Путин подписал закон о блокировке Генпрокуратурой VPN и запрете информации о донатах ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым существенно расширяются полномочия Генеральной прокуратуры.
Поправки вносятся в федеральные законы №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Во-первых, упорядочиваются пункты, в которых указано — какого рода контент имеет право блокировать Генеральная прокуратура.
Во-вторых, в список блокировок добавились:
То есть последний пункт говорит о том, что Генпрокуратура будет блокировать информацию об обходе блокировок. По мнению наших юристов, он:
«...сформулирован очень широко. С высокой долей вероятности это в коснётся том числе и VPN».
Изначально внесённый в Госдуму законопроект был направлен только на блокировку информации о призывах финансировать армию противника (в первую очередь — ВСУ), и ко второму чтению стараниями главы ИТ-комитета ГД Александра Хинштейна и его коллеги по комитету Антона Горелкина он оброс поправками, которые значительно изменили его, причём далеко не в лучшую сторону.
В законную силу поправки вступят 13 ноября текущего года.
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