной в «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 7 января этого года Лайсан Ахсанова опубликовала в VK под постом «Татарстанец погиб в ходе спецоперации» свои комментарии с критикой российских властей и поддержкой Украины. В конце февраля на неё составили протокол. Протокол на нее был составлен 28 февраля.

По мнению суда, своими действиями Ахсанова «совершила публичные действия, направленные на подрыв авторитета и доверия к Вооруженным силам Российской Федерации». На суде обвиняемая признала свою вину.

В Челябинске суд прекратил дело местной жительницы, оставившей комментарий на сайте регионального издания под новостью о том, что авторы поправок о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации решили не вносить законопроект на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Женщина написала:

«Я вообще стараюсь ненормативную лексику не употреблять, но могу сказать одно — <испугались>!!! Это я не к тому, чтобы вы решили, что за СВО, я как раз против СВО, но депутатишки точно <испугались>».

Эти слова полицейские квалифицировали по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Однако суд счел, что комментарий не направлен на дискредитацию или умаление авторитета Вооруженных сил РФ, а выражение своего отношения к представителям органов государственной власти (депутатов) «бесспорно не свидетельствует о совершении именно действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил», следовательно отсутствует состав административного правонарушения.

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



Мужчина опубликовал в социальной сети «Одноклассники» несколько постов, в которых унизил достоинство сотрудников Пограничного УФСБ по Омской области. Его высказывания имели оскорбительный характер и содержали грубую брань и ненормативную лексику.



Исилькульский суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Продолжается история с наказаниями за видеоролик «Припомним Жуликам их Ворам их Манифест-2002». В Барнауле в разные дни марта были оштрафованы трое местных жителей:

Николай Литуев,

Елена Селезнёва,

Наталия Стадниченко.

Все они разместили ролик во «ВКонтакте» с 2011 по 2012 годы, за что недавно получили штрафы в 1000 рублей за распространение экстремистских материалов.

Бахчисарайский районный суд Крыма оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей из-за исполнения гимна Украины на видео в Instagram. Жительницу Бахчисарая признали виновной по статье о «дискредитации» вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Вероятно, речь идет об Эвелине Меметовой.



Как следует из пресс-релиза, девушка выложила видеозапись в социальные сети 1 марта. Во время заседания суда она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.



После того как прокремлёвский Telegram-канал «Крымский СМЕРШ» объявил о травле Меметовой, она извинилась и рассказала, что «полностью поддерживает проводимую спецоперацию», а исполнить гимн Украины решила «по глупости».

Жительница Шебалинского района Алтайского края привлечена к административной ответственности за размещение экстремистского комментария в интернете.



Установлено, что сельчанка в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» разместила комментарий к статье. Как сообщили в республиканской прокуратуре, он был направлен «на пропаганду превосходства либо неполноценности граждан, а также на оскорбление человека по признакам национальности».



По данному факту прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ.



По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

15-летнего школьника в Барнауле преследуют за демонстрацию нацистской символики. Причиной стал пост во «ВКонтакте», школьник сравнивал действия нацистской Германии и России (данное отождествление запрещено в принятым в 2021 году федеральным законом №278-ФЗ).



Молодого человека поставили на учет и спрашивали про политику, отношение к Украине и Навальному. Позже на школьника составили административный протокол из-за репоста «Лентача» с разоблачением фейка про часы главнокомандующего ВСУ Залужного якобы со свастикой.



Школьнику также выписали предостережение со словами:

«Причиной правонарушения является подростковый нигилизм, непризнание духовных традиционных и культурных ценностей общества».

За статус «Нет <спецоперации>» во «ВКонтакте» на 20-летнего жителя Нижегородской области завели дело о «дискредитации» армии РФ. Фигурантом административного дела стал 20-летний Дмитрий из Дзержинска. Молодой человек отметил, что решил отстаивать свои права без адвоката.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление об аресте за трезубец на заставке телефона. 16 марта Юрия Самойлова доставили в полицию после того, как один из пассажиров метро увидел на заставке его мобильного телефона изображение трезубца. Бдительный пассажир сообщил об увиденном сотрудникам полиции, которые задержали Самойлова и потребовали разблокировать телефон.



