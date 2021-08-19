«Роскомсвобода» подала коллективный иск к Роскомнадзору по замедлению Twitter

Юристы «Роскомсвободы» подали коллективный административный иск к Роскомнадзору, оспаривая его действия по замедлению Twitter. Жалоба идёт от имени 23 пользователей, которые присоединились к нашей кампании «Битва за Twitter». Наши юристы просят суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его прекратить замедление доступа пользователей к Twitter.

«В рамках кампании мы получили множество откликов, на выходе 23 человека стали заявителями требований к Роскомнадзору. Они оформили доверенности на ведение дела по оспариванию замедления платформы и прислали нам», — рассказывает представитель истцов, адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Напомним, в марте 2021 года Роскомнадзор обвинил американский сервис микроблогов в неудалении с 2017 года 2862 запрещённых материалов, куда входит склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств контент, детская порнография, а также информация о наркотиках. После этого российское надзорное ведомство приступило к замедлению работы Twitter. И хотя в мае оно частично сняло принятые меры, права заявителей, гарантированные Конституцией РФ и международными актами, были нарушены, а именно: права на свободу мнений и получения любой законной информации.

«Данный кейс отличается от предыдущих жалоб, связанных с ограничением доступа к информации, другим способом блокировки. Она происходит не через операторов связи, а при помощи ТСПУ, которыми управляет Роскомнадзор в связи с включением Twitter в список угроз. Такое различие делает текущую практику по замедлению абсолютно непрозрачной. Мы полагаем, что это серьёзное вмешательство в право на свободу информации», — поясняет глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Замедление нарушило баланс между интересами национальной безопасности и правом на свободу мыслей, выражения мнений, а также правом человека на доступ к получению информации, указывают юристы. По их словам, применённая мера не столько попирает права и законные интересы Twitter, чья российская аудитория составляет менее 1% от всей аудитории, сколько права самих пользователей, лишенных важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях.

«Механизмы управления Интернетом, будь то на национальном, региональном или глобальном уровне, должны основываться на этом понимании свободы Интернета», — следует из иска.

Жалобу зарегистрировали 17 августа. Судью, который будет вести дело, уже назначили, но дата первого заседания пока неизвестна. Наши юристы намерены дойти до высших судебных инстанций России и, в случае необходимости, до Европейского суда по правам человека. Почему жаловаться в ЕСПЧ всё ещё имеет смысл, читайте в наших карточках.