Предновогодний экстремизм — декабрьский дайджест'2021

Декабрь нельзя назвать «спокойным» месяцем по части наказаний россиян за слова. С первого же дня власти взяли достаточно бодрый старт, закончив месяц и год, не сбивая интенсивного темпа слежки, возбуждения дел, наложения штрафов и вынесения обвинительных приговоров.

Плавский районный суд Тульской области привлёк местного жителя Андрея Старухина к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Ему назначено наказание в виде штрафа. Сообщается, что 51-летний житель Плавска разместил в соцсети символику «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК).

Ленинский суд Ижевска признал 44-летнего жителя Удмуртии виновным в преступлении, квалифицируемом по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), сообщила пресс-служба УФСБ России по УР. Следствие установило, что мужчина опубликовал в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к насилию и физической расправе над представителями власти, правоохранительных органов и их семьями. Обвиняемый признал свою вину, и с учётом этого суд назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Подростка из Суворова (тоже — Тульская обл.) обязали заплатить штраф за два административных правонарушения в области экстремизма. 16-летний туляк распространял в соцсети «ВКонтакте» экстремистские материалы, включая символику экстремистской организации А.У.Е., запрещённой в России.

К сожалению, подобные новости в ленте выглядят уже почти привычно. Чаще всего в пресс-релизах силовых органов или судов приводится очень мало подробностей, поэтому сложно судить о том, насколько серьёзный проступок совершил наказанный властями за высказывание в Сети гражданин.

Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство, сообщил адвокат Павел Бабиков. Против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева возбуждено дело об экстремизме, в основу которого легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, опубликованных на канале Могучева в интернете. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО. К слову, недавно стало известно, что полиция отслеживает тех, кто просматривает видеоролики экс-священника, выложенные в VK. Журналиста «Областной газеты» из Екатеринбурга Павла Пивоварова три часа допрашивали сотрудники Следственного комитета России по этому делу. «Допрос был полным маразмом. Продлился три часа. Я подготовил письмо Бастрыкину. Справимся. Не боюсь», — рассказал Пивоваров корреспонденту It’s My City.

Адвокаты оппозиционного политика Алексея Навалнього подали кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, она уже поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции. В феврале Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше». Сообщается, что кассация будет рассмотрена 20 января. Сам штраф уже выплачен.

Недавно Навальному удалось оспорить постановку на учёт как «склонного к побегу».

Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», пожаловался в прокуратуру на научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова РАН Ирину Левонтину. Причина обращения — её экспертные заключения. Лингвист анализировала высказывания, из-за которых Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Максима Шевченко, и не нашла в них негативной информации о бизнесмене.

Пригожин подал в суд на Венедиктова и Шевченко из-за видеотрансляции на YouTube (сейчас она уже удалена), в которой главред «Эха Москвы» называет бизнесмена «хозяином ЧВК „Вагнера“». А в словах журналиста Максима Шевченко Пригожин счел оскорбительными обвинения в том, что он якобы издевался и насмехался над Алексеем Навальным, который в тот момент находился в коме после отравления.

Кроме жалобы на лингвистическую экспертизу бизнесмен также обратился в прокуратуру с требованием провести проверку по факту «неправомерного использования гербовой печати института» на лингвистических заключениях Левонтиной. По её словам, прокуратура запросила в институте её личные данные, а участковый уже изъял некоторые документы. В разговоре с телеканалом «Дождь» Левонтина заявила, что была готова к такого рода неприятностям.

Евгений Пригожин требует наказать лингвиста Ирину Левонтину, проводившую экспертизу по иску о защите чести и достоинства. Его не устроило, что высказывания против него были признаны оценочными.

Читайте, в чем суть этого дела и что не так с экспертизой https://t.co/Ke8i6sD33g — Север.Реалии (@severrealii) December 1, 2021

Стороннице Навального Лилии Чанышевой, которую подозревают в создании экстремистского сообщества, угрожал сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Адвокат Чанышевой Владимир Воронин рассказал «Настоящему Времени», что оперативник пришел к Лилии в СИЗО Уфы и сказал, что, если она не будет сотрудничать со следствием, «выйдет к 2030 году».

Недавно суд в Уфе закрыл административное дело Чанышевой о нарушении закона «Об иноагентах». Но экс-координатор уфимского штаба Навального всё ещё остаётся под арестом по уголовному «экстремистскому» делу.

Мосгорсуд сократил срок административного ареста Константину Котову на полчаса. Ему присудили 9 суток административного ареста по ч.2 ст.20.2 КоАП за призыв прийти поддержать «Мемориал» к суду.

В сентябре 2019 года Тверской райсуд Москвы приговорил Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима по «дадинской статье». После апелляции и рассмотрения дела Конституционным судом срок сократили до 1,5 лет. В конце прошлого года Котов вышел на свободу.

В социальных сетях он ведёт активную деятельность, рассказывая о протестном движении, а также призывая к солидарности с теми, кого преследуют по политическим мотивам.

Сегодня, в 11.00, состоится заседание Верховного суда по иску Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал».



У здания суда уже собираются граждане и силовики.



Бывший узник московского дела Константин Котов пришел поддержать правозащитников. pic.twitter.com/kY4raIt8TC — SOTA (@SotaVision) November 25, 2021

Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах. В декабре прошлого года всё тот же Тверской райсуд признал её виновной в нарушении «закона о митингах» и азначил наказание в виде двух лет условного заключения. Галяминой вменялись в вину сообщения, размещённые в социальных сетях.

Бывшая сотрудница ФСИН, администрировавшая паблик «Омбудсмен полиции», рассказала в суде, что следователь заставил её подписать показания против создателя проекта Владимира Воронцова. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Воронцова Федор Аксененко:

«Свидетель под протокол [сказала], что на стадии предварительного следствия на нее оказывалось давление, — пересказал ее слова на заседании адвокат. — Так как она на момент допроса была действующим сотрудником [ФСИН], ей было прямо сказано: либо вы подписываете то, что вам дают, либо вы можете присесть рядом с Воронцовым <…> Как она [сказала] сегодня, она подписала, даже не читала».

