Российским губернаторам «импортозамещают» Telegram и WhatsApp мессенджером от VK

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры направить российским губернаторам рекомендации по установке автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) — альтернативного мессенджера от VK, разработанного специально для чиновников. Об этом сообщает «Ъ».

Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.



В Минцифры рассказали изданию, что платформа уже внедряется в органах власти, а до конца 2023 года планируется создать на ее основе федеральную государственную систему и подключить к ней всех госслужащих. Сервис должен заменить не только мессенджеры Telegram и WhatsApp, но и почтовый сервер Microsoft Exchange, облачное офисное ПО Google Docs, а также сервисы видеоконференций Zoom и Skype, добавили в министерстве.

Чернышенко отметил «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства ещё от 2020 года, когда чиновников переводили на удалённую работу из-за коронавируса.

Тендер на создание специального сервиса объявили в октябре 2021 года, а в ноябре Минцифры подписало контракт с VK на сумму 450,5 миллионов рублей. С начала декабря гендиректором VK является Владимир Кириенко — сын первого заместителя руководителя администрации президента.

Российские эксперты в сфере коммуникаций считают, что чиновники вряд ли сразу изменят своим привычкам. Например, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ъ», что «граница между личным и рабочим размыта», так что многие продолжат решать служебные вопросы при помощи уже знакомых сервисов. Кроме того, многие губернаторы используют телеграм как соцсеть и общаются в нём с гражданами.

Осенью прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своём Telegram-канале дискуссию об антиковидных мерах, которые планировалось ввести этой зимой. Речь, в частности, шла о цифровых пропусках. Большинство пользователей высказались о намерениях государства весьма критически, и, видимо, это стало причиной принятия соответствующих законов в более мягкой форме.