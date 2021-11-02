Экстремистский октябрь`2021

Данные за октябрь текущего года показывают практически доведённую до автоматизма систему привлечения россиян за посты в интернете и другую онлайн-активность. Всё отлаженней работают как старые, так новые репрессивные законы, при этом поле для преследования постоянно расширяется, несмотря на и без того уже объёмную правовую базу.

В конце сентября — начале октября ФСБ опубликовала перечень информации, за сбор которой могут признать физлицом — «иностранным агентом». В перечне ведомства 60 пунктов. Его разработали как дополнение к прошлогоднему закону, по которому любого человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Список причин для признания иноагентом удивил многих, поскольку описанные там деяния вряд ли можно назвать как-то влияющими на безопасность страны, скорее наоборот — например, информация о соблюдении законности в войсках.

ФСБ утвердила перечень информации о войсках и космосе, за сбор которой теперь можно стать "иноагентом" pic.twitter.com/yF2f0cuRZU — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 1, 2021

В первую очередь, по мнению экспертов, это ударит по журналистам-расследователям, но в итоге задело и не являющиеся СМИ гражданские правозащитные объединения — так, организация «Солдатские матери», борющаяся за права призывников, объявила о приостановлении своей деятельности в связи с принятием ФСБ соответствующего документа. Прогнозируем, что это может также отразиться на других правозащитниках и активистах, занимающихся проблемами российской армии, в частности — дедовщины. Опасность быть записанным в «иностранные агенты» существенно повлияет на желание многих публиковать соответствующие сведения об армии, призывниках, работе призывных комиссий и т.п.

Октябрь 2021-го запомнился большим количеством дел, связанных с «оскорблением чувств верующих». Касалось это в основном фотографий, сделанных блогерами на фоне не всегда уместных локаций, в двух случаях совпавших — храм Василия Блаженного в Москве.

В начале месяца блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову арестовали на 10 суток за фотосессию у Кремля, где девушка в форме полиции имитировала оральный секс, а Бобиев держал её за волосы. Фотография была сделана на фоне вышеупомянутого храма. Девушку признали виновной в неповиновении распоряжению полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Самого блогера также привлекли к административной ответственности, заявили в МВД.



Затем обоих Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима. Молодые люди обвинялись по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Максимальным наказанием по такой статье является лишение свободы на срок до одного года.

Таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии каждого за провокационную фотосессию на фоне Храма Василия Блаженного https://t.co/tVXMJQoSlO pic.twitter.com/UsA65RCMIf — Подъём (@pdmnewsru) October 29, 2021

Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по факту распространения в сети видеоролика с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Статья всё та же — ч. 1 ст. 148 УК РФ.



Как рассказала в сториз Instagram сама блогерка Lola Bunny (настоящее имя — Лолита Богданова), она сняла видео «2 или 3 года назад». Девушка принесла извинения за свой поступок. По словам блогерки, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации. Богданова добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.



В свою очередь, РПЦ поддержала проверку видеоролика. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, извинения девушки должны предполагать нечто большее, чем «простые слова».

Богдановой грозит до одного года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

Instagram-блогер оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. В комментариях интернет-пользователи осудили блогера.



Сама девушка пожаловалась в своем аккаунте на угрозы и извинилась перед верующими. Она уверяет, что ролик был снят несколько лет назад. pic.twitter.com/iISzyrvhAy — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 20, 2021

В конце октября в суд попало дело 30-летней петербурженки Ирины Волковой. Поводом стала её фотография в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Ей также вменяют статью о «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий». В процессе некие свидетели пояснили, что девушка «своими голыми ягодицами оскорбила их, церковь, государство и общество». При этом сама девушка извилась и объяснила, что «немного заигралась в инстаблогера»,



Суд не стал избирать ей меру пресечения, но дело не прекратил. Если Волкову в итоге признают виновной, ей грозит до одного года колонии.

Хорошее какое видео пресс-службы петербургских судов (нас же не пускают в суды). Кто же этот опасный бандит в наручниках в клетке? Это Ирина Волкова, которая посмела сфотографироваться в трусах на фоне Исаакия. Добро пожаловаться в Иран, let me be your guide pic.twitter.com/BDGKzMWUMg — Dave Frenkel (@merr1k) October 31, 2021

Комментарии о самоподрыве архангельского студента Михаила Жлобицкого в 2018 году в здании местного ФСБ продолжают приносить неприятности гражданам по всей России.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил 49-летнего жителя Архангельской области к штрафу в 350 тысяч рублей. По версии суда, мужчина оставил под новостью во «ВКонтакте» о поступке Жлобицкого комментарий, в котором «заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сам он признал вину.

Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей 18-летнему жителю Адыгеи Даниилу Ершову, признав его виновным в оправдании теракта в здании УФСБ в Архангельске. Молодой человек обвинялся в публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время, жительницу Карелии Екатерину Муранову, осуждённую по делу об оправдании терроризма, исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По словам Мурановой, в середине октября ей пришла СМС от Росфинмониторинга, что она исключена из списка. Её счета разблокированы. Муранова периодически писала на своей странице в Facebook, что у неё проблемы с деньгами, просила неравнодушных людей перевести деньги на карту своей матери. Ей нужны были деньги на продукты и лекарства для сына, который страдает несколькими хроническими заболеваниями. В декабре 2019 года суд признал Екатерину Муранову виновной в «оправдании терроризма» за комментарий в социальной сети «ВКонтакте» и оштрафовал на 350 тысяч рублей.

Тверской суд Москвы назначил штраф в 200 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав её виновной в повторном нарушении порядка проведения митинга из-за несогласованной акции 20 сентября. За неделю до этого Енгалычеву обязали выплатить штраф в 250 тысяч рублей за аналогичное правонарушение по митингу 25 сентября.