Полицейские ассоциировали трезубец с объектом № 3269 федерального списка экстремистских материалов (графические изображения «От майдана до Азова Героям Слава, Ще не вмерла Украина» с изображением шеврона батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией), шеврон батальона «Азов», состоящий из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель»), составили протокол по ст. 20.29 КоАП и передали дело в суд.



Черемушкинский суд Москвы назначил Самойлову 14 суток административного ареста за распространение экстремистского материала «на заставке в мобильном телефоне в качестве фона в свободном доступе для просмотра».



Самойлов не согласился с постановлением суда, его адвокат обжаловал постановление в Мосгорсуд ссылаясь на чрезмерную суровость наказания, а также обратил внимание суда, что объект 3269 внесен в реестр на основании решения Фрунзенского районного суда г. Владимира от 30.11.2015. При этом в реестре Минюста изображение запрещенных материалов отсутствует, на сайте же районного суда запрещенные для распространения объекты описаны как: «графическое изображение содержащие надписи «......» с изображением шеврона батальона «......», шеврон батальона «......», состоящий из надписи «......», знака «......», белого знака «......», белого знака «……».

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал на 30 тысяч тысяч местного жителя Сергея Киселева из-за комментария во «ВКонтакте» под постом с фотографией баннера на здании мэрии. Киселева признали виновным по протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).



Как пишет сообщество «Реальный Каменск-Уральский», местный житель в декабре оставил комментарий в группе «Подслушано Каменск-Уральский» под постом с фотографией плаката «Парни, ждем вас с победой!» на здании мэрии.



На комментарий, который сейчас удален, в конце декабря обратил внимание местный отдел управления ФСБ, однако в полицию Киселева вызвали только спустя два месяца. В суде житель Каменска-Уральского пояснил, что осознанно выразил свою <антиспецоперационную> позицию и не согласен с законом, который наказывает за проявление свободы слова.

Суд счёл экстремистским комментарий в соцсети жителя Ростова-на-Дону Богдана Зайца, в котором содержались оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Комментарий был частью полемики с другим пользователем социальной сети «ВКонтакте».

Суд в Перми оштрафовал местного общественного деятеля за оскорбление президента РФ. Мужчине инкриминировали административную статью о мелком хулиганстве (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ), известили в пресс-службе ФССП. Указывается, что данное правонарушение пермяк совершает не в первый раз.



Оскорбительным сочли пост мужчины в социальных сетях, который впоследствии прошёл лингвистическую экспертизу. Согласно её результатам, пермяк оскорбил честь и достоинство президента РФ Владимира Путина и дал личностную оценку его качествам и заслугам.



Суд принял к сведению, что мужчину уже не единожды привлекали к ответственности за подобные правонарушения, и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Горожанин штраф оплатил полностью.

Уголовные дела

25-летнего москвича Филиппа Медведева отправили в СИЗО из-за аудиосообщения в Telegram-канале на 60 человек. Молодого человека подозревают по уголовной статье о «призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В середине апреля 2022 года, спустя некоторое время после того, как Минобороны подтвердило потерю крейсера «Москва», молодой человек якобы репостнул в канал аудиосообщение с призывом «ударить по штабу ФСБ в Москве».

Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Суд отказал молодому человеку в домашнем аресте из-за его попыток сбежать в Грузию после другого приговора. Судья постановил отправить его в СИЗО.

Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области признан виновным в призывах к террористической деятельности в интернете. Мужчине назначен штраф в размере 360 тыс. рублей, сообщается в пресс-релизе Следственного управления СК России по Кемеровской области:

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе сети "Интернет")».

Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в интернете материалы, призывающие к террористической деятельности. Информация выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу. Лингвистическая экспертиза показала, что в текстах имеются выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.

