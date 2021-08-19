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Аналитика
19 августа 2021

«Роскомсвобода» подала коллективный иск к Роскомнадзору по замедлению Twitter

Наши юристы просят суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его прекратить попытки замедления доступа к платформе, которое нарушает права пользователей и лишает их важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях.

Юристы «Роскомсвободы» подали коллективный административный иск к Роскомнадзору, оспаривая его действия по замедлению Twitter. Жалоба идёт от имени 23 пользователей, которые присоединились к нашей кампании «Битва за Twitter». Наши юристы просят суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его прекратить замедление доступа пользователей к Twitter.

 

«В рамках кампании мы получили множество откликов, на выходе 23 человека стали заявителями требований к Роскомнадзору. Они оформили доверенности на ведение дела по оспариванию замедления платформы и прислали нам»,  рассказывает представитель истцов, адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

 

Напомним, в марте 2021 года Роскомнадзор обвинил американский сервис микроблогов в неудалении с 2017 года 2862 запрещённых материалов, куда входит склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств контент, детская порнография, а также информация о наркотиках. После этого российское надзорное ведомство приступило к замедлению работы Twitter. И хотя в мае оно частично сняло принятые меры, права заявителей, гарантированные Конституцией РФ и международными актами, были нарушены, а именно: права на свободу мнений и получения любой законной информации.

 

«Данный кейс отличается от предыдущих жалоб, связанных с ограничением доступа к информации, другим способом блокировки. Она происходит не через операторов связи, а при помощи ТСПУ, которыми управляет Роскомнадзор в связи с включением Twitter в список угроз. Такое различие делает текущую практику по замедлению абсолютно непрозрачной. Мы полагаем, что это серьёзное вмешательство в право на свободу информации», поясняет глава юридической практики  «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

 

Замедление нарушило баланс между интересами национальной безопасности и правом на свободу мыслей, выражения мнений, а также правом человека на доступ к получению информации, указывают юристы. По их словам, применённая мера не столько попирает права и законные интересы Twitter, чья российская аудитория составляет менее 1% от всей аудитории, сколько права самих пользователей, лишенных важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях.

 

 «Механизмы управления Интернетом, будь то на национальном, региональном или глобальном уровне, должны основываться на этом понимании свободы Интернета»,  следует из иска.

 

Жалобу зарегистрировали 17 августа. Судью, который будет вести дело, уже назначили, но дата первого заседания пока неизвестна. Наши юристы намерены дойти до высших судебных инстанций России и, в случае необходимости, до Европейского суда по правам человека. Почему жаловаться в ЕСПЧ всё ещё имеет смысл, читайте в наших карточках.

 

 

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