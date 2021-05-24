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Аналитика
May 24, 2021, 11:26 a.m.

Лукашенко подписал закон о тотальной цифровой цензуре на случай протестов

При возникновении ситуаций, создающих «угрозу национальной безопасности», государство сможет отключать сети электросвязи, также журналистам будет запрещено освещать протесты в прямом эфире, публиковать опросы общественного мнения без получения аккредитации, а также гражданам запрещается сбор средств для помощи тем, кого привлекли к ответственности за участие в несогласованных акциях.

Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет законов, которыми корректируется законодательство о средствах массовой информации, а также подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях, сообщает БЕЛТА.

 

Изменения в законодательстве о СМИ

Существенные ограничения коcнутся работы СМИ и журналистов, в частности, при освещении несогласованных акций:

  • нельзя публиковать в СМИ и на интернет-ресурсах результаты опросов общественного мнения, если они проводились без аккредитации;
  • запрещено освещать в реальном времени несогласованные акции «с целью их популяризации»;
  • аккредитации могут лишить за распространение сведений, «не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста»;
  • журналистам запрещено организовывать массовые мероприятия или участвовать в них.

Учредителями СМИ теперь не могут быть иностранцы и юридические лица с иностранным участием. Закрыть СМИ и интернет-ресурс, согласно поправкам, можно на основании решения Межведомственной комиссии за «сообщения, которые вредят национальным интересам» или по решению Мининформа.

 

Изменения в законе о массовых мероприятиях

Сообщается, что закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей.

Политические партии и общественные организации можно привлечь к ответственности за призывы участвовать в митинге ещё до получения разрешения на его проведение.

Запрещается сбор средств для помощи тем, кого привлекли к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

 

Подписан закон, который позволяет властям страны ограничивать работу сетей электросвязи

Так, согласно документу, в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу нацбезопасности, государство может ограничить функционирование сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).

Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте.

В том случае, если операторы электросвязей откажутся выполнять требования властей, они могут быть лишены лицензии.

Закон вступает в силу после его официального опубликования, 24 мая 2021 года.

 

Белорусская оппозиция говорит, что эти изменения «легализуют репрессии и нарушают права человека».

Напомним, в начале года в Минске на 2 года тюрьмы осудили журналисток «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Их обвинили по уголовной статье об организации беспорядков за стрим с митинга, на котором был жесткий разгон акции памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко. Обвинение указывало, что в прямом эфире «через озвучивание информации» девушки осуществляли «сбор активных участников с целью создания массовости для возможности противостояния действиям работников правоохранительных органов».

Также совсем недавно белорусские силовики под предлогом обнаруженной на борту бомбы заставили сесть в Минске лайнер компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси. На борту находился сооснователь и бывший главред Telegram-канала NEXTA, который власти Белоруссии признали экстремистским, Роман Протасевич.

После проверки «ничего страшного не было обнаружено», власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске. Но Протасевич был задержан. Ему грозит высшая мера наказания.

«В Беларуси растет напряженность, – комментирует происходящее исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. – Опять про отключения интернетов. Что характерно, в прошлом году отсутствие закона не помешало вот ничем».

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