В Рязанской области в отношении местного жителя Василия Большакова возбуждено уголовное дело из-за анекдота, который тот опубликовал на своей страничке «ВКонтакте». Как указывает следствие, Большаков в ноябре прошлого года опубликовал на своей странице в соцсети анекдот, в котором упоминались «Сергей» и «Володя», которые «отступают от Херсона». Под «Сергеем» и «Володей» могут иметься в виду министр обороны России Сергей Шойгу и Президент страны Владимир Путин. Дома у мужчины прошёл обыск. По словам его жены, полицейские повалили Большакова на пол, избили и заковали в наручники. В ходе обыска у него изъяли телефоны и ноутбук.



В марте стало известно, что в отношении мужчины завели уголовное дело о «дискредитации армии» (ст. 280.3 УК РФ). Большакову теперь грозит до пяти лет лишения свободы.



В июле прошлого года Василия Большакова оштрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Штраф тогда был присужден за комментарии в сети «ВКонтакте».

«Меня брали по трем доносам»



«Важные истории» поговорили с жителем Рязанской области, на которого завели уголовное дело за анекдот.



Василий Большаков уехал из России, вернулся, чтобы продать машину и снова уехать. Не успел.



Его рассказ читайте на сайте: https://t.co/U8NjlroLUT — Важные истории (@istories_media) March 14, 2023

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца жительницу Москвы, подозреваемую в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ России:

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России».

Женщину задержали в Москве при попытке выехать из России, ее имя и другие детали не уточняются. Следователи ФСБ проводят «оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников». Каким именно образом осуществлялось инкриминируемое москвичке финансирование, не уточняется.



Статья 275 УК предусматривает наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы.



Правозащитный проект «Первый отдел» отмечает, что это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене.

В подмосковной Лобне прошёл обыск у местного жителя, 75-летнего Анатолия Рощина по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).



Следователи и полиция пришли рано утром домой к супругам Рощиным. У них изъяли компьютеры, телефоны и другую технику, а также флаг Украины. После этого мужчину повезли на допрос в Следственный комитет по городу Химки. В СК Анатолия Рощина допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о повторной дискредитации армии. После допроса его привлекли уже в качестве обвиняемого по делу. Вину мужчина не признал, его отпустили под подписку о невыезде.



Поводом для возбуждения дела стали 3 антивоенных поста во «ВКонтакте», опубликованных летом 2022 года.

В Ингушетии завели уголовное дело на местного жителя за так называемую «дискредитацию» армии РФ из-за комментариев в чате. По версии российского следствия, 46-летний Назир Ц. используя ник «FT» в чате издания Черновик разместил некие комментарии, якобы «дискредитирующие» армию России. Также стало известно, что участник чата с ником «FT» по неизвестным причинам вынужден был покинуть чат ещё 4 марта. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Суд в Хабаровском крае отправил в СИЗО на два месяца жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене, сообщает УФСБ России по региону. Сейчас он находится в хабаровском СИЗО-1.



Как утверждают в ФСБ, обвиняемый через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах российского минобороны в Хабаровском крае.

Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу.



По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате «призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц» в целях «противодействия специальной военной операции».



Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, обвиняемого в «финансировании ВСУ». Игорю Сиомику вменяется уголовная статья о «cодействии террористической деятельности» (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ).



«01.10.2022 по 14.03.2023 Сиомик (...) вел электронную переписку с неустановленными лицами, представляющими интересы вооруженных сил Украины и радикальных националистических организаций, в целях оказания материальной помощи и финансирования указанных организаций», — говорится в пресс-релизе суда.



Сиомик вину признал и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. Однако в СИЗО молодой человек пробудет как минимум до 14 мая 2023 года.

Супругов из Тверской области приговорили к реальным срокам за посты о «спецоперации» в Украине. Александру Мартынову назначили 6,5 лет колонии, а его жене Людмиле Разумовой — 7 лет колонии. Их осудили за фейки про армию и вандализм (статьи 207.3 и 214 УК РФ). Супругов из Конаково арестовали в марте 2022 года.



По версии следствия, Мартынов репостнул в «Одноклассниках» записи об умерших жителях Мариуполя, посты с оскорблениями военных и военачальника Сергея Суровикина. Его жене вменили шесть записей об обстрелах в украинских городах. Вандализм обоим вменили за размещение в деревне соответствующих надписей и рисунков.