Два материала на Енгалычеву. По призыву прийти на митинг 25.09 - 150 тыс штраф.

По второму материалу - дело отложено на 11.10. — Kалой Ахильгов (@akaloy) October 4, 2021

Как рассказал её адвокат Калой Ахильгов, в суде сотрудниками центра «Э» были предъявлены скриншоты из Telegram-канала и Facebook Енгалычевой, которые без запроса к обеим соцсетям, а сама она про своё авторство не утверждала.



Также за репост поста депутата Госдумы Валерия Рашкина в Instagram был приговорён к 10 суткам ареста помощник Рашкина Влад Жуковский.

Экономист и помощник депутата Госдумы Валерия Рашкина Влад Жуковский, задержанный позавчера сотрудниками полиции, получил десять суток административного ареста по статье о повторном нарушении правил проведения митингов за репост информации о готовящейся встрече с депутатами. pic.twitter.com/3HNiexEsbg — SOTA (@SotaVision) October 4, 2021

МВД и ФСБ РФ объявили в федеральный розыск экс-заключенного саратовской тюремной больницы и IT-специалиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками в российских колониях. Правозащитники выложили в сеть официальный ответ МВД на запрос о розыске. «Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог мир узнать о преступлениях против человечества и против человечности», — считают правозащитники.



Из ответа МВД непонятно, в чем обвиняют Савельева. В середине октября стало известно, что он попросил политического убежища во Франции. В Gulagu.net полагают, что следующим шагом за объявлением его в розыск в Россиии станет обращение российских властей в Интерпол.



Правозащитники намерены, в свою очередь, обратиться в Интерпол и предложить «ввести мораторий на участие РФ в этой организации до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных».



Позже стало известно, что на Савельева заведено два уголовных дела. Он объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Кроме того, возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, по факту публикации видео в СМИ. «Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения», — пояснил источник RT в силовых структурах.



В интервью «Дождю» Савельев предположил, что российские силовики «действуют по привычному для себя пути — сокрытия следов». Он не исключил также физического воздействия на себя со стороны властей, но убеждён — это не будет иметь каких-либо серьёзных последствий для международного расследования, поскольку ставшая публичной информация о пытках и насилии в российских пенитенциарных учреждениях уже стала достоянием мировой общественности.

Напомним, представители Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН унижали осужденных и принуждали их выполнять незаконные поручения кураторов. Несколько видеороликов было опубликовано в интернете и вызвало настоящий скандал.

«Это самый большой и громкий провал российских спецслужб. <…> Такого еще не было никогда. Независимые правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний. Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере», — пояснил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

В конце июля Мосгорсуд своим решением заблокировал сайт Gulagu.net на территории РФ. По данным Осечкина, этого требовали ФСИН и ФСБ России. Тогда же стало известно, что Головинский суд Москвы заочно арестовал Владимира Осечкина. Из карточки дела следует, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц (по части 2 статьи 159 УК РФ). Подробности дела неизвестны. Сам Осечкин на данный момент проживает во Франции.

Недавно Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом экс-заключенного о пытках в СИЗО-1 Иркутска. Но видео пока доступно.

Против смоленского активиста Сергея Командирова возбудили дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), его поместили в изолятов временного содержания (ИВС), затем Смоленский облсуд отправил его в СИЗО. У него дома был проведён обыск.

По версии следствия, Командиров в мае 2021 года опубликовал в соцсетях пост, содержащий признаки оправдания терроризма.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация видеоролика веб-сериала «Судья Грэмм» во «ВКонтакте». В сериале разыгрывается суд над Путиным, Сечиным и Песковым с вынесением смертного приговора. Запись не признана запрещенной и доступна на ютубе. В марте автора сериала Карима Ямадаева приговорили к штрафу в 510 тысяч рублей — суд признал его виновным по статьям об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

Защита Сергея Командирова указывает, что спорный видеоролик до сих пор не заблокирован, а значит, уголовное дело может грозить десяткам других пользователей соцсетей.

В 2019 году Командиров привлекался к административной ответственности за неуважение к власти в виде оскорбления Владимира Путина.

Правозащитный центр «Мемориал» в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий опубликовал обновленные списки политзаключенных. По данным на октябрь 2021 года, в этих списках перечислены имена 420 человек. При этом 360 из них лишены свободы по религиозным мотивам, 80 — по другим политическим причинам.



Год назад, в октябре 2020 года, в списках политзаключенных, составленных «Мемориалом», были имена 362 человек, из них 297 были лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, остальные 65 — по прочим политическим мотивам. Список растет уже много лет, подчеркнули в центре. В списке «Мемориала» есть блогеры и простые пользователи Сети, попавшие в поле зрения силовых органов за свои посты.



«Это лишь минимальная оценка числа политзаключённых в России. Реальное их число, несомненно, существенно выше», — утверждают в «Мемориале».

За год число политзаключённых в России значительно выросло. На конец 2020 в наших списках было 362 человека. На сегодняшний день они насчитывают уже 420 человек



Это лишь минимальная оценка числа политзаключённых в России. Реальное их число, несомненно, существенно выше pic.twitter.com/jr52yboH3Q — Мемориал. Политзэки (@pzk_memorial) October 27, 2021

Суд обязал МВД изменить срок нежелательного пребывания на территории России комику Идраку Мирзализаде. Ранее речь шла о пожизненном сроке, а теперь в МВД должны установить какой-то другой, «разумный» срок.



Адвокат Сергей Бадамшин опубликовал доказательство, которое МВД России представило в обоснование нежелательности комика Мирзализаде — им стал пост в «Пикабу».



Напомним, проблемы у комика начались после того, как фрагмент записанного ещё в марте выступления в шоу «Разгоны» начали бурно обсуждать в соцсетях из-за произнесённой им шутки, которая задела чувства некоторых пользователей. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был весь в нечистотах, и поскольку предыдущие квартиросъёмщики были русскими, комик пошутил, что они обмазывают себя и ложатся спать.

Ещё одних комиков не обошли вниманием оскорблённые пользователи. Сашу Ни и Ариану Лолаеву подвергли настоящему хейту в соцсетях за шутку про «осетинский пирог между ног». Девушке даже стали поступать угрозы.



Оба комика записали извинения в Instagram. «Саша понятия не имел, что он задевает какие-то святые, сакральные вещи. И моя вина в том, что я не донесла до него и допустила появление этого видео в сети», — сказала Лолаева.



«Я прошу прощения у всех осетинского народа, — рассказал Александр Ни на своём видео. — Я отменил все свои выступления. Я больше, скорее всего, не буду больше появляться ни в каких проектах <…> На данный момент со мной оборвали все связи, у меня нет работы, я полностью раздавлен».



О каких-либо проблемах комиков с законом из-за стендапа, записанного в 2020 году, пока ничего не известно.

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск областного МВД к Олегу Шампурову, Артему Яумбаеву, Александру Копьеву, Марии Макаровой и Павлу Струнину, которых полицейские считают организаторами мирных акций 23 и 31 января в Челябинске. Суд постановил взыскать с них 2 179 619,25 рублей, сообщил адвокат Андрей Лепехин. В сумму взыскания входят дополнительные выплаты полицейским и расходы на использование служебного транспорта.



Ряд активистов из этого списка был причислен к «организаторам несогласованных акций» из-за постов в интернете — одним вменили распространение информации с призывами прийти на акцию, других назвали онлайн-координаторами протеста.



По словам адвокатов активистов, решение суда о «компенсации» будет обжаловано.



Подобные иски МВД подало против сторонников Навального в других регионах, но не везде они были удовлетворены.

Заднепровский районный суд Смоленска оштрафовал на тысячу рублей местного жителя из-за сохранённой во «ВКонтакте» семь лет назад песни «Бритоголовые москвички». Житель Смоленска в 2014 году разместил в соцсети песню группы «Шмели». Через три года композицию признали экстремистской. Суд посчитал, что текст разжигает межнациональную рознь, вражду и ненависть по отношению к группе лиц по признаку происхождения. Участники самой группы утверждали, что записывали «Бритоголовых москвичек» как пародийную песню для фильма, который впоследствии не был закончен. Также «Шмели» говорили, что соавтором песни был Сергей «Паук» Троицкий — лидер группы «Коррозия металла», композиции которой тоже неоднократно запрещали.



Сам житель Смоленска о запрете песни не знал. По его словам, композицию он даже не успел прослушать, так как после судебного запрета соцсеть «ВКонтакте» стала блокировать запись песни. Несмотря на это, в начале октября текущего года полицейские пришли к нему домой, увезли в отдел полиции для составления протокола, а после — сразу в суд, который признал жителя Смоленска виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

В Ленинском районном суде Челябинска несколько раз назначалось и переносилось предварительное слушание уголовного дела в отношении 19-летнего студента промышленно-гуманитарного техникума Дениса Куценко, обвиняемого в ложном сообщении о теракте (часть 1 статьи 207 УК РФ).

Напомним, в сентябре прошлого года его задержали после размещения в социальной сети поста про подготовку массового убийства во время киносеанса в КРК «Алмаз». В сентябре 2020 года молодой человек опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост «23.09.2020 — Массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет».

Также следствие говорило о том, что тогда же парень купил несколько ножей. Однако сразу после задержания он заявил, что не собирался никого убивать, его сообщение было пранком, а ножи он купил для кулинарных целей, поскольку учится на повара в колледже. В результате юноше поверили и уголовное дело о подготовке массового убийства прекратили, но возбудили — по статье 207 УК РФ («Ложное сообщение о теракте из хулиганских побуждений»). Оно также было прекращено, но затем решение отменили. Сейчас дело направили в суд. Адвокатом Куценко выступает Андрей Лепехин, именно он сообщал в первые же дни, что все было шуткой.

Следующее слушание по делу Куценко должно пройти в 20-х числах ноября.

Глупый спор стоил 18-летнему парню из Омска уголовного дела о приготовлении к массовому убийству. Дмитрий проспорил своему приятелю публикацию во «ВКонтакте» манифеста о расстреле школы.



Молодого человека быстро вычислили и задержали. «Парень рассказал полицейским, что никого расстреливать не собирался. Несмотря на это, 4 октября на него возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству», — сообщает Baza.

Бывший координатор движения «Протестный Кузбасс» Лев Гяммер покинул Россию из-за опасения преследований после возбуждения уголовного дела об экстремистском сообществе в отношении соратников оппозиционного политика Алексея Навального.



Дело было возбуждено по факту «участия в экстремистском сообществе», в состав которого, как утверждает СК РФ, входили Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади и «иные лица».

Бывший глава «Протестного Кузбасса», работавший в штабах Навального в Новокузнецке и Краснодаре, Лев Гяммер эмигрировал из России в Грузию, опасаясь преследования по делу об экстремистском сообществе https://t.co/pMsmxxuHHj



Фото со страницы активиста во «Вконтакте» pic.twitter.com/Ah9NXkeOMc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 6, 2021

Telegram-канал «РОСштраф» начал сбор денег на штраф для жителя Свердловской области Сергея Усольцева, которому придётся выплатить 60 000 рублей за оскорбление власти, а именно — Владимира Путина и Валентины Терешковой. Сергей в своих комментариях выражал свое негативное отношение к поправкам в Конституцию, «обнулению» президентских сроков и изменению пенсионного возраста.



