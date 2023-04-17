Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнётся уже этой весной

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время весеннего призыва, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.



«Начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — заявил Локтев.



Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повесток

Политика

Фото:Донат Сорокин / ТАСС



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14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто явился по ней в военкомат.



В Минобороны поясняли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/17/04/2023/643d59259a7947bec6526400?ysclid=lgkyqfn8xc671022271 Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время весеннего призыва, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.



«Начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — заявил Локтев.



Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повесток

Политика

Фото:Донат Сорокин / ТАСС



adv.rbc.ru



14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто явился по ней в военкомат.



В Минобороны поясняли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/17/04/2023/643d59259a7947bec6526400?ysclid=lgkyqfn8xc671022271 Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время весеннего призыва, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.«Начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — заявил Локтев.Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повестокПолитикаФото:Донат Сорокин / ТАССadv.rbc.ru14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто явился по ней в военкомат.В Минобороны поясняли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/society/17/04/2023/643d59259a7947bec6526400?ysclid=lgkyqfn8xc671022271

Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнётся уже во время весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, сообщает «Ъ». Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов обещал, что поправки об электронных повестках не коснутся текущего призыва.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — заявил Локтев.

Напомним, 11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон «о цифровизации воинского учёта». В рамках него в статусе уравниваются электронные и подписанные бумажные повестки. Это означает, что электронная повестка, дублирующая бумажную, будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Бумажную, к слову, разрешается отправлять ещё и заказным письмом.

В вопросе отсрочек для IT-специалистов глава Минцифры Максут Шадаев на следующий день пообещал:

«По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю».

Разъяснения чиновника по другим вопросам читайте здесь, наши карточки о новом законе находятся тут.

Военный призыв в России происходит два раза в год: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября.