В 2023 году наземный транспорт столицы снабдят системой Face Pay

Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте столицы в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов также сообщил, что летом все турникеты метро Москвы должны будут принимать банковские карты.

Осенью прошлого года на всех станциях столичного метрополитена запустили систему оплаты проезда при помощи камер на турникетах. Пассажиру нужно привязать свою банковскую карту, «Тройку» к приложению «Метро Москвы». Затем он смотрит в камеру и деньги за проезд списываются автоматически.

По словам Ликсутова, в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» уже зарегистрировался 1 миллион пассажиров.

В начале текущего года член СПЧ Игорь Ашманов рассказал историю своего знакомого, который предоставил свои данные системе Face Pay, после чего был оштрафован за отсутствие маски. Пресс-служба столичного метрополитена опровергла саму возможность такого штрафа, поскольку контроль за соблюдением масочного режима осуществляет ГКУ «Организатор перевозок», у которого нет базы данных Face Pay.

Перед Новым годом был подписан закон, регламентирующий создание единой государственной биометрической системы. Эксперты увидели в этом желание властей создать госмонополию на сбор, хранение и использование биометрии россиян.

Напомним, «Роскомсвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Нами проводится кампания против такого рода систем. Вы можете подписать петицию о запрете распознавания лиц, а обо всех актуальных событиях - узнать на сайте кампании.