Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнётся уже этой весной

Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнётся уже во время весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, сообщает «Ъ». Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов обещал, что поправки об электронных повестках не коснутся текущего призыва.
«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — заявил Локтев.
Напомним, 11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон «о цифровизации воинского учёта». В рамках него в статусе уравниваются электронные и подписанные бумажные повестки. Это означает, что электронная повестка, дублирующая бумажную, будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Бумажную, к слову, разрешается отправлять ещё и заказным письмом.
В вопросе отсрочек для IT-специалистов глава Минцифры Максут Шадаев на следующий день пообещал:
«По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю».
Разъяснения чиновника по другим вопросам читайте здесь, наши карточки о новом законе находятся тут.
Военный призыв в России происходит два раза в год: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября.
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