Создатель популярных пабликов в ВК и других соцсетях Владимир Воронцов был задержан ещё в мае прошлого года — его квартиру штурмовал спецназ, болгаркой спилили дверь, и одновременно силовики проникли на балкон с крыши на верёвках. Позже в МВД сообщили, что экс-полицейский подозревается в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги «за нераспространение фотографий личного характера». Суд отправил его под стражу. Затем на него завели два дела о порнографии и ещё одно о вымогательстве. Впоследствии дела против Воронцова только добавлялись.

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Алексей Узенюк) на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в музыкальном клипе. «Жалобщиком» в его деле выступила уже набившая в этом деле руку «Лига безопасного интернета». Адвокаты исполнителя опровергли его «бегство» за границу, а также пообещали обжаловать штраф.

Мы уже ранее отмечали, что прошедший год выдался урожайным на дела, возбуждённые на песни и видеоклипы. По одному из них был наказан рэпер Моргенштерн, который после обвинений главой СКР в распространении наркотиков уехал из страны. А его песни продолжают проходить проверку на пропаганду запрещённых веществ.

В Челябинске в связи с отсутствием состава преступления прекратили уголовное дело о перекрытии дорог на акции в защиту Алексея Навального 31 января, сообщил телеграм-канал «Апология». Группу местных жителей обвиняли по части 1 статьи 267 УК РФ — в создании помех дорожному движению во время несогласованного шествия. Предварительное следствие установило, что их действия не создали реальную угрозу уничтожения или повреждения имущества и не причинили вред здоровью граждан. Всем фигурантам разъяснено право на реабилитацию.

Мария Макарова, проходившая в деле как одна из обвиняемых, подтвердила в своём Facebook информацию о закрытии дела:

Напомним, эта и другие активисты были оштрафованы за призывы выйти на январские митинги — доказательствами послужили сообщения в ВК, Telegram и других соцсетях. А в сентябре аккаунт Макаровой в ВК, используемый для информирования челябинцев о культурной жизни города, был заблокирован на территории РФ администрацией соцсети по требованию Генпрокуратуры.

По делу о компенсации за переработку полиции, из-за которой активистам МВД предъявило иск и выиграло в суде 2,2 млн рублей, апелляция назначена на конец января следующего года.

Костромской активист Александр Зыков, получивший штраф в 150 тысяч рублей и двухдневный арест за организацию митинга в апреле, рассказал о фальсификации своего дела. По его словам, полицейскими из центра «Э» был создан Telegram-канал, через который он якобы призывал выходить на митинги:

«Полицейские вложили скрины из этого канала в материалы дела. Вы черт побери не поверите, что там! *барабанная дробь* на скринах видно кнопку просмотра подписчиков канала — она доступна только владельцу и админу канала. И кто же делал скрины? — полицейские отдела ЦПЭ. Из за своего идиотизма они спалили, что являются авторами канала, в создании которого обвинили меня».

Активист считает дело «сфабрикованным от и до», а также будет обжаловать его в суде, предоставив полученные им данные в качестве доказательств.

Кузбасский предприниматель, экс-кандидат в Госдуму Вячеслав Чернов вышел из спецприёмника. Ранее Центральный районный суд Кемерова признал Чернова виновным в двух эпизодах по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды) из-за его постов в Instagram об участии олигарха и бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина, а также депутатов таштагольского райсовета в, как он считает, рейдерском захвате бизнеса. Дело рассматривал судья Дмитрий Торощин. Чернову дали 10 суток по каждому протоколу, но сроки по административным делам не суммируются, поэтому он провел в спецприемнике 10 дней.

Учитель из Курской области Александр Мамкин объявил публичный эксперимент — попытку прожить месяц на зарплату. Через день на него завели дело об экстремизме. «23 ноября он начал эксперимент, пытаясь прожить месяц исключительно на зарплату кандидата наук в 14600 рублей, не пользуясь подсобным хозяйством. На следующий день на него возбудили дело об экстремизме за пост в ВК от 9 февраля 2020 года», — рассказали в профсоюзе «Альянс учителей».

Но после общественного резонанса дело прекратили , а областные чиновники запросили у него предложения насчет повышения зарплат учителям. Важно не молчать о проблемах, сделал вывод преподаватель в разговоре с корреспондентом «Север.Реалии».

Учитель из Суджи в Курской области Александр Мамкин рассказал The Insider, как решил в качестве эксперимента прожить месяц только на свою зарплату в 14 тыс. рублей, и о том, как чуть не стал фигурантом уголовного дела об экстремизме.https://t.co/oimudZUh7T — The Insider (@the_ins_ru) December 10, 2021

В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили после публикации в Instagram — 23-летняя Виктория Каширина выложила видео с откровенным танцем. Виктория работала в частном учреждении «Онлайн гимназия №1». В свободное время педагог занимается pole dance, и одно из опубликованных видео девушка посвятила своему увлечению. Учительница рассказала, что этот ролик увидела мама ученицы и попросила больше не выкладывать подобный контент.

Виктория утверждает, что сначала руководство школы попросило написать заявление об увольнении, а после отказа заявило, что её могут уволить за аморальное поведение. На днях педагог сообщила, что больше не работает в гимназии. «Я не хотела уходить, мне с порога сказали: "Пиши заявление"». Руководитель штаба при областном министерстве образования Оксана Василенко поддержала позицию руководства школы.

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза сообщил, что сербские спецслужбы прослушивали семинары, в которых участвовал он и экс-директор ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров. Данные были переданы бывшему директору ФСБ и в настоящий момент исполняющему функции Секретаря Совбеза России Николаю Патрушеву.



А через пару недель после встречи силовиков Пивоварова арестовали. «Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше», — заявил Кара-Мурза.



В Верховном суде рассматривается ходатайство о передаче дела Андрея Пивоварова в Петербург.



Напомним, Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково — его сняли с самолета, который готовился к вылету. На следующий день Пивоварова этапировали в Краснодар, где его отправили под арест по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). По этой статье ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы.



Основанием для возбуждения дела стал пост, который был опубликован на странице Пивоварова в Facebook в августе 2020 года, когда тот находился в Краснодаре.



Публикация представляла собой репост сообщения проекта «Объединенные демократы» о регистрации кандидатов, который Пивоваров сопроводил комментарием: «Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в четырех регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность — поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов».



В октябре Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором перечислялось уже больше 30 постов в Facebook.



