Госдума рассмотрит проект о единых правилах онлайн-голосования

Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект № 40921-8 о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Документ предлагает закрепить обязательное использование ГАС «Выборы» и предусматривает обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизацию результатов, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения.

«Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 — 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Из документа также следует, что при проведении ДЭГ обеспечивается невозможность соотнесения персональных данных избирателя с результатом его волеизъявления. Законопроект призван создать дополнительные возможности и гарантии реализации избирательных прав граждан.

Напомним, с 17 по 19 сентября включительно в России прошли выборы, в том числе и в онлайн-формате. Проголосовать удалённо можно было в Москве и Севастополе, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В столице ДЭГ прошло скандально. Во-первых, подведение итогов затянулось. Во-вторых, результат электронного голосования коренным образом изменил итоги выборов в целом, сделав сильный перекос в сторону провластных кандидатов. Эксперты раскритиковали техническую реализацию ДЭГ.

Можно ли доверять ДЭГ в его текущем виде, читайте в наших карточках.