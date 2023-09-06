В ЕС опубликовали список «привратников» по закону о цифровых рынках

Еврокомиссия опубликовала финальный список компаний-«привратников» («gatekeepers»), которые обязаны соблюдать требования закона Евросоюза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Перечень содержит 22 сервиса.

Штрафы за невыполнение требований DMA могут составить до 10% от мирового оборота компании и до 20% в случае повторного нарушения. За систематическое нарушение правил могут даже потребовать продать бизнес или его часть.

Согласно закону, компании причисляются к «привратникам» по ряду критериев. Например, если ежемесячная аудитория в ЕС у них превышает 45 млн пользователей, а годовой оборот — 7,5 млрд евро в последние три года. Кроме того, компании должны являться интернет-посредниками при оказании услуг.

Источник: European Comission

Список «привратников» следующий:

социальные сети: TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn;

мессенджеры: WhatsApp, Messenger;

медиаторы: Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, Apple’s App Store, Meta Marketplace;

видеосервисы: YouTube;

рекламные сервисы: Google, Amazon, Meta;

веб-браузеры: Chrome, Safari;

поисковики: Google Search

операционные системы: Android, iOS, Windows.

Компании, которые владеют ими (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ByteDance) должны перестроиться к марту 2024 года.