За несколько дней до задержания Пивоварова «Открытая Россия» объявила, что из-за планов властей ужесточить закон о нежелательных организациях вынуждена полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах. Пивоваров связывал свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.

❗️Верховный суд отказался передавать дело Андрея Пивоварова в суд Санкт-Петербурга.



По мнению ВС Андрея нужно судить в Краснодаре - городе, к которому он не имеет никакого отношения. Андрея обвиняют в руководстве “нежелательной” организацией. pic.twitter.com/cmrSwlmg9H — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 29, 2021

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по делу предпринимателя и активиста Михаила Иосилевича. Его обвиняют в участии в деятельности иностранной неправительственной организации Open Russia («Открытая Россия»), которая признана нежелательной в РФ.



Кроме того, в обвинительном заключении фигурируют статьи об угрозе убийством человеку в связи с выполнением им общественного долга (часть 2 статьи 119 УК) и о неуведомлении о наличии второго — израильского — гражданства (статья 330.2 УК). Угрозу убийством нижегородцу вменяют в связи с тем, что, по версии следствия, тот якобы угрожал по телефону свидетелю Ярославу Грачу, отмечает «ОВД-Инфо».



По подозрению в сотрудничестве с "«нежелательной организацией» Иосилевич полгода провел в СИЗО, потом его освободили из-под ареста, назначив запрет определенных действий, а в итоге сменили​ меру пресечения на подписку о невыезде. Дело по этой статье на активиста возбудили в октябре 2020 года.

На днях Советский районный суд Нижнего Новгорода отложил заседание по делу Иосилевича. С таким ходатайством к судье обратился сам подсудимый. По словам Иосилевича, его адвокат не мог присутствовать на процессе из-за болезни.

Нижегородский бизнесмен Иосилевич сидит в СИЗО из-за дела по которому был обыск у Ирины Славиной. Причем Иосилевичу поменяли меру пресечения из-за угроз свидетелю. Но угрозы были не от Иосилевича, а от украинского пранкера Вольнова. Но следствию плевать: https://t.co/DzcYRTBSj4 — Смирнов (@sssmirnov) April 9, 2021

Московский районный суд Чебоксар отменил штраф в 2 тыс. руб. экс-главе местного штаба Навального Семёну Кочкину за публикации в Twitter в 2019–2021 годах. В них активист упоминал ФБК и штаб политика без указания на их статус. При этом Кочкин опубликовал посты до вступления в силу решения суда о запрете фонда и штабов. Об этом «7х7» рассказал юрист Роман Раймов.



По словам Романа Раймова, Московский районный суд Чебоксар отменил решение мирового судьи и отправил дело на пересмотр. Как утверждает защитник, это связано с тем, что полицейские должным образом не известили Семёна Кочкина о возбуждении против него дела об административном правонарушении.



Активиста Семёна Кочкина суд оштрафовал на 2 тыс. руб. в ноябре 2021 года. Ему вменили распространение информации о ликвидированной и запрещённой организации без упоминания этого статуса (часть 2 статьи 13.15 КоАП РФ). Кочкин стал первым в России, кого привлекли к ответственности за публикации в соцсетях о штабах Алексея Навального и ФБК без специальной пометки.



Еще до решения суда активист уехал из России. Он сказал «7х7», что не готов вернуться в страну, так как это небезопасно для него.

Чеченские парламентарии обратились к правоохранителям с просьбой проверить на экстремизм недавние слова Александра Сокурова. Режиссер вступил в полемику с президентом в ходе встречи главы государства с членами Совета по правам человека. Сам режиссер не понимает, чем вызвана такая реакция.

Поводом для критики со стороны чеченских политиков стало предложение Сокурова отпустить из России всех, кто не хочет жить в одном государстве. Во время беседы с президентом Владимиром Путиным режиссер рассуждал о кризисе федерализма в стране, указывая на то, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Путин с ним не согласился и не стал в дальнейшем продолжать диалог.

Это высказывание Сокурова глава Чечни Рамзан Кадыров назвал откровенной попыткой отрабатывать американскую идею развала России и попросил компетентные органы обратить внимание. Затем спикер чеченского парламента Магомед Даудов пообещал направить в Следственный комитет письмо с просьбой проверить выступление Александра Сокурова. По словам Даудова, оно стало ударом по основам государственности. С ним согласен и депутат Госдумы от Чечни, член партии «Единая Россия» Шамсаил Саралиев.

При этом в Госдуме не все негативно восприняли слова Александра Сокурова. Первым зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко призвала не драматизировать ситуацию и отметила, что режиссер просто высказывал свое мнение, в котором нет ни агитации, ни пропаганды.

Сам Сокуров считает критику в свой адрес необоснованной. Сокуров подчеркивал, что не ожидал такой эмоциональной реакции на свои слова, но мнение относительно сложившиеся в стране ситуации не поменял и готов снова обсудить это с президентом. В Кремле накануне сказали, что об аресте режиссера не может идти и речи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что несмотря на резкую реакцию главы государства Владимир Путин относится к Александру Сокурову «очень по-доброму».

Курганский областной суд отменил местной жительнице Марине Камшиловой штраф на сумму 30 тыс. руб. из-за поста с критикой сотрудников ГИБДД. Женщину судили за «негативную и недостоверную информацию о работе областного ГИБДД».

В октябре Костромской областной суд оштрафовал Марину Камшилову по части 3 статьи 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство, распространенное в интернете»). Активистка опубликовала пост во «ВКонтакте» о том, что гаишники не штрафуют водителей за нарушения.

В областном УМВД РФ объяснили, что во время проверки женщина не предоставила каких-либо «объективных данных», которые бы свидетельствовали об обоснованности её претензий к сотрудникам ГИБДД. Камшилова считает, что она высказала свое мнение, и «оскорбительных слов и унизительных сравнений» в её тексте не было.

В итоге суд пересмотрел решение в отношении общественницы. Она намерена подать иск к УМВД по Курганской области о взыскании компенсации за услуги её адвокатов и морального вреда.

Силовики провели обыск у новосибирского общественника Виктора Сорокина, изъяв носители информации. Произошедшее активист назвал «гоп-стопом» и связывает работу силовиков со своей гражданской активностью — цель мероприятий, по его мнению, ликвидировать наработанные им материалы. Вероятно, основанием для обыска стала клевета в отношении депутата из Барабинского района от партии Родина» Елены Зубовой.