«Сергей живет в деревне Гора, в 40 километрах от поселка Шаля Свердловской области, в — сообщает «РОСштраф». — Сумма 60 000 рублей для деревенского жителя – огромная. Недавно умерла тяжелобольная супруга Сергея, за которой он ухаживал. Минсоцполитики выплачивало ему за уход социальную пенсию 1380 рублей в месяц, теперь и этого дохода нет. Скоро Сергею исполняется 60 лет, но, по новым законам, на пенсию Усольцев выйдет только в 2024 году. На работу устроиться тоже пока не удалось — возраст предпенсионный, а в деревне и молодым работы не хватает».



Реквизиты выложены в сообщении проекта.

Преображенский суд Москвы приговорил главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Васильевой запрещено выезжать за пределы Москвы, посещать массовые мероприятия и покидать свое постоянное место проживания с 22:00 до 06:00. Дважды в месяц она обязана отмечаться в надзорных органах.



Прокуратура ходатайствовала о назначении Васильевой наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и восемь месяцев. Глава «Альянса врачей» своей вины не признала. Ее команда будет обжаловать приговор.



«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение коронавирусных ограничений. В качестве доказательств приводились сообщения в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Telegram.



В деле десять фигурантов: Олег Степанов, Любовь Соболь, Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Николай Ляскин, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.

Бывшего координатора штаба Навального в Чебоксарах Семена Кочкина задержали сотрудники Центра «Э». На оппозиционера составили протокол по статье о демонстрации символики запрещенной организации (ст. 20.3 КоАП) из-за твита с упоминанием «Умного голосования».

Так, первый протокол составили, он за эмблему «Умного голосования» (я его закрасил), которая подтянулась по ссылке. Участковый пошёл за новым материалом. Кажется, будет ещё один. pic.twitter.com/fOIn06swRU — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) October 6, 2021

Через несколько дней Кочкин, опасаясь стать фигурантом дела о создании экстремистского сообщества, уехал из России в Грузию.

Свердловский районный суд Красноярска назначил восемь месяцев ограничения свободы пользователю «ВКонтакте» по делу о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК).



По версии следствия, он в апреле в комментариях «призывал к незаконным протестным действиям и массовым беспорядкам в городе Красноярске, а также насилию над гражданами» под постами в группе местного телеканала ТВК, новостного паблика «Красноярск Регион 24» и на странице краевого управления ГИБДД.

Блогера из Санкт-Петербурга Антона Мысливца признали виновным в «распространении фейков о коронавирусной инфекции» (ст. 207.1 УК). Поводом стал ролик «Мир после вируса. Планета после обнуления», который он выложил у себя в соцсетях в апреле прошлого года.



Блогер рассказал, что применение вакцины от ковида якобы «приводит к смерти в течение 6-12 месяцев», а используют её на тех территориях, где «нужно сократить население».



Мысливец признал вину. В суде он заявил, что «недопустимых роликов, связанных с коронавирусом», у него нет и не будет. Прививку мужчина не делал, так как в марте уже переболел ковидом.

Коломенский городской суд приговорил активиста Вячеслава Егорова к одному году и трем месяцам колонии общего режима по «дадинской статье», признав его виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга (ст.212.1 УК РФ). Прокурор просил три года колонии.



Протесты в Подмосковье начались после мусорной реформы 2017 года, когда в области закрыли 24 из 39 мусороперерабатывающих комплексов, а на оставшиеся 15 свалок в 2018 году стали свозить отходы со всего региона, в том числе на полигон «Воловичи» под Коломной.



Во время протестов на Егорова было составлено четыре административных протокола, которые и легли в основу уголовного дела. Один из протоколов составили по факту публикации им в «Яндекс.Дзене» статьи на тему «мусорного протеста».



По данным адвоката Марии Эйсмонт, уголовное дело возбуждал лично руководитель подмосковного управления Следственного комитета России и сопровождала ФСБ, с обысками пришли по 15 адресам наиболее активных противников свалки.

Адвокат собирается обжаловать приговор, а пока Егоров содержится в коломенском СИЗО.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил без изменений приговор политактивистке Дарье Полюдовой, осужденной к 6 годам общего режима по обвинениям в оправдании терроризма и призывам к экстремизму. Об этом сообщает активист Валерий Надеждин со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева. Надеждин отмечает, что рассмотрение дела в апелляции прошло «рутинно и буднично». Также о содержании активистки в колонии и статуса её дела после обжалования в Facebook рассказывает её мать Татьяна:

Бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о деятельности нежелательной организации.



В качестве доказательств по делу следствие приводит 30 постов и один репост преимущественно в Facebook. Среди них, например, запись "с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ", призыв присоединиться к проекту "Открытая Россия" и пост про "Марш матерей" в поддержку коллеги Анастасии Шевченко.



Обвинение предъявили по старой редакции статьи о нежелательной организации, максимальное наказание по ней – от двух до шести лет колонии. Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Суд не стал менять ему меру пресечения и оставил под стражей.

Так описывает ситуацию с Пивоваровым экс-депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков:

"Расследование уголовного дела Андрея Пивоварова завершено. Описывать его суть – погружаться в вязкие волны бреда про посты, нежелательные организации и прочий поиск врагов народа. Не буду. В 21-м году уже достаточно сказать, что человека сажают ни за что, чтобы все стало понятно. Я о другом.



В оппозиции хватает людей, которые до основания, а затем. Андрей всегда был другим. Договориться, избраться, написать, придумать: он не собирался отнимать и делить, вешать на фонарях и требовать под суд чью-нибудь банду.



