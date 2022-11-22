Суд окончательно оправдал художницу Цветкову по делу о порнографии

Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии за отсутствием состава преступления. Ранее прокуратура пыталась обжаловать судебное решение. Цветкова признана невиновной и получила право на реабилитацию.

Активистку Юлию Цветкову оправдали окончательно



Девушку судили за «распространение порнографии» из-за того, что она вела «ВКонтакте» феминистский паблик «Монологи вагины».



📸: Роскомсвобода, паблик Юлии Цветковой pic.twitter.com/X5wuQ30Nvw — SOTA (@Sota_Vision) November 22, 2022

Юлия Цветкова — художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре. В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили ещё и административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В июле Цветкову оправдали по делу о «незаконном изготовлении порнографии» по реабилитирующим основаниям. Прокурор во время прений запрашивал для художницы три года и два месяца колонии общего режима, а после вынесения решения подал на апелляцию.

Все эти годы в поддержку Юлии проводились акции протеста, художественные выставки, перформансы. Кроме того, «Мемориал» признал её политзаключённой, а власти объявили «иноагентом».