Ранее Сорокин заявлял, что прокурор Новосибирской области Яков Хорошев и другие силовики защищают интересы производителей цемента, получающих многомиллиардную прибыль из-за неуплаты налогов. Впоследствии его обвинили в возбуждении ненависти к «прокурорам и правоохранительным органам» из-за фразы «бандиты в погонах». Общественник произнес её в видеообращении к генеральному прокурору Игорю Краснову.

В Кабардино-Балкарии задержали блогерку Инсу Ландер. Ее могут привлечь к статье о терроризме.



По данным ОВД-Инфо, Ландер несколько месяцев занималась расследованием деятельности одного высокопоставленного чиновника в Кабардино-Балкарии и готовила публикацию о предположительной утечке денег из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является чиновник.



Инса Ландер на своей странице в твиттере, помимо рассказов о своей личной жизни, распространяла сведения о людях, которым требуется финансовая помощь для медицинских целей, о благотворительных фондах, которым она призывала помочь. Также блогер известна постами о людях, которые постят в сети номера банковских карт, и о мошенниках, собирающих донаты.



Как отмечает The Insider, Ландер участвовала в передаче «Мужское/Женское». Там она была в качестве автора расследования о женщине, которая продавала полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери.

Что известно о деле Инсы Ландер



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/KDj1IioCp0 — Медиазона (@mediazzzona) December 29, 2021

Проект «Сетевые свободы» сообщает, что в Астраханский областной суд отклонил жалобу Сергея Дерюшкина по делу о неуважении к сотрудникам правоохранительных органов в Instagram.

Всего Дерюшкина обязали выплатить 230 тысяч рублей по трем делам о неуважении. Из них 100 (сто тысяч) и 30 (тридцать тысяч) за употребление производных от слова «мусор» при оценке некомпетентных сотрудников полиции. А также 100 (сто тысяч) — за употребление слова «п*****с» при оценке некомпетентных сотрудников ГИБДД и судебных приставов.

Проект «Росштраф» запустил сбор средств на штраф Дерюшкину.

В Хабаровске на 30 000 рублей оштрафовали журналистку Татьяну Хлестунову по той же части 3 статьи 20.1 КоАП РФ за публикацию в Instagram стихотворения «О Мише и Вове». Речь в нём, согласно позиции обвинения, идет о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине.

Хабаровскую журналистку Татьяну Хлестунову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Она спела в инстаграме матерную частушку о Владимире Путине и Михаиле Дегтяреве https://t.co/APnwoaPJYD — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 10, 2021

Приговорённый к 5 годам колонии за комментарий под новостью по самоподрыве Михаила Жлобицкого калужский блогер Иван Любшин получил отказ от Совета Федерации, куда он направил жалобу о пересмотре его дела. Об этом нам сообщил его отец. Там сослались на то, что верхняя палата парламента РФ не имеет полномочий влиять на судебные решения, правосудие в стране осуществляет только судом на основании статьи 118 Конституции России.

Следствие прекратило уголовное дело против екатеринбурженки Дарьи Беляевой, купившей через интернет антидепрессант «Бупропион». Её обвиняли в приобретении (часть 2 статьи 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков (часть 3 статьи 229.1 УК РФ). Как рассказала Znak.com адвокат Ирина Ручко, причиной стала непричастность подсудимой к преступлению.



«В ходе предварительного следствия не представилось возможным совокупностью однозначных, неопровержимых доказательств установить причастность Беляевой к совершению деяний, предусмотренных частью 3 стастьи 229.1 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ», — процитировала Ирина Ручко решение следствия. Также адвокат добавила, что у её подзащитной появилось право на реабилитацию.

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против девушки, которая заказала антидепрессант и чуть не села на 20 лет за контрабанду наркотиков. Следователи согласились, что Дарья Беляева не могла знать о том, что в её таблетках содержится запрещенное вещество https://t.co/UWoUhYhKrZ pic.twitter.com/X3SD6CkThD — Новости от 66.RU (@66ru) December 8, 2021

В Новосибирске мировой судья проявил снисхождение к Дмитрию Коноплеву, который усомнился в безопасности вакцины против коронавируса. При повторном рассмотрении дела по ч.9 ст.13.15 КоАП Коноплеву назначен штраф 15 тысяч рублей, при минимальной планке 30 тысяч. Суд отметил, что количество просмотров поста и отсутствие «негативных последствий» не важны для квалификации правонарушения, а также не стал устанавливать заведомую ложность высказывания, удовлетворившись заявлением Росздравнадзора.

Главу подмосковного отделения «Голоса» Инну Карезину оштрафовали на 10 тысяч рублей за публикацию в соцсетях без пометки «иноагента». Пост был опубликован 25 октября. Сама Карезина на суде заявила, что «по забывчивости» не выполнила требования Роскомнадзора. При этом с протоколом она не согласилась, поскольку никому ущерба не причинила, а публикацию сразу исправила.



В августе движение «Голос» внесли в реестр «иноагентов», а в сентябре в этот список попали несколько сотрудников, в том числе Карезина.

Следователь по делу Юрия Хованского заявил блогеру, что вопрос виновности комика уже решен «наверху», об этом он рассказал в очередном письме. Так, следователь открыто заявил, что «вопросы виновности или невиновности решаются не в зале суда, а в кабинетах чиновниках» и что вопрос его виновности уже давно решен. Кроме того, Хованский вновь рассказал об угрозах со стороны силовиков посадить его девушку Марию Нелюбову и отметил, что «закрыть человека в России — это вопрос 500 тыс. рублей». Юрий Хованский находится в СИЗО уже более 6 месяцев, несмотря на противоправность обвинения и доказательства его невиновности. За это время силовики неоднократно угрожали ему «карательной психиатрией», а его девушке — подкидыванием наркотиков, если она не прекратит публично освещать дело блогера.

Между тем недавно стало известно, что следствие попросило изменить youtube-блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Хованскому вменяют исполнение песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле «Норд-Ост». Трое свидетелей утверждают, что слышали ее в 2018 году. Двое из них могли работать в прошлом оперуполномоченными в полиции Петербурга, причём — одного и того же района, ранее установила Русская служба Би-би-си.

