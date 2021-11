Экстремистский октябрь`2021

Данные за октябрь текущего года показывают практически доведённую до автоматизма систему привлечения россиян за посты в интернете и другую онлайн-активность. Всё отлаженней работают как старые, так новые репрессивные законы, при этом поле для преследования постоянно расширяется, несмотря на и без того уже объёмную правовую базу.

В конце сентября — начале октября ФСБ опубликовала перечень информации, за сбор которой могут признать физлицом — «иностранным агентом». В перечне ведомства 60 пунктов. Его разработали как дополнение к прошлогоднему закону, по которому любого человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Список причин для признания иноагентом удивил многих, поскольку описанные там деяния вряд ли можно назвать как-то влияющими на безопасность страны, скорее наоборот — например, информация о соблюдении законности в войсках.

В первую очередь, по мнению экспертов, это ударит по журналистам-расследователям, но в итоге задело и не являющиеся СМИ гражданские правозащитные объединения — так, организация «Солдатские матери», борющаяся за права призывников, объявила о приостановлении своей деятельности в связи с принятием ФСБ соответствующего документа. Прогнозируем, что это может также отразиться на других правозащитниках и активистах, занимающихся проблемами российской армии, в частности — дедовщины. Опасность быть записанным в «иностранные агенты» существенно повлияет на желание многих публиковать соответствующие сведения об армии, призывниках, работе призывных комиссий и т.п.

Октябрь 2021-го запомнился большим количеством дел, связанных с «оскорблением чувств верующих». Касалось это в основном фотографий, сделанных блогерами на фоне не всегда уместных локаций, в двух случаях совпавших — храм Василия Блаженного в Москве.

В начале месяца блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову арестовали на 10 суток за фотосессию у Кремля, где девушка в форме полиции имитировала оральный секс, а Бобиев держал её за волосы. Фотография была сделана на фоне вышеупомянутого храма. Девушку признали виновной в неповиновении распоряжению полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Самого блогера также привлекли к административной ответственности, заявили в МВД.



Затем обоих Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима. Молодые люди обвинялись по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Максимальным наказанием по такой статье является лишение свободы на срок до одного года.

Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по факту распространения в сети видеоролика с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Статья всё та же — ч. 1 ст. 148 УК РФ.



Как рассказала в сториз Instagram сама блогерка Lola Bunny (настоящее имя — Лолита Богданова), она сняла видео «2 или 3 года назад». Девушка принесла извинения за свой поступок. По словам блогерки, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации. Богданова добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.



В свою очередь, РПЦ поддержала проверку видеоролика. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, извинения девушки должны предполагать нечто большее, чем «простые слова».

Богдановой грозит до одного года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

В конце октября в суд попало дело 30-летней петербурженки Ирины Волковой. Поводом стала её фотография в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Ей также вменяют статью о «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий». В процессе некие свидетели пояснили, что девушка «своими голыми ягодицами оскорбила их, церковь, государство и общество». При этом сама девушка извилась и объяснила, что «немного заигралась в инстаблогера»,



Суд не стал избирать ей меру пресечения, но дело не прекратил. Если Волкову в итоге признают виновной, ей грозит до одного года колонии.

Хорошее какое видео пресс-службы петербургских судов (нас же не пускают в суды). Кто же этот опасный бандит в наручниках в клетке? Это Ирина Волкова, которая посмела сфотографироваться в трусах на фоне Исаакия. Добро пожаловаться в Иран, let me be your guide pic.twitter.com/BDGKzMWUMg