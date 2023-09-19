Разработаны критерии блокировки информации про обход цензуры

Роскомнадзор выложил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа о внесении изменений в критерии оценки материалов или информации, которые должны быть подвергнуты блокировке.

Разработан он во исполнение федерального закона №406-ФЗ, которым кроме всего прочего запрещается рассказывать про обход блокировок.

Отмечено, что ограничения не будут работать в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах обхода блокировок.

Согласно документу, изменения вступят в силу 1 марта 2024 года и будут работать до 1 сентября 2029 года.

К критериям оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решения о внесении сайтов и IP в реестр запрещённых, теперь добавятся:

Наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Наличие информации, дающей представление о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Наличие информации, побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, а также дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов.

Наличие информации, содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин, позволяющим получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронных вычислительных машин, к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 6 октября 2023 года. Свои предложения и замечания вы можете оставить на странице документа.

Напомним, ранее Минцифры разработало проект постановления Правительства, расширяющий полномочия РКН по части блокировок «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».