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах в 2018 году. Двое из них раньше могли работать в МВД, а показания всех трех местами совпадают дословно, сообщил РБК. Каждый из допрошенных якобы поинтересовался у человека, из телефона которого он услышал песню Хованского, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». В каждом случае ответ звучал идентичным образом: «это онлайн-конференция в Skype — по сути, прямая трансляция, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube». Сам Хованский утверждает, что не исполнял эту песню позже 2012 года.

Недавно он подал жалобу в ЕСПЧ.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия пересмотрел меру пресечения Хованскому и выпустил его из СИЗО. Блогеру запрещено выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, и пользоваться интернетом. Мера пресечения продлена до 8 февраля 2022 года.

В поддержку арестованного блогера Хованского выступили другие блогеры и музыканты



Находящийся в СИЗО Хованский обвиняется в оправдании и пропаганде терроризма за песню о теракте на «Норд-Осте». Повлияет ли общественный резонанс на решение суда? https://t.co/3q6uNVlqvu — Business FM (@Radio_BFM) December 28, 2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал преследование карельского активиста Максима Ефимова по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и последующую ликвидацию возглавлявшейся им Молодежной правозащитной группы (МПГ) нарушающими Европейскую конвенцию по правам человека. Россия выплатит Ефимову 10 тысяч евро. ЕСПЧ установил факт нарушения Россией свободы выражения мнений и свободы ассоциаций, следует из публикации суда.



Как сообщил центр «Сова», Ефимов подал жалобу в ЕСПЧ в 2015 году в связи с тем, что в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти). Поводом стала короткая публикация «Карелия устала от попов», размещённая в декабре 2011 года на сайте МПГ. Заметка содержала резкую критику деятельности РПЦ.



Уголовное дело было возбуждено по результатам исследования непоименованного эксперта-лингвиста, который нашел в заметке высказывания, публично унижающие достоинство человека или группы лиц по признаку их отношения к религии. У Ефимова прошел обыск, его отправили через суд на стационарную психиатрическую экспертизу. Позже областной суд отменил это решение, а следствие отказалось от соответствующего ходатайства.



Пока шло разбирательство, Ефимов уехал в Эстонию, где получил политическое убежище. После этого ему предъявили обвинение, объявили его в розыск и включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.



В начале 2015 года МПГ была ликвидирована, так как в числе ее учредителей был экстремист Ефимов. ЕСПЧ отметил, что на маленькую антиклерикальную заметку власти ответили возбуждением уголовного дела по статье, предусматривавшей лишение свободы, обыском, изъятием компьютера и угрозой помещения в психиатрическую больницу. Хотя Ефимов не попал в больницу и, таким образом, не был лишен свободы, поскольку покинул страну, ЕСПЧ принял во внимание длительность разбирательств в суде и применение российскими властями других мер.



Внесение в перечень Росфинмониторинга, повлекшее запрет на руководство общественной организацией, заморозка счетов и ограничение в пользовании собственными средствами, с точки зрения ЕСПЧ, оказало устрашающее воздействие. Факт уголовного преследования и розыск Ефимова, вселявшие страх оказаться под судом, по мнению ЕСПЧ, ограничили его право на свободу выражения мнения.



Проанализировав содержание заметки Ефимова, ЕСПЧ подтвердил, что она была посвящена наблюдавшемуся, по мнению автора, росту антиклерикальных настроений в Карелии, связям РПЦ с властью, постройке храмов за государственный счёт, передаче РПЦ помещений бывших детских садов и частому появлению священников на телевидении.

По всей стране в декабре продолжились акции протеста против введения QR-кодов в общественных местах, магазинах, ресторанах и кафе. Участников таких акций чаще всего штрафовали за нарушение «закона о митингах».

‼️Архангельского активиста Юрия Чеснокова арестовали на 17 суток за акцию против QR-кодов



Его посчитали виновным в организации двухминутной «цепи солидарности» напротив ГТРК «Поморье» 12 декабря. pic.twitter.com/0eh9rwrYku — SOTA (@SotaVision) December 15, 2021

Жительницу Братска оштрафовали за обращение к Путину. Донёс в полицию на неё мэр города, сообщает «ЧТД». Видео с просьбой смягчить антиковидные ограничения Юлия Бубнова записала ещё в ноябре. Вместе с другими жителями она тогда выступила против QR-кодов, введение которых «подрывает авторитет президента». Ответа от Путина возмущённые горожане, однако, не получили. Вместо этого Бубнову оштрафовали на 10 000 рублей за «нарушение правил организации публичного мероприятия» (ст. 20.2 КоАП).

Волжский городской суд в Марий Эл оштрафовал на 10 тысяч рублей депутата горсобрания Роберта Салахутдинова после съемок видеообращения к Путину против введения QR-кодов. Салахутдинова сочли организатором несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 20 ноября на площади Пушкина в Волжске депутат на камеру зачитал требования к президенту отменить QR-коды, а за его спиной стояли несколько десятков жителей, кое-кто из них держал листки бумаги с перечеркнутыми изображениями цифрового кода.



В постановлении суда, пишут «Idel.Реалии», видеозапись названа «публичным мероприятием в форме пикетирования», а листочки с изображением QR-кода — «средствами наглядной агитации — листовками».



Суд не принял во внимание доводы защиты, что запись видеообращения не является публичным мероприятием. В своем решении судья ссылался на записи уличных камер наблюдения «Безопасный город», по которым «установлено, что Салахутдинов устанавливал штатив с видеокамерой, жестами указывал людям, чтобы вставали ближе друг к другу, поправлял листовки, зачитал видеообращение».

В Новосибирске из-за митинга против QR-кодов задержали Елену Тардасову-Юн, Анну Стефанову, Анастасию Архангельскую и Рашида Заманова.



Тардасовой-Юн и Архангельской вменили статью об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за проведённого накануне задержания митинга. Вторую активистку, кроме этого, обвинили в неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Рашида Заманова отпустили с протоколом по статье о нарушении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП). На Анну Стефанову составили протоколы по статье о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и о нарушении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП).



