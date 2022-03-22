Закон о 15-летних сроках за «фейки» об армии расширен на чиновников за рубежом

Ещё один пакет законов прошёл быструю процедуру принятия — об ответственности за «фейки о работе госорганов РФ за рубежом». Автором его выступил глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн. Поправки в законопроекты №9732-8 и №9712-8 были внесены им 18 марта, и сразу во втором и третьем чтениях они были приняты депутатами 22 марта текущего года.

Экстравагантность ситуации состоит в том, что первый законопроект изначально касался «разграничения административной и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах», и уже позже к нему «привили побег», который полностью изменил суть документа — «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации».

Второй также носил «лесную» направленность — «уточнения ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений», а затем к нему пришили «распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий и за действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий».

Собственно, получились очередные «матрёшки Хинштейна».

Законами дополняются уже принятые и вступившие в силу нормы об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ.

В соответствии с поправками в УК РФ, за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», предлагается наказывать штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Если же упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме распространения заведомо ложной информации, уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Штраф составят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо возможно лишение свободы на срок до трех лет. Если же эти деяния повлекли последствия, то максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.

Также внесены корреспондирующие поправки в КоАП РФ. Так, публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» повлекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». В этих случаях они влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если гражданин привлекался к административной ответственности по данной статье в течение года, ему будет грозить уже уголовное наказание.