Он политик в самом европейском смысле этого слова – и вот именно такого человека демонстративно снимают с самолёта на взлетном поле, держат в СИЗО и «расследуют». Объясняя тем самым всем нам, что ничего изменить в стране, даже косметически, нельзя".

Гражданская активистка Ольга Назаренко подала иск к сотруднику Центра по противодействию экстремизму Станиславу Труничеву из-за размещения в региональных Telegram-каналах «Енот в Иваново» и «Жизнь мента Иваново» видеозаписи, где она отбывает обязательные работы в ивановском зоопарке. Активистка считает, что Труничев нарушил ее право на охрану изображения гражданина, поскольку он опубликовал видео в интернете без ее согласия (статья 152.1 ГК РФ).

В Якутске против активиста Степана Петрова заведено первое дело по статье 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента). Петров утверждает, что не является журналистом, основанная им огранизация — не СМИ, а сам он не получает систематического финансирования из-за рубежа.

Ему грозит штраф 10 000 рублей. Суть претензий со стороны Роскомнадзора станет понятна после ознакомления с материалами дела.

В Нижнем Новгороде сотрудники Центра противодействия экстремизму пришли домой к активисту движения инцелов (движение мужчин, "принудительно лишенных секса"; ответственность за воздержание инцелы возлагают целиком на женщин) Алексею Поднебесному и увезли его в психиатрическое учреждение.



По словам мужчины, его задерживали четверо сотрудников Центра «Э» и один участковый. Позже Поднебесный заявил, что сотрудников Центра «Э» было шестеро. Как объяснил он ОВД-Инфо, задержание связано с комментариями о «пермском стрелке», которые Поднебесный оставил в одной из групп инцелов во «ВКонтакте».

В Хабаровске отменено решение о блокировке ВК-группы художницы и фем-активистки Юлии Цветковой.



Но расследование её деятельности силовиками по подозрению в распространении порнографии до сих пор продолжается.

Суд в Хабаровске отменил решение о блокировке паблика художницы Юлии Цветковой. Дело отправили на новое рассмотрение.



Напомним, уголовный процесс против художницы, публиковавшей в ВК рисунки, нормализующие «недостатки» женского тела, идёт уже более 2 летhttps://t.co/ewbdomDslx pic.twitter.com/LtJTT4l9OD — Мемориал. Политзэки (@pzk_memorial) October 28, 2021

Новосибирский областной суд отменил постановление о штрафе за фейк Дмитрию Коноплеву. В июле этого года Коноплева оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост в публичный Telegram-чат информации о побочных эффектах вакцин от COVID-19 из другого публичного Telegram-чата.



Апелляционная инстанция не стала рассматривать дело по существу, установив нарушения правил о подсудности. Дело возвращено в Первомайский районный суд Новосибирска на новое рассмотрение, сообщает адвокат Владимир Васин.

Студентка второго курса Владимирского государственного университета разместила у себя на странице в Instagram пост, в котором сообщила, что собирается устроить взрывы в нескольких корпусах ВлГУ. Таким образом студентка хотела проверить, читают ли ее посты силовые органы. Через несколько часов ее задержали.



«Она решила посмотреть, проверяют ли силовики её соцсети. Написала от своего имени экстремистский текст и куда-то выложила. Это увидели студенты, началась паника в общежитии, кто-то вообще собирал вещи. Ну и силовики тут же сразу появились. Вот такое «журналистское расследование» решила сделать», — рассказал преподаватель ВлГУ.

В Петропавловске-Камчатском следователи пришли с обыском к активисту Александру Каменюку без решения суда. Как следует из постановления об обыске, которое опубликовал Каменюк, поводом для визита силовиков стало видео про работу местной прокуратуры. Судя по аккаунту активиста в Instagram, он не пустил их в квартиру, после чего они вызвали МЧС, чтобы взломать дверь.



В видео Каменюк вместе с журналистом «Камчатского региона» Георгием Филатовым рассуждает о коррупции в местной прокуратуре, которая, по их словам, покрывает преступления полицейских.



В постановлении указано, что ролик содержит «заведомо ложные сведения оскорбительного характера, порочащие честь и достоинство сотрудников прокуратуры Камчатского края». В отношении Каменюка и Филатова возбуждено уголовное дело о клевете и оскорблении представителя власти

В Иркутской области с должности директора школы уволили женщину, которая записала видеообращение в поддержку кандидата в Госдуму от партии «Яблоко». Её увольнения добивались сторонники прокремлевского движения НОД — они провели пикет у здания областного правительства. На мероприятии НОДовцы заявили, что директриса поддержала человека, который «открыто поддерживал Навального», и за это её следует снять с должности.

СК по Кузбассу завершил расследование и направил в суд дело 61-летней жительницы Междуреченска, которую обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации).



Женщине вменяют два эпизода. С октября по ноябрь 2020, по версии следствия, она разместила в соцсетях комментарии с «негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку национальности, происхождения, языка, отношения к религии. Все материалы были в свободном доступе для неограниченного круга лиц».



В рамках расследования уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что материалы относятся к экстремистским. Обвиняемой проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала.

18-летнего Владимира Нечаева, который проходит свидетелем по «санитарному делу», задержали по дороге к стоматологу и вывезли из Санкт-Петербурга в Саратовскую область. Когда его доставили в Следственный комитет в Балаково, его тут же из свидетеля перевели в статус обвиняемого.

В Саратовской области ещё один обвиняемый по "санитарному делу". Теперь в Балаково, Вова Нечаев. Его задержали в Петербурге и отвезли в Балаково предъявлять обвинения. Он под подпиской о невыезде. — Дмитрий Цибирёв (@tsibirevdmitry) October 13, 2021

Как и оперативники, которые везли его из Петербурга, предоставленный Балаково защитник посоветовал ему признать вину, пообещав, что в этом случае молодому человеку грозит лишь штраф. Нечаев согласился и вину признал. После его отпустили. Он вместе с адвокатом из «ОВД-Инфо» подал заявление в полицию о похищении.

