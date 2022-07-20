Запрещена книга о Катынской трагедии в связи с «отождествлением действий СССР и нацистской Германии»

Ленинградский районный суд города Калининграда в конце июня текущего года удовлетворил иск прокурора Калининградской области по запрету на распостранение в Интернете книги «Катынь. По следам преступления».

Ссылка на неё на днях была внесена в реестр запрещённой информации:

reestr.rublacklist.net/record/4610781

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили данную ссылку, после чего ознакомились с решением суда.

Истец в лице областного прокурора ссылался на положения законодательства РФ, в том числе — на Конституцию, а также на федеральные законы №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», ст.ст. 280, 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 13.48 КоАП РФ и т.п. Зампрокурора требования истца о блокировке книги, выложенной по указанному интернет-адресу, поддержал.

«Заинтересованные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом», – указывается в тексте решения.

Прокуратура, кроме прочего, указала, что российское законодательство запрещает распространение материалов, которые отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, совершённые публично. Запрещается также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.



Кроме этого истец напомнил о запрете распространения информации, в которой присутствует отождествление целей, решений и действий СССР и нацистской Германии.



Судом был установлен факт распространения книги «Катынь. По следам преступления», изданной Центром польско-российского диалога и согласия, путем размещения на сайтах в сети Интернет. В решении также указано:

«При этом, приговором Международного военного трибунала в г. Нюрнберге от 01.10.1946 г. в разделе «Агрессия против Польши» установлены обстоятельства нападения Германии на Польшу.



Так, Трибунал считает полностью доказанным, что война, начатая Германией против Польши 01.09.1939 г. была явно агрессивной войной, которая не могла впоследствии не превратиться в войну, охватившую почти весь мир, и обусловила совершение бесчисленных преступлений как против законов и обычаев войны, так и против человечности.



В связи с чем, сведения об СССР как о государстве агрессоре по отношению к Польше, содержащиеся в описываемой книге противоречат фактам, установленным Трибуналом 01.10.1946 г.»

Как следует из текста решения, лингвистическое исследование книги в январе текущего года провело УФСБ России по Калининградской области, и оно установило наличие высказываний, в которых содержится информация об отождествлении целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР (Красной армии) с целями, решениями и действиями руководства нацисткой Германии, командования и военнослужащих нацисткой Германии, осуществлявших, согласно тексту, вторжение на территорию Польши в сентябре 1939 года.



«Давая общую оценку содержания текста книги, экспертом отмечено, что авторы на протяжении всего рассказа используют в тексте высказывания, содержащие указание на общность целей, решений и действий СССР и нацисткой Германии до июня 1941 г. (в частности: «вторжение», «захват», «раздел зон влияния и распоряжения независимостью суверенных государств», «оккупация»; «вторжение со стороны обоих соседей-захватчиков», «осуществляя на практике вышеупомянутый договор»), – также отметил специалист из УФСБ. – Приведённая в книге информация исходя из результатов исследования свидетельствует о негативном отношении авторов к советскому государству в той форме правления, которая была при Сталине И.В. и коммунистическом режиме, и которая авторами отождествляется с государственной политикой нынешнего российского государства, проводимой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и говорится о том, что Россия продолжает вести себя как государство-оккупант, попирая суверенитет других стран, ведя агрессивную политику».



Заключение специалиста УФСБ России по Калининградской области суд оценил как относимое, допустимое и достоверное доказательство по делу.



При всех изложенных обстоятельствах суд административные исковые требования прокурора Калининградской области удовлетворил. Таким образом, размещённая в книге по указанной ссылке информация была признана запрещённой.

Сам же Центр польско-российского диалога и согласия позиционирует свою книгу как путеводитель, в котором есть информация не только о польском военном кладбище в Катыни, но также изложена история и география Катынского расстрела. Центром было издано в апреле прошлого года две книги, посвящённых Дню памяти погибших в Катыни в 1939 году, и калининградские прокуроры увидели нарушение законодательства РФ в русском переводе вышеуказанного путеводителя.

Недавно Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о Центре польско-российского диалога и согласия о преобразовании в Центр диалога им. Мерошевского. «Его цель — установление взаимопонимания между поляками и народами Восточной Европы — украинцами, белорусами, грузинами, молдаванами и россиянами», – указывает Центр в своём Twitter.

Пакет законов о запрете отождествлять действия СССР и Третьего рейха, а также демонстрировать фото нацистских преступников был подписан Президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года. В апреле уже года текущего были введены штрафы за нарушение данного законодательства, в некоторых случаях предусмотрены административные аресты.

Как и предполагали многие правозащитники и историки, принятые в прошлом году поправки стали орудием исторической цензуры, направленной на выдавливание из публичого поля дискуссий на темы неоднозначных событий Второй мировой войны. Теперь неприятные для властей страницы истории снова стали запретной темой.