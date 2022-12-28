В критериях по включению в реестр запрещённых сайтов появились ЛГБТ и смена пола

Роскомнадзор выложил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия Федеральной службой по надзору ‎в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решений о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему „Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено“».

Судя по документу, изменения продиктованы принятым в декабре текущего года пакете законов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Материалы, связанные с ЛГБТ-тематикой блокировались в России и раньше, и в основном это было продиктовано «пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних», хотя суды в регионах по искам прокуроров могли отправить в бан вообще никак не ориентированные на подрастающее поколение ссылки и сайты, а затем к процессу таких блокировок, но уже без суда, подключилась Росмолодёжь. Недавно принятый закон расширил рамки анти-ЛГБТ-цензуры, позволив властям ограничивать доступ и к ориентированным на взрослых материалам, если в них будет обнаружена «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Кроме этого, закон запрещает пропагандировать педофилию и смену пола.

А на днях Правительство РФ внесло информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола в перечень контента для внесения в реестр запрещенной в РФ информации в интернете по решению Роскомнадзора.

В выложенном на общественное обсуждение документе Роскомнадзор повторил некоторые уже существующие критерии, касающиеся блокировки порнографических материалов с участием несовершеннолетних, добавив туда информацию, направленную возбуждение сексуальных чувств к несовершеннолетним, либо оправдывающим такое поведение. Но к данному критерию есть оговорка:

«Настоящие Критерии не применяются в отношении художественных произведений, в которых изображаются (описываются) оправданные их жанром и (или) сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми».

Так что чисто теоретически набоковской «Лолите» или «Легендам и мифам Древней Греции» цензура пока не грозит.

Не заметно изменений в пункте о блокировке наркотического, суицидального и контента, посвящённого изготовлению взрывчатки и т.п. Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, распространение которой запрещено федеральными законами, не будет блокироваться, если она имеет научную, научно-техническую, статистическую информацию и (или) значительную историческую, художественную ценность для общества.

Информация о сексуальных отношениях взрослых с несовершеннолетними будет блокироваться, если в ней адресата будут убеждать в допустимости и привлекательности такой связи или её положительных аспектах. Под запрет попадут и материалы, в которых:

«Наличие информации, направленной на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок.



Наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок.



Наличие информации, способной вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, изменить негативное отношение на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях, систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением и (или) описанием нетрадиционных сексуальных отношений.



Наличие информации, обосновывающей допустимость нетрадиционных сексуальных отношений».

Также критерием для блокировки станет «наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены биологического пола человека, отказа от своей природной половой принадлежности» вместе с информацией, «выраженной в виде социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».

Дата окончания публичного обсуждения — 23 января 2023 г. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете их оставить на странице документа.