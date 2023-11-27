В расходах на «Безопасный город» обнаружили признаки мошенничества

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры (ГВП) направил в Военно-следственное управление Следственного комитета по Москве материалы проверки бюджетных расходов на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами проверки ГВП, информацию подтвердили источники в Национальном центре информатизации (головной подрядчик НИОКР) и источник, близкий к МЧС (ведомство курирует создание «Безопасного города»).

При выделении средств были обнаружены признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). После этого Следственный комитет России должен возбудить уголовное дело либо отказаться возбуждать его.

По словам одного из источников издания, сумма потенциального ущерба оценивается в 620 млн руб.— почти полная сумма, выделенная на научные исследования и опытно-конструкторские работы. Речь идет о работах, которые начались в 2020 году по заказу МЧС. По поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова создавались новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города». По словам источника РБК, следователь по особо важным делам Никита Никитин в рамках проверки опросил сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это федеральный проект, который включает в себя систему видеокамер с функцией распознавания лиц. Изначально он тестировался в отдельных регионах, но властями озвучивались также инициативы о развёртывании его по всей территории России. Летом текущего года было принято решение об установке «Безопасного города» у границ с Украиной.

Эту и другие системы видеонаблюдения власти позиционируют как средство борьбы с уличной преступностью, а также для отслеживания и предупреждения более 100 видов угроз, в том числе природного и техногенного характера. Но также уже неоднократно было доказано, что системы видеонаблюдения с распознаванием лиц используются для неконтролируемой слежки за гражданами, в том числе — для задержания оппозиционеров, участников акций протеста, а также призывников и военнобязанных граждан.

Напоминаем, «Роскомсвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, в числе причин приостановки использования данной технологии указывает в том числе и вероятность ошибки, которая может стоить гражданам не только денег и времени, но и свободы.