В ЕС опубликовали список «привратников» по закону о цифровых рынках

Еврокомиссия опубликовала финальный список компаний-«привратников» («gatekeepers»), которые обязаны соблюдать требования закона Евросоюза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Перечень содержит 22 сервиса.
Штрафы за невыполнение требований DMA могут составить до 10% от мирового оборота компании и до 20% в случае повторного нарушения. За систематическое нарушение правил могут даже потребовать продать бизнес или его часть.
Согласно закону, компании причисляются к «привратникам» по ряду критериев. Например, если ежемесячная аудитория в ЕС у них превышает 45 млн пользователей, а годовой оборот — 7,5 млрд евро в последние три года. Кроме того, компании должны являться интернет-посредниками при оказании услуг.
Источник: European Comission
Список «привратников» следующий:
Компании, которые владеют ими (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ByteDance) должны перестроиться к марту 2024 года.
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