Верховный суд отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор Ивана Любшина, осужденного по статье об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с комментарием о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил отец осужденного Виктор Любшин. Эту же информацию он подтвердил «Роскомсвободе».



Второй Западный окружной военный суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 5 марта 2020 года. В мае 2020 года суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе, а в августе 2020 года такое же решение принял Верховный суд, рассматривавший кассационную жалобу.



Поводом для преследования стали комментарии Любшина во «ВКонтакте», где он назвал Михаила Жлобицкого, взорвавшего самого себя в УФСБ, «героем» и «человеком дня, человеком недели (как минимум)». Любшин объяснял, что имел в виду, что Жлобицкий станет героем новостей.



В данный момент Виктор Любшин пытается получить компенсацию за незаконное преследование Ивана в 2017 году — об этом он также рассказал нам.

Советский районный суд Владикавказа оштрафовал на 30 тысяч рублей Асланбека Кадохова по статье об оскорблении общества и государства (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В постановлении суда говорится, что Кадохов сделал четыре комментария. Содержание этих комментариев не раскрывается, указывается лишь то, что это была информация «в неприличной форме», «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, [выражает] явное неуважение к обществу, государству, символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

В Кемеровской области в отношении бывшего кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Вячеслава Чернова возбудили два административных дела по статье «Возбуждение ненависти и вражды». Поводом для возбуждения дел стали публикации оппозиционного политика в Instagram. Одна из них касалась кемеровского олигарха и бывшего вице-губернатора региона Игоря Прокудина, а вторая — депутатов Таштагольского райсовета, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату имущества на горнолыжном курорте Шерегеш.



Среди прочего «яблочник» назвал Игоря Прокудина «бессовестным и жадным бывшим чиновником», а районных парламентариев — «депутатишками» и «шайкой одуревших мерзавцев». Эксперты усмотрели в публикациях Чернова признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения лиц по принадлежности к социальной группе представителей российской власти.



«Жил не тужил, и сразу рецидивист. Тома страниц по 200. Трудятся ребята, не покладая рук», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Чернов.

Ларису Кривоносову, игравшую «представительницу МВД Уссурийского района» Марину Вульф в шоу о чиновнике Виталии Наливкине, приговорили к трём месяцам лишения свободы за «уклонение от административного надзора». Как сообщает МВД по Приморскому краю, в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из колонии, в которой пребывала по делу о ранении ножом знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В августе 2020 года она «стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», из-за чего суд установил административный надзор.



Кривоносовой запретили покидать дом ночью, выезжать за пределы округа, а также ей нужно было отмечаться в участке. В МВД заявляют, что женщина игнорировала ограничения, в связи с чем её и приговорили к трём месяцам заключения.



В сентября Кривоносову арестовали на 10 суток за «систематическое нарушение административных ограничений». Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.



Марина Вульф — образ представителей правоохранительных органов, пародия на главного официального представителя МВД России Ирину Волк. Последнее видео с Кривоносовой вышло 20 сентября. За время шоу у Вульф меняются погоны: подполковник полиции, полковник и генерал-майор.

Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трём месяцам колонии.



Она якобы нарушила административный надзор, который установили за «посягательство на общественный порядок»https://t.co/xsYCjJbgcO pic.twitter.com/aLMswduCSp — TJ (@tjournal) October 21, 2021

В Подмосковье власти устроили масштабную проверку соцсетей работников местных прокуратур. «Проверяющих интересовали не только подписки, но и лайки сотрудников „враждебным“ России организациям, прежде всего Фонду Борьбы с Коррупцией», — сообщает Baza.



По итогам проверки были уволены шесть сотрудников. По данным источников «Базы», среди них заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления, сотрудник Организационно-контрольного управления и ещё несколько работников.

Прокуратура Мурманской области направила автору книги «Неизвестная северная история» Агнессе Хайкаре результаты психолого-лингвистической экспертизы, проведенной УФСБ после изъятия тиража книги в 2020 году. Согласно заключению, в книге о репрессированных в СССР финнах и норвежцах присутствуют признаки экстремизма. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр «Сова».



О каких именно признаках идет речь, не уточняется. «Неизвестная северная история» — это исследование о «политических репрессиях против кольских финнов и норвежцев на мурманском берегу» в советские годы. В книге писательница собрала истории 210 пострадавших от репрессий, 10 из них — родственники Агнессы Хайкара.



В декабре 2020 года сотрудники ФСБ пришли в типографию, где хранились 25 экземпляров «Неизвестной северной истории», и без протокола изъяли тираж книги. Сделано это было в рамках поступившей в УФСБ России по Мурманской области информации о совершении мошеннических действий неустановленными участниками конкурса на получение гранта. При этом речь якобы шла о хищении части бюджетных средств, предназначенных для публикации литературных произведений, на сумму более одного миллиона рублей.

Если книга будет признана экстремистской, то все электронные копии будут блокировкаться, а разместившие ссылки на неё граждане - привлекаться к ответственности за распространение "экстремистских материалов".

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей жительницу Сыктывкара Елену Родвикову из-за комментариев во «ВКонтакте». Об этом сообщил корреспондент 7×7 из зала суда. Родвикову признали виновной в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).



По версии следствия, с декабря 2018 по марта 2020 года Родвикова опубликовала в соцсети комментарии, в которых она ‎испытывает стойкую неприязнь» к президенту, чиновникам и депутатам Госдумы. Как отмечает проект «Сетевые Свободы», следствие нашло призывы к физическому уничтожению в комментарии про «Путлера, Госдуру и всех кремлеботов».



