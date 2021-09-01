FacePay заработает на всех станциях московского метро с 15 октября

Система оплаты с помощью распознавания лиц (FacePay) заработает на каждой станции московского метро с 15 октября. Об заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Ъ». Сейчас система работает только на трёх станциях метрополитена.

«Мы думали, что никто не будет записывать, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счёт — это же с ума сойти. 15 тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы»,— рассказал Собянин.

О том, что система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц заработает на всех станциях к концу 2021 года, замначальника метрополитена Андрей Кичигин объявил в марте этого года. Он обосновал внедрение такой системы «в первую очередь обеспечением безопасности поездок. Источник РБК на IT-рынке сообщал, что проект реализует компания VisionLabs, которая тестирует алгоритмы биометрической идентификации, гендиректор VisionLabs Александр Ханин подтвердил эту информацию.

О принципах работы системы FacePay весной рассказывал глава дептранса Москвы Максим Ликсутов: «Базовая конфигурация такая, что все персональные данные хранятся на стороне банков, мы только получаем электронный код, как с кредитной карты. Мы не храним на своей стороне персональные данные. Мы ориентированы на развитие банковских платежей по биометрии. Возможность оплаты в метро будет стимулировать людей оставлять свои биометрические данные. Можно у себя в кабинете в банке привязать к карте свой биометрический паспорт».

Напомним, в прошлом году «РосКомСвободе» удалось доказать, что утверждения о безопасности московской системы распознавания лиц достаточно сомнительны. Наша волонтёрка Анна Кузнецова смогла заказать «пробив» своего лица по базе данных, полученных с камер наблюдения, примерно за 16 тыс. руб. Позже, по следам нашего расследования, московские силовики нашли возможных виновников утечек, которыми оказались полицейские, занимавшиеся продажей подобной информации. Нашими юристами был подан иск к Департаменту информационных технологий (ДИТ) и МВД Москвы с требованием запретить использование системы распознавания лиц, но он был отклонён Тверским районный судом столицы.

«Из планов по внедрению FacePay следует, что к камерам в метро и модулю распознавания лиц будут подключены различные банки. Получается, круг лиц с доступом к городскому распознаванию лиц не ограничится правоохранительными органами», — отмечала ранее наш адвокат Екатерина Абашина.

Юрист также обращала внимание, что некорректно утверждать, будто бы обработка биометрических данных без привязки к ФИО не является работой с персональными данными. «Дело в том, что сами по себе биометрические данные в силу закона относятся к персональным, и даже более того — к специальной категории, обработка которых подпадает под более высокие требования, — подчеркнула она. — Поэтому относиться к таким данным надо серьёзно, особенно учитывая, что технология распознавания лиц работает не со стопроцентной точностью, есть риск ошибочных списаний средств. Конечно, сумма там небольшая, но попасть в такую ситуацию будет неприятно».

О том, безопасно ли сдавать биометрию, читайте в наших карточках.