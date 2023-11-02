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2 November 2023

Путин подписал закон о блокировке Генпрокуратурой VPN и запрете информации о донатах ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кроме этого, надзорное ведомство будет блокировать сайты со сбором религиозных пожертвований, если осуществляющая их организация не получила соответствующего разрешения.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Digital Buggu – Pexels / PNGwing / Canva

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым существенно расширяются полномочия Генеральной прокуратуры.

Поправки вносятся в федеральные законы №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Во-первых, упорядочиваются пункты, в которых указано — какого рода контент имеет право блокировать Генеральная прокуратура.

Во-вторых, в список блокировок добавились:

  • информация с предложением о финансировании противника в условиях вооружённого конфликта;
  • информация об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов;
  • сведения, позволяющие получить доступ к указанным в [вышеперечисленных] пунктах информации или материалам.

То есть последний пункт говорит о том, что Генпрокуратура будет блокировать информацию об обходе блокировок. По мнению наших юристов, он:

«...сформулирован очень широко. С высокой долей вероятности это в коснётся том числе и VPN».

Изначально внесённый в Госдуму законопроект был направлен только на блокировку информации о призывах финансировать армию противника (в первую очередь — ВСУ), и ко второму чтению стараниями главы ИТ-комитета ГД Александра Хинштейна и его коллеги по комитету Антона Горелкина он оброс поправками, которые значительно изменили его, причём далеко не в лучшую сторону.

В законную силу поправки вступят 13 ноября текущего года.

149-ФЗ 139-ФЗ VPN Владимир Путин обход блокировки внесудебная блокировка религия донаты пожертвования 526-ФЗ

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