Адвокат Владислав Коснырев подчеркнул, что лингвистическая экспертиза проводилась в апреле, а психолого-филологическое образование эксперт получил только в июне. Защита настаивала, что все комментарии «носят абстрактный характер» и «не содержат призыва». Сама Родвикова пояснила, что у неё не было преступного умысла. Если женщина в течение двух месяцев не выплатит штраф, то наказание заменят на более строгое.



«Сетевые Свободы» отмечали, что Родвикова одна воспитывает шестилетнего сына, её семью признали малоимущей, а основной доход составляют пособия и алименты. Из-за уголовного дела ее банковский счёт, на который приходили алименты, заблокировали.

Преподавательнице латыни и древнегреческого языка Инне Карезиной, внесённой в список «СМИ-иноагентов», пришло уведомление от Роскомнадзора об административном протоколе за перепост во «ВКонтакте» материала паблика «Официальный Королёв» о выборах в подмосковском городе. Об этом она сообщила в своём Facebook:

«Перепост не снабжен дисклеймером. Дата 11 октября. Спросила, могу ли всё исправить, разместив дисклеймер сейчас. Ответили, что протокол все равно теперь будет, но если размещу дисклеймер - на суде это будет смягчающим обстоятельством. К слову, возможности редактировать пост ВК не предоставляет. Я просто грохнула эту публикацию. И вот что я вам скажу. Выпиливайтесь СЕГОДНЯ из своего ВКонтактика! Сколько можно повторять, что эта сеть за вами следит и желает вам зла? Я там торчала как региональный координатор и только потому, что там, видите ли, тоже много людей. Ну а почему вас там до сих пор много? Валите оттуда все. СЕГОДНЯ!»

Сама Карезина утверждает, что не является ни СМИ, ни журналисткой. Включена она была в реестр иноагентов из-за участия в наблюдении за выборами в составе организации «Голос».

Сразу несколько студентов курсов «Высшей школы кино и телевидения „Останкино“» утверждают, что их (по меньшей мере четырех слушателей) отчислили из-за лайка под комментарием, рассказала каналу «Можем объяснить» слушательница курсов Алина Темирчиева.



Именно о такой причине отчисления теперь уже бывшей студентке сообщил администратор официального аккаунта частного учебного заведения в Instagram. «Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко….», — написал девушке в личку администратор.



Теперь охранник отказывается пускать их в учебный корпус, пропуска провинившихся студентов отключены, а директор школы Любовь Соколова бросает трубку, едва услышав бывших учеников.



Речь идёт о лайке под комментарием на странице «школы» в Instagram, где кто-то выразил недовольство тем, что та решила не проводить занятия. Обучение там действительно стоит недёшево. За 15-месячный курс со студентов просят 352 тысячи рублей, то есть по 22 тысячи рублей в месяц.

Студенты заявили о намерении судиться с учебным заведением.

Общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет после критических высказываний рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.



Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн сообщил, что не видит смысла в праздновании победы в Великой Отечественной войне.



«Защита исторической памяти осуществляется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ. Некоторые составы прямо связаны с защитой исторической памяти, а по ряду статей нарушители отвечают за деяния, умысел которых мог быть направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне, либо другие цели», — говорится в сообщении организации.



В этой связи председатель движения «Ветераны России" Ильдар Резяпов направил обращение в адрес Генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. «В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу Вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера», — говорится в тексте обращения.



В нем также отмечается, что председатель организации попросил провести проверку по распространению указанных сведений на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» содержащих, в том числе нецензурную брань.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний рэпера.

Следственный комитет выплатит компенсацию в 47 000 рублей бывшему сотруднику Института языкознания РАН Алексею Касьяну за утраченные следствием после обыска вещи. Его обвиняли в разжигании ненависти либо вражды из-за поста в ЖЖ. Защита филолога добилась прекращения дела и денежной компенсации за потерянные вещи.

Жителя Мурманска Александра Казака оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за видео, в котором он рассказал о смерти пациента в застрявшей в снегу машине скорой помощи. Инцидент произошел в начале марта этого года. Автомобиль скорой с пациентом после сердечного приступа не смог выехать из двора, забуксовав на обледенелом подъеме. В итоге мужчина умер в машине. Казак, который сам является водителем скорой помощи, снял видео с места ЧП, в котором рассказал о плачевном состоянии автомобилей и показал их зимнюю резину без шипов. Суд посчитал, что Казак распространил фейковую информацию, поскольку «обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения».



Якобы было установлено, что автомобиль скорой находился в «технически исправном состоянии», а Казак неправильно оценил ситуацию, поскольку «не обладал медицинскими познаниями». В итоге суд посчитал, что своим видео Казак «создал угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан и угрозу создания помех функционирования объекта жизнеобеспечения».

В отношении Любови Соболь возбудили новое уголовное дело, на этот раз о клевете. С заявлением о возбуждении дела обратился бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что Соболь разместила на ютубе видеоролик, в котором представила «ложные сведения, подрывающие честь и достоинство Пригожина».

Зюзинский районный суд города Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков против популярного рэп-исполнителя Алексея Узенюка (сценический псевдоним — Элджей).



Как сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне текущего года организация обратилась в Следственный комитети и в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея».



Рэперу может грозить штраф 30 тысяч рублей.

Суд в Екатеринбурге продлил до 20 января 2022 года срок ареста бывшего соратника экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) Всеволода Могучева, обвиняемого в экстремизме (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»).