Задержанных отпустили после практически двух суток в полиции и судах. В Ленинском районном суде Анастасию Архангельскую признали виновной в организации несогласованной акции и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Вторая половина 2021 года запомнится массовыми протестами против QR-кодов. На улицу выходят даже те, кто никогда в жизни не выражал свое мнение публично. Зачем властям QR-коды и что будет с протестом против «цифрового концлагеря» дальше⤵️ https://t.co/zB2zMPAF5c — Журнал «7x7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) December 15, 2021

38-летнюю Юлию Суворову уволили из томской полиции: заставили написать заявление по соглашению сторон. Причина в том, что она когда-то была подписана на сообщества сторонников политика Алексея Навального. «А ещё ставила лайки и высказывалась в соцсетях по разным темам, которые оказались опасными: это и состояние дорог в своем районе, и коррупция, и поправки в Конституцию», — отмечает «Тайга.Инфо».

Редакция «Сибирь.Реалии» выяснила, что подобное произошло в разных регионах России. Точную причину увольнения полицейским самого разного звания (от сержанта до майора) так и не назвали, однако в устной беседе намекнули на то, что причиной стала «критика власти», которую силовики «позволяли себе в сети».

Рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) рассказал о самоцензуре нового альбома. TJournal пишет, что это как минимум песня «Зажигалка» с Thrill Pill. В ней во фразе «Я хочу, чтобы все мусора сосали» слово «мусора» немного приглушили. Моргенштерн также рассказал в инстаграм-сторис о цензуре совместного с ним трека. В совместной песне с рэпером Элджеем заглушили несколько матных слов и, вероятно, упоминание марихуаны. При этом в других треках Soda Luv не убирает мат или слово «мусор».



В лейбле CPLUS рассказали, что альбом планировали выпустить без цензуры, но из-за совместных песен с артистами, на которых составляли административные протоколы о пропаганде наркотиков, решили выпустить «очищенные» версии треков.

Рэпер Soda Luv зацензурировал новый альбом. Он «замьютил» все слова, которые могут расценить как пропаганду.



Артист в том числе опасается из-за трека с Моргенштерном, обвинённом в торговле наркотиками. TJ поговорил с лейблом Melon Music о новых реалияхhttps://t.co/n1UaYyTElT — TJ (@tjournal) December 14, 2021

В Москве на выходе из дома задержали муниципальную депутатку Басманного района Люсю Штейн, которая является участницей Pussy Riot. Позже была задержана ещё одна участница группы — Мария Алёхина.

Тверской районный суд назначил первой 14, второй — 15 суток ареста по статье о пропаганде нацистской символики. На Штейн составили протокол из-за карикатуры 2018 года, на которой она изображена в фуражке со свастикой. «Это чей-то фан-арт и фотошоп, если что», — уточнила она.

На Алёхину составили протокол из-за фотографии с изображением Александра Лукашенко со свастиками, которая была опубликована на её странице в инстаграме в 2015 году.

Жителя Челябинской области Валерия Галеева оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», в котором он назвал ОМОНовцев «фашистами» и «псами». Сообщение появилось под картинкой, где сотрудники ОМОН, как пишет суд, «применяют боевые приемы борьбы» к митингующим. Галеев оставил такой комментарий: «Они бьют ногой пожилых женщин? Кулаком в живот девушек? Это что, нормальные парни? Это подонки последние! Фашисты, псы на службе у хозяина за косточку». Экспертиза нашла в комментарии негативную оценку «группы лиц, объединенных по профессиональному признаку — сотрудники полиции», суд заявил, что Галеев так пытался «разжечь ненависть» к силовикам.

Студент-гей из СПбГУ, изгнанный из фольклорного ансамбля за пост в Facebook, бежал из России после общения с полицейскими. Максим Дрожжин находится в одной из стран Евросоюза, в центре для беженцев. Раскрывать локацию не хочет — боится.



Уехал Максим в страхе перед новыми вызовами в правоохранительные органы — об этом он рассказал «Фонтанке». В сентябре 2021 года Дрожжин поделился в Instagram новостью об изгнании из фольклорного ансамбля СПбГУ. Тогда руководитель ансамбля изучила его страничку в Facebook, где Максим Дрожжин посмел не скрывать свою сексуальную ориентацию.



Последовала комиссия по этике, где Максиму заявили о том, что в фолк-ансамбле вуза «общение идёт с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей».

В Челябинске полицейскую уволили после интервью «Дождю». Она протестовала против выселения из служебной квартиры Формальным поводом для отставки участковой Яны Кирилловой стали выговор за «прогул» (на самом деле его не было) и «критика власти» в интервью «Дождю». Хотя она всего лишь рассказала журналистам о своем протесте. Кириллова считает увольнение местью за то, что она вынесла конфликт челябинских участковых с властями из-за квартир на федеральный уровень — жаловалась Путину и Колокольцеву. Впрочем, они ничем не помогли.

«Кстати, в 2016 году Кириллову признали лучшим участковым Челябинской области. Социальное государство отблагодарило ее сполна: у женщины теперь ни квартиры, ни работы», — отмечает Telegram-канал «ЧТД».

В Челябинске полицейская объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья и дала интервью «Дождю». Ее уволили https://t.co/qiZ9yzpOPI — Unsafe Meduza (@MeduzaSafe) December 17, 2021

Житель Томска Сергей Сахаров осужден на два года условно со штрафом в 200 тыс. рублей за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка». В его доме провели обыск, и он раскаялся в содеянном. Статья о реабилитации нацизма предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Мосгорсуд назначил четыре года колонии общего режима 19-летнему Матвею Юферову, помочившемуся на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в московском районе Измайлово. Юферова признали виновным в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). По версии следствия, в ночь на 25 ноября Юферов на Измайловском бульваре справил нужду на стенд с портретом ветерана, «совершив действия, оскорбляющие память защитников Отечества».

Действия молодого человека снимал его друг, потом видео было выложено в интернете — оттуда и стало известно о его проступке. Юферов раскаялся и заверил, что никогда не разделял нацистских убеждений. Прокуратура требовала назначить ему максимальное наказание по статья 354.1 УК — пять лет колонии.

«Суд в Челябинске подтвердил, что называть полицейских „м***рами“ — не экстремизм», – пишет проект «Сетевые свободы». Ленинский районный суд Челябинска прекратил дело Александра Леванова по ст. 20.3.1 КоАП за отсутствием состава правонарушения. Защищает Леванова адвокат Андрей Лепёхин.

