Путин подписал закон о блокировке Генпрокуратурой VPN и запрете информации о донатах ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым существенно расширяются полномочия Генеральной прокуратуры.

Поправки вносятся в федеральные законы №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».



Во-первых, упорядочиваются пункты, в которых указано — какого рода контент имеет право блокировать Генеральная прокуратура.



Во-вторых, в список блокировок добавились:

информация с предложением о финансировании противника в условиях вооружённого конфликта;

информация об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов;

сведения, позволяющие получить доступ к указанным в [вышеперечисленных] пунктах информации или материалам.

То есть последний пункт говорит о том, что Генпрокуратура будет блокировать информацию об обходе блокировок. По мнению наших юристов, он:

«...сформулирован очень широко. С высокой долей вероятности это в коснётся том числе и VPN».

Изначально внесённый в Госдуму законопроект был направлен только на блокировку информации о призывах финансировать армию противника (в первую очередь — ВСУ), и ко второму чтению стараниями главы ИТ-комитета ГД Александра Хинштейна и его коллеги по комитету Антона Горелкина он оброс поправками, которые значительно изменили его, причём далеко не в лучшую сторону.

В законную силу поправки вступят 13 ноября текущего года.