Российские кинематографисты выступили против проекта Указа о «защите традиционных ценностей»

Принятие проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в предлагаемом варианте может навредить культуре. Предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей зрительского интереса. Об этом говорится в письме российских кинематографистов, которое распространила пресс-служба компании Art Pictures Studio.

Более 30 российских кинематографистов, среди которых, в частности, режиссеры Фёдор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта Указа, разработанного Минкультом в январе текущего года.

«Уважаемая Ольга Борисовна! От имени кинематографического сообщества мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта „Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“. Данный документ, в нынешней форме, не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры ‎и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить», – говорится в обращении.

По мнению подписантов, уже существующих законодательных актов достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры, а институты государственной поддержки кинематографии — министерство культуры, «Фонд Кино», Институт развития интернета — «обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений, необходимыми для осуществления государственного контроля за финансированием российского кино»:

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы».

Они считают, что та форма, в которой предлагается принять проект, «не может благоприятно повлиять на общество, не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания и чувства любви к нашей Родине».

Ранее художественные руководители ряда театров России написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту документа.

Напомним, в проекте Указа Минкульт составил перечень традиционных ценностей, а также комплекс мер по их защите, в качестве деструктива упомянув экстремистские и террористические организации, действия США и их союзников, влияние транснациональных компаний и НКО, а также реформы в гуманитарной сфере, «проводимые без учета традиций».

Недавно эксперты и пользователи заметили аномальный всплеск интереса к документу Минкультуры на сайте regulation.gov.ru, когда в день окончания общественного обсуждения пошла явная накрутка лайков и дизлайков, и в течение пары дней количество голосовавших превысило 170 тысяч с явным перевесом тех, кто одобряет инициативу властей. В данный момент голосов почти 180 тысяч, где более сотни тысяч «лайкнули» предлагаемые Минкультом «скрепы».

UPD. Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В министерстве отметили, что потребуются новые подходы к разработке документа.

«В ведомстве добавили, что в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, за документ проголосовали 100760 пользователей, а против — 78928», – цитирует пресс-релиз Минкульта Агентство «Москва».