Минюст России в пятый раз потребовал лишить статуса адвоката Ивана Павлова. Его хотят отстранить от защиты обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Фигурантом дела о госизмене министерство впервые объявило и самого адвоката.

В представлении Минюста России о лишении бывшего главы "Команды 29" Ивана Павлова адвокатского статуса говорится, что против него возбуждено уголовное дело о госизмене

https://t.co/mFFHvsOlDe — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) December 21, 2021

Суд в Забайкальском крае оштрафовал пенсионерку за оскорбление «Единой России» из-за ролика, опубликованного в соцсетях. Пенсионерке назначили штраф в 15 тысяч рублей, притом что минимальное наказание по статье об оскорблении представителей органов власти — 30 тысяч рублей. Суд учёл пенсионный возраст жительницы Забайкальского края и то, что она впервые привлекалась к ответственности.



В середине декабря текущего года на пенсионерку составили административный протокол за опубликованный в соцсетях трехминутный ролик под названием «Призыв к народному восстанию». По мнению суда, в нём содержатся признаки ненависти и вражды по политическим мотивам, оскорбления в отношении представителей органов власти и партии «Единая Россия».



В судебном заседании жительница Забайкалья вину не признала, пояснив, что не может вспомнить, размещала ли она такой ролик. Пенсионерка добавила, что её страница в социальной сети была взломана.



Дополнительно она ходатайствовала о запросе сведений об операторе, доменном имени, вызове свидетелей и прекращении дела в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Жителя Анадыря Дмитрия Ариткулова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» за сообщение в WhatsApp со словом «Х***о» с большой буквы. Об этом пишет канал «ЧТД», обнаруживший такое решение в картотеке суда. В группе «Антилевачество» Ариткулов написал следующее: «…систематизировать и выявить все возможные совпадения с желашками Х***а … кроме сгнившего «Яблока», ни одна из партий не проходит по пункту „поддержка Х***а“ …». Экспертиза установила, что «Х***о» выражает «явное неуважение к обществу и органам, осуществляющим государственную власть». При этом какой государственный пост занимает «Х***о», экспертиза и суд не уточнили.

Клип «Розовое вино 2» пропал с ютуб-канала Моргенштерна. За него артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей. При этом другое видео «Фэмили», за которое артиста также штрафовали, доступен для просмотра. Почему первый ролик заблокирован — неизвестно.

Ростислав Павлищев, двадцатилетний студент Ростовского государственного университета правосудия и экс-координатор проекта «ОВД-Инфо» в Ростове-на-Дону, отправлен под арест на десять суток за демонстрирование символики организаций Алексея Навального в соцсети. Он пытался обжаловать арест, но Ростовский областной суд оставил предыдущее решение без изменений.

Сейчас стало известно, что Ростислав Павлищев из Ростова получил 10 суток за пост в Инстаграм с символикой УГ и ФБК.

Примечательно, что одна женщина написала донос на Павлищева, что тот распространяет экстремистскую символику. Тошно — Sultanbegova (@sultanbegova) December 24, 2021

Жительницу Первоуральска приговорили к году условно из-за пиратской программы на офисных компьютерах. Её обвиняли в нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Женщине грозило шесть лет колонии.

Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий https://t.co/swvVPSozDW — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) December 27, 2021

Жительницу Сургута Татьяну Оверину оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии во «ВКонтакте», в которых нашли «пропаганду неполноценности чиновников». Оверина, например, написала, что «пора уже осадить зарвавшихся трутней-чинуш», назвала чиновников «церберами и прихлебателями олигархата» и призвала их «отстреливать, как это делал Сталин». Суд решил, что высказывания Овериной, помимо «пропаганды неполноценности представителей власти», могут возбуждать социальную вражду. При этом сама женщина заявила, что комментарии являются выражением её мнения, «на которое она имеет право».

Уже под конец Нового года сразу в нескольких городах России прошли обыски и задержания координаторов бывших штабов Навального. В Томске силовики увезли на допрос Захара Сарапулова (его задержали на 48 часов) и Ксению Фадееву, в Алтайском крае — Вадима Останина, в Архангельске — Егора Бутакова, в Энгельсе — Андрея Городецкого.



«Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по "экстремизму", предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017-2021 годах», – предположил соратник Навального Леонид Волков.



Ксении Фадеевой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ («экстремизм» с использованием служебного положения). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет колонии. Кировский районный суд Томска избрал Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Фадеева, используя служебное положение депутата Думы Томска, может оказывать давление на свидетелей, в том числе сотрудников бывшего штаба Навального», — постановила судья. Фадеевой запрещено пользоваться интернетом, общаться с кем-то без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. На суде Ксения заявила, что считает себя полностью невиновной.



«Ксению Фадееву не стали помещать в СИЗО — следствие попросило о запрете определенных действий. Это хорошая новость, если забыть о том, что уголовное дело заведено и предъявлены обвинения, по которым Ксении и другим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы», – комментирует происходящее главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

Чтобы Ксения @ksushaaatom Фадеева не приближалась к митингам на нее нацепили ФСИН-браслет — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 28, 2021





В этот же период Znak.com со ссылкой на источник сообщил, что в ближайшее время в Екатеринбурге могут задержать политика Евгения Ройзмана. Недавно к экс-мэру города прикрепили наружное наблюдение.



О каком уголовном деле идет речь — пока неизвестно. Весной этого года юрист Ройзмана Юлия Федотова говорила, что политику может грозить дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление власти»), части 2 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность») и статья 212.1 УК РФ («Повторное нарушение порядка участия в митингах»).



В этом году Ройзмана судили за участие в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального и «за организацию» митинга 21 апреля и участие в нем. В совокупности суд оштрафовал Ройзмана на 60 тыс. рублей и отправил в срецприёмник на 10 суток (позже срок ареста сократили до 1 суток).



Кроме того, в апреле этого года Ройзмана вызвали в городское управление МВД на опрос из-за нескольких постов в Twitter. Федотова говорила, что на тот момент уголовное дело возбуждено не было. По её словам, некий аноним написал донос о том, что якобы Ройзман вовлекал несовершеннолетних в антиобщественные действия, и о том, что он якобы оскорбил представителя власти.