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил 63-летнего железнодорожника Михаила Симонова к 7 годам колонии по статье о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). . Уголовное дело против него возбудили из-за постов во «ВКонтакте» о бомбардировках Киева и Мариуполя. Внимание к делу Симонова привлёк математик Дмитрий Иванов, с которым Симонов встретился в СИЗО.

В Чукотском автономном округе суд оштрафовал 41-летнего жителя Анадыря Романа Новикова на 1,8 миллиона рублей по уголовному делу о реабилитации нацизма в интернете (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК).

Как отмечает «Медиазона», поводом для уголовного дела стал пост во «ВКонтакте» восьмилетней давности с фотографией Адольфа Гитлера. Пост, по версии СК, содержал оправдания идеологии нацизма. Содержание записи не приводится. Она была удалена в октябре 2021 года, однако уголовное дело в отношении Новикова возбудили только в ноябре прошлого года. Он признал вину, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.

Суд в Пскове оштрафовал на 450 тысяч рублей Елену Кузьмину по делу о призывах к экстремизму и терроризму (часть 2 статьи 280 УК и часть 2 статьи 205.2 УК) за репосты с критикой власти и президента России Владимира Путина. Штраф наложен с рассрочкой на 5 лет.



Дело против нее завели в июле 2022 года, до этого у нее прошли обыски, силовики изъяли фотоаппарат и два телефона. На тот момент Елена работала лаборантом-микробиологом в Горводоканале, после обыска руководство предложило ей уволиться. В публикациях Кузьминой следователи нашли «признаки побуждения к насильственным и дискриминационным, в том числе разрушительным действиям против президента РФ В. Путина и представителей власти».



Речь идет о репостах записей Бориса Яковлева, который писал о том, что России необходима революция. В 2019 году его обвинили в призывах к экстремизму в интернете, после чего мужчина получил политическое убежище в Финляндии.



В июле прошлого года Елену Кузьмину внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и заблокировали все счета.

Центральный районный суд Симферополя (Крым) оштрафовал бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова на 100 тысяч рублей. Его признали виновным в повторной дискредитации использования российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК).



Поводом для уголовного преследования послужил пост Белозерова во «ВКонтакте» от 9 октября 2022 года, в котором тот утверждал, что российские вооруженные силы якобы бомбили женщин и детей на Донбассе, «поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка», а теперь они же бомбят украинские города и убивают местных жителей.



Ранее Белозерова наказывали по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии и дважды отправляли под арест по ст. 20.3 КоАП о демонстрировании запрещенной символики.

Уроженец Республики Коми задержан в Нижнем Новгороде по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Он этапирован в Сыктывкар и взят под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Коми:

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Ухты, проживающего в городе Нижний Новгород, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет")».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый является последователем деструктивной идеологии и имеет негативное отношение к органам власти России. Фигурант, используя персональную страницу социальной сети «Одноклассники», разместил в открытом доступе текстовые материалы, содержащие публичное оправдание терроризма — действий по поджогу административных зданий, и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении государственных деятелей России.



В ходе совместных мероприятий УФСБ России по Республике Коми и УФСБ России по Нижегородской области фигурант уголовного дела задержан в Нижнем Новгороде. Во время обыска по месту его фактического проживания изъяты материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Максимальная санкция за совершение преступления по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

На жителя Москвы возбудили уголовное дело за интервью «Радио Свобода». Он поучаствовал в уличном опросе у метро. Стрит-ток проходил летом 2022 года. Один из опрошенных критически высказался о специальной военной операции и упомянул о событиях в Буче.



11 июля на канале «Радио Свобода» вышло интервью, позже его заметили и следователи. Мужчина на видео опознали как 37-летнего Юрия Коховца. На него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Если Коховца признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.



Это не первое дело за интервью «Радио Свобода». В феврале был арестован 18-летний Максим Лыпкань из Москвы. Он стал самым молодым обвиняемым по статье о фейках про российскую армию. Поводом также стало интервью изданию. Недавно его перевели в психиатрическую больницу.

В Москве после обыска силовики задержали местного жителя Виктора Москалева в рамках дела о дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщила его жена Наталья.