Уголовное дело об экстремизме было возбуждено в августе текущего года. В нем в статусе обвиняемого также фигурирует экс-схиигумен Сергий. Следствие полагает, что в декабре 2019 года бывший клирик создал на территории Среднеуральского женского монастыря и возглавил организованную группу, в состав которой вошел Всеволод Могучев. Преступная деятельность группы, как полагает следствие, носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах межнациональной неприязни через проповеди, видео которых выкладывали в интернет. Сейчас они все удалены.

В Чулыме Новосибирской области чиновники администрации и депутат районного совета подали иски к 60-летней Надежде Ермолаевой, которая в социальной сети сделала репост видеороликов о жизни города: плохом состоянии дорог и проблемах с вывозом отходов. Истцы полагают, что Ермолаева распространила недостоверную информацию, опорочив их честь и достоинство. Первоначально они требовали от женщины-инвалида 300 и 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, но по ходу судебного процесса изменили требования – дать опровержение и компенсировать 500 рублей.

В Москве акционист Марлен Чтян произнес речь на крыше вестибюля станции метро «Третьяковская», а также вывесил табличку с QR-кодом. После этого его несколько раз задерживали по системе распознавания лиц.



На него составили протокол об умышленном нарушении требований в области транспортной безопасности, но суд вернул дело в полицию «для устранения недостатков».

Клирик и пресс-секретарь Мелекесской епархии, священник Георгий Сухобокий был уволен со всех должностей за пост в Facebook, где он комментирует присуждение Навальному премии Сахарова. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», — написал священник.



После публикации поста Сухобокому позвонил его начальник, епископ Мелекесский Диодор. Епископ сообщил, что на него давят «из Москвы» и требуют уволить пресс-секретаря. Кроме того, по словам Диодора, Сухобоким заинтересовались правоохранительные органы.



«Че за провокацию ты опять устроил? Навальный, повальный, Украина... <....> Тобой заинтересовались, возрадуйся. <...> Неизвестно, куда ты вообще уедешь. Дурак ты, отец Георгий, дурак, тебя выкинут из церкви», — подчеркнул епископ.

Блогера МШ (Андрея Пыжа) с канала Urbanturizm приговорили к пяти годам колонии. Он осуждён за незаконное получение сведений, составляющих гостайну. «Пыж был участником диггерского сообщества, а они, как известно, любят проникать на всякие закрытые территории. По мнению следствия, в 2018-2020 Андрей собирал сведения о таких режимных объектах», — сообщает Baza.

По информации источников издания, Пыж попал в поле зрение оперативников, когда начал собирать материалы и готовиться к съёмкам про Метро-2.

«Вызывает сомнения сама статья, по которой его осудили, — считает адвокат, основатель «Команды 29» Иван Павлов. — Она позволяет преследовать за нарушение режима гостайны людей, даже не являющихся секретоносителями. Тогда как только секретоносители могут чётко понимать, что является гостайной, а что — нет. В нашей стране нельзя точно знать, что относится к гостайне, из-за порочной законодательной практики, по которой все ведомственные перечни секретных сведений сами засекречены, то есть обычный человек к ним никогда не получит доступ. А значит, невозможно доказать, что у человека был умысел получить именно сведения, составляющие гостайну. Возможность обвинять людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть ознакомлены, противоречит основному закону и здравому смыслу».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Пыжа политзеком.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Андрея Пыжа политзаключённым. Засекреченное дело против него — часть государственной пропаганды о «предателях родины» и «украинских шпионах».



Никакого преступного умысла у блогера не было. — Гражданское Общество (@civ_soc) October 29, 2021

Следственный комитет присоединил к «делу ФБК» уголовные дела, возбужденные в отношении Навального, Волкова, Жданова, Соболь, Гимади, Албурова и других. Об этом сообщил в своём Telegram соратник Навального Леонид Волков:

«У следствия получается такая картинка про тех, кто не согласен с Путиным:



- создали организацию, нарушающую права граждан;

- создали экстремистскую организацию;

- финансировали экстремизм;

- создали экстремистское сообщество;

- участвовали во всем этом и руководили;

- склонили несовершеннолетних в противоправные действия;

- отмыли деньги из неизвестных источников».

«И всё это на глазах у государства в течение 10 лет! С зарегистрированными юридическими лицами, аудитом, проверками, не находившими нарушений и особенно экстремизма, офисами по всей России. Осталось приписать ФБК право-троцкистский заговор, изобретение коронавируса и пришельцев», — иронизирует политик.

Силовики провели обыск у активиста из Череповца Михаила Каргина, у него изъяли технику. Мужчину обвиняют в клевете на мэра города.



«Я думаю, что они специально изъяли то, с чего можно размещать какие-то записи в интернете. При этом они толком нигде не копались — флешки и документы не взяли и не стали изучать на месте. Обыск прошел очень быстро. Видимо, была поставлена задача оказать психологическое давление», — рассказал активист журналистам.

В России сразу вдвое выросло число осуждённых за экстремизм. В первом полугодии этого года по таким статьям посадили 222 человека. Борьба с «экстремизмом» в России резко набирает обороты, убедился телеграм-канал «Можем объяснить», изучив статистику, опубликованную судебным департаментом при Верховном суде России.



За преступления экстремистской направленности в первом полугодии 2021 года были осуждены 222 человека, и только двоих обвиняемых оправдали по реабилитирующим основаниям. Примечательно, что 88 осужденных экстремистов согласились с обвинением и выбрали особый порядок судебного разбирательства. По сравнению с первым полугодием прошлого года, число осужденных за экстремистские преступления выросло более, чем вдвое. В первом полугодии 2020-го года по статьям 280-282.3 УК РФ были осуждены 104 человека.



Поводом для возбуждения множества таких дел стали всероссийские протесты зимы-весны этого года в поддержку Алексея Навального.