Звонят отовсюду: «Скажите, как Вы относитесь к тому, что Вас могут закрыть?»

Отвечаю честно: «Отношусь отрицательно.» https://t.co/hdeeqs5G2h — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 28, 2021

Главный редактор забайкальской газеты «Вечорка» Владимир Кантемир предложил работу блогеру Алексею Закружному, известному как Лёха Кочегар. Его обвиняли в призывах к массовым беспорядкам за слова «возьмемся за вилы» и «сделаем революцию». В интервью «Чита.ру» Кантемир сказал:

«Мы готовы предложить Алексею Владимировичу рабочее место в нашей газете. Готовы взять его на поруки».

Закружный в ответ пообещал «подумать», особенно если зарплата будет выше 10 тыс. рублей. Месяц назад блогер попал в список экстремистов из-за своего уголовного дела. Ему заблокиовали все счета и банковские карты.

УФСБ по Владимирской области возбудило дело в отношении жителя региона из-за того, что он не сообщил в полицию о знакомом, разместившем в соцсети «ВКонтакте» мнение с положительной оценкой теракта во Франции, в ходе которого радикальный исламист убил учителя. Об этом в сообщили журналистам в пресс-службе управления.



В октябре 2020 года житель Республики Коми на своей странице во «ВКонтакте» разместил посты с положительной оценкой действий террориста, который обезглавил преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Спустя год он рассказал об этом знакомому, который якобы умышленно не стал сообщать о записях во время допроса в ноябре 2021 года.



Ведомство возбудило уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей или лишение свободы до года.



Автор поста — гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали в Москве, после чего перевели с Сыктывкар, а для проведения следственных действий направили во Владимирскую область. По данным источника информагентства, он находится в СИЗО.

В Чебоксарах силовики провели обыск у активистки Алены Блиновой. Полицейские пришли в квартиру около 7:30 утра. Тогда там находилась Блинова со своим 12-летним сыном Михаилом. Спустя некоторое время активистка ушла, сказав полицейским, что ей нужно в больницу. Пока женщины не было дома, у Михаила изъяли технику и предлагали обменять ее на телефон мамы. Однако мальчик не знал, где он находится.



Когда Алена Блинова вернулась в квартиру, ее задержали по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК) — об этом следователь сообщил по телефону её дочери Анастасии. С чем именно связано преследование, ей не уточнили, но предполагается, что это из-за участия в «Артподготовке», признанной экстремистской и террористической огранизацией.

Алене предъявляют в участие в «Артподготовке» Мальцева. Организация признана экстремистской и террористской, но уже как много лет неактивна.



Сейчас Алена в статусе подозреваемой. — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) December 30, 2021

Организация «Репортёры без границ» на днях выпустила пресс-релиз с оценкой судов по делам, которые власти квалифицируют как государственная измена. В качестве основного ими был взят кейс автора YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа. Российско-украинский блогер, у которого насчитывается более 800 тыс. подписчиков, выкладывал ролики об исследовании заброшенной городской инфраструктуры. Пыжа отправили под стражу в августе 2020 года, а в конце октября уже года текущего приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о «незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и пересечении границы с Украиной с целью разглашения этой информации за рубежом». Власти не предоставили никаких подробностей о характере этой информации.



С каждым годом в России появляется все больше сообщений о случаях шпионажа и государственной измены. Согласно оценке издания «Агентство», их число за последние десять лет составляет приблизительно 3,5 тыс, но их точное число неизвестно и засекречено.



Иван Павлов в своём канале приводит список арестованных в этом году по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), среди которых:

Демури Воронин (политолог, проходит по делу журналиста «Ъ» и сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова);

Александр Деркунский (учредитель компании «ДЗ Консалтинг», польское предприятие под руководством бизнесмена занималось восстановлением данных; ему инкриминируют серийное производство и продажу за рубежом программно-аппаратного комплекса, разработанного в России для госнужд);

Илья Сачков (основатель Group IB, работающей в области информационной безопасности).

Во всех вышеперечисленных делах также нет никакой ясности, любые подробности от общественности закрыты, пожалуй, не меньше, чем сами гостайны.

***

Как и в ноябре текущего года, дайджест преследований за слова снова вышел достаточно объёмным. При беглом взгляде на все предыдущие публикации можно увидеть, что собираемые нами факты с каждым разом складываются во всё более пёструю картину по части поводов для наказаний.



Прошедший год продемонстрировал резкий рост числа штрафов и приговоров, что было поначалу продиктовано январскими массовыми акциями протеста, однако когда митинги уже потеряли массовость и даже почти прекратились, спада репрессий не произошло. Наоборот, круг привлекаемых к ответственности за свои «крамольные» высказывания граждан всё время растёт, поводов становится больше, а оправдательных судебных решений встречается крайне мало.

Как отметил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, нормы уголовного и административного кодекса применяются для продолжения уже давно заданного тренда «по стерилизации российского киберпространства»:

«Для этого используются и старые законы, которые начинают играть на новый лад, и новые нормы о пропаганде наркотиков, нетрадиционных семейных ценностей, а также появившиеся в период пандемии законы о фейковой информации.



И если ранее под жернова правоприменительной машины попадали в основном активисты и рандомные пользователи соцсетей, то в 2021 всё чаще начали преследовать журналистов, блогеров и артистов, уделив особое внимание рэперам и комикам».

«Для давления использовался целый арсенал доступных правовых инструментов — гражданские иски, уголовное преследование, штрафы, обыски, „позорные метки“ иноганетов, — продолжает эксперт. — Многие, не выдержав, покинули страну в течение года, продолжив свои публикации и активную сетевую деятельность. Поэтому наряду с „уголовкой“ и штрафами на протяжении всего минувшего года шла последовательная работа по зачистке контента в социальных сетях и в белых водах Рунета».



«При этом, российские власти добились исполнения ряда важных для них решений по удалению мобильных приложений из AppStore и PlayMarket, ботов из Telegram, научились блокировать Tor и замедлять Twitter, существенно расширили перечень для внесудебных блокировок, что позволило поднять российскую онлайн цензуру на новый уровень», — подытоживает Саркис Дарбинян.