Силовики пришли домой к Москалевым 28 марта с постановлением Бабушкинского районного суда на обыск. Они изъяли всю технику и сообщили только, что обыск проходит в рамках дела о дискредитации армии РФ. Что стало поводом для возбуждения дела — пока неизвестно. После обыска Виктора Москалева задержали.



Ему предъявили обвинение по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Вину он не признает.



Дело возбудили из-за двух комментариев на сайте сообщества менеджеров e-xecutive.ru, опубликованных в первой половине апреля 2022 года. В них говорится об обстрелах украинских городов, а также о предполагаемом мародёрстве и других преступлениях российских военных.

В Орске Оренбургской области против мужчины возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» армии за сообщение в мессенджере По информации местных изданий, обвиняемого не стали отправлять в СИЗО, он находится под подпиской о невыезде.



В квартире мужчины провели обыск и изъяли всю технику. Ранее его привлекали по административной статье о «дискредитации» армии. Тогда суд вынес штраф 30 тысяч рублей.

Преследование родственников активистов и политиков

2-й Западный окружной военный суд назначил Лилии Жлобицкой штраф в размере 300 тысяч рублей из-за репостов стихов о ее племяннике Михаиле, взорвавшем бомбу в здании местного ФСБ осенью 2018 года. Дело по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) против Жлобицкой возбудили в конце декабря 2022 года, тогда в ее квартире провели обыск, после чего допросили в СК. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Поводом для возбуждения дела стали записи во «ВКонтакте», которые были сделаны в ноябре и декабре 2019 года. В частности, Жлобицкую обвиняют в том, что она опубликовала ссылку на сайт stihi.ru, где размещено стихотворение про «взрыв в помещении тайной полиции». Женщине вменяются также два репоста из группы «Народная Самооборона» с информацией про взрыв в УФСБ. В заключении экспертов, на которое ссылается обвинение, сказано, что в опубликованных текстах содержатся признаки признания действий Жлобицкого «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, то есть их оправдания».

Мать фигурантки, которая пыталась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных, обвинили в экстремизме и терроризме. Поводом для преследования жительницы Ярославля Светланы Зотовой стали комментарии в соцсетях — предположительно, к постам в телеграм-каналах. Она находится под подпиской о невыезде.

Полицейские пришли домой к родителям экс-главы воронежского штаба Навального с вопросами о других его родственниках. В 2022 году против Евгения Карпова, предположительно, возбудили уголовное дело о дискредитации армии (статья 280.3 УК РФ). Поводом стали <антиспецоперационные> посты в проекте Карпова «Ворнадзор».



Воронежец переехал в Грузию в 2021 году. После возбуждения уголовного дела силовики изъяли технику в квартире его родителей в Воронеже.



В конце марта силовики снова пришли к родителям Евгения Карпова, сообщил он «7х7». Они спрашивали, точно ли их сын не приезжал из Грузии, где живут и чем занимаются его брат, сестра, отец. Родителям сказали, что их сын в розыске, и тут «все серьезно».



Глава проекта «Ворнадзор» предположил, что всю семью хотят вызвать на допрос. Он считает действия силовиков давлением на близких и попыткой испортить их жизнь, чтобы добиться показаний против него.

Напомним, в 2021 году штабы Навального, а также ФБК были признаны экстремистскими организациями.

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«Дискредитация» уже который месяц собирает наиболее богатый урожай из всех возможных поводов для наказаний за онлайн-деятельность. Можно также наблюдать, как легко административные дела переходят в уголовные, а принятые совсем недавно законы, косвенно или напрямую связанные с военной цензурой, быстро находят своё применение на практике. Это говорит о том, что поле для прав и свобод будет ещё сокращаться. Но пока есть такая возможность, мы будем рассказывать вам о том, как россиянам приходится сталкиваться с цензурно-репрессивной машиной, – в том числе и посредством таких дайджестов.





Первая часть: «Кого преследовали в марте за слова в интернете: политики и активисты»



Вторая часть: «Кого в марте преследовали за слова в интернете: знаменитости и блогеры»