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7 July 2023

Россия снова опустилась в рейтинге свободы самовыражения

Согласно отчёту Article 19, свобода прессы в стране ухудшилась на фоне так называемой «спецоперации», с начала которой было заблокировано более 250 СМИ.

Британская правозащитная организация Article 19 опубликовала очередной доклад о свободе самовыражения в мире Global expression report, в котором показан рейтинг уровня таких свобод в 161 стране. В нём учитываются 25 показателей, среди которых наличие или отсутствие цензуры в интернете, цензура СМИ, свобода в академической и культурной среде, свобода религии и так далее.

Лидером рейтинга в 2023 году стала Дания, за ней идут Швеция, Норвегия, Швейцария и Финляндия. США заняли 21 место.

Самые плохие показатели у Северной Кореи, которая расположилась на последнем 161 месте. Туркменистан и Сирия заняли соответственно 159 и 160 места.

Плохие показатели в рейтинге у Беларуси — она заняла 158 место, опустившись ниже Китая, Мьянмы и Эритреи.

Среди стран, выделенных в отчете, есть и Россия, рейтинг которой в 2022 году упал с 15 до 7 пунктов, и сейчас она занимает 141 место.

Свобода прессы в стране ухудшилась в контексте продолжающейся «спецоперации» в Украине, поскольку руководство страны использовало конфликт как предлог для усиления репрессий против журналистов, протестующих и инакомыслящих. С тех пор в России заблокировано более 250 СМИ, включая BBC, «Голос Америки» и «Новую газету», отмечается в отчёте.

Напомним, недавно «Новая газета Европа» была признана «нежелательной» в России организацией.

В отчете отмечается, что 2022 год был годом «консолидации автократий, укоренившихся репрессий и продолжающегося молчания». Авторитарные режимы в Гонконге, Никарагуа, Турции и Беларуси укрепили свою власть и подавили инакомыслие и протесты, говорится в докладе.

Исполнительный директор Article 19 Куинн МакКью заявил, что «никогда за последние 30 лет быть журналистом почти в любой точке мира не было труднее, чем сейчас».

Также в Article 19 утверждают, что средний показатель по странам с 2012 года уменьшился на 6 баллов. 80% населения Земли теперь имеют меньше свободы слова, чем десять лет назад.

В отчете сказано, что 78% населения мира — более шести миллиардов человек — проживали в местах, где свобода выражения мнений считалась «кризисной», «жестко ограниченной» или «ограниченной», т.е. худшими тремя из пяти возможных категорий. Всего 13% населения мира проживало в странах, классифицированных как «открытые», по сравнению с 22% на рубеже 21 века.

СМИ рейтинг Article 19 32-ФЗ специальная военная операция свобода самовыражения

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