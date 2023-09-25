Мангу ставят на «стоп»

В последнее время в России замечен высокий интерес к азиатским комиксам, большинство из которых распространяется среди пользователей посредством интернета. Наши сограждане стали активно интересоваться японской мангой, китайской маньхуа и корейской манхвой.

Как сообщает «Ъ», российские платформы с подобным контентом всё чаще попадают в поле зрения сразу нескольких регулирующих и надзорных органов. Роскомнадзор блокирует соответствующие ссылки и сайты за детское порно, а также «ЛГБТ-пропаганду».

На том же самом основании манга-сайты банились Росмолодёжью. Так, под блокировку его решением попали в своё время «Яойлиб» и «МангаПоиск».

И Роскомнадзор, и Росмолодёжь имеют полномочия отправлять сайты в реестр запрещённой информации внесудебно. Причём ранее РКН за ЛГБТ-материалы не блокировал, но теперь, исходя из случая с MangaHub, такие действия к соответствующему контенту он тоже будет применять.

reestr.rublacklist.net/ru/record/6358076

Как пояснили в Роскомнадзоре:

«На портале были выявлены материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений».

В MangaHub сообщили, что будут запускать новый сайт, так как «прежний останется навечно заблокированным».

Это не первый случай такой блокировки со стороны Роскомнадзора. Недавно в реестр запрещённой информации попала энциклопедия аниме Shikimori:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6366553

По словам админов, портал узнал о блокировке уже когда к нему пропал доступ в России, причин они не знают и никаких уведомлений от надзорных органов к ним не приходило.

Но и это ещё не все аниме- и манга-материалы, заблокированные Роскомнадзором. Ещё в начале сентября под блокировку полностью попал каталог манги MintManga:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6340217

Для этого портала попадание в реестр не является чем-то из ряда вон выходящим, но он каждый раз появлялся в интернете снова, но уже на другом домене. Правда, ранее в его материалах надзорное ведомство могло видеть не пропаганду ЛГБТ, а детскую порнографию. Стоит заметить, что ссылки с мангой и аниме по решению Роскомнадзора и раньше попадали в реестр запрещённых сайтов, но по ЛГБТ-тематике они туда вноситься стали сравнительно недавно. Как мы уже отмечали выше, внесудебно такие материалы блокировала только Росмолодёжь.

Уже блокируемый ею «МангаПоиск» теперь тоже стал попадать в реестр по решению РКН. Скорее всего, уже из-за ЛГБТ, поскольку банятся ссылки с аниме и мангой в жанре «Яой».

Напомним, закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды и смены пола» был принят в прошлом году, хотя Росмолодёжь занималась соответствующими блокировками и до этого.

С восточными комиксами у российских властей непростые отношения уже давно. Так, в 2020 году началась массовая блокировка разного рода аниме-сериалов и фильмов региональными прокурорами через суды. Они видели в данных материалах опасность для развития детей, пропаганду жестокости и другие чиновные страхи. Со временем по решениям одних и тех же судов стали блокироваться даже те ссылки, которые не были указаны там.

Но не только на основании «вредности контента» цензурировались аниме- и манга-сайты. Очень часто к ним свои претензии предъявляли правообладатели. Под вечную блокировку по жалобе ООО «Синема Галэкси», в частности, попал популярный портал YummyAnime. А затем суд в Санкт-Петербурге ограничил доступ к уже заблокированному сайту за «опасный для детей» сериал «Ад Данте». Больше сервис из-под блокировки не выходил, как и его сайты-клоны, причём на основании в том числе и военной цензуры.

За пиратство может быть заблокирован крупный русскоязычный портал ReManga. Дело в том, что государственное южнокорейское агентство креативного контента (KOCCA) совместно с платформой Moi Comics ещё в прошлом году разослали нескольким сайтам письма с просьбой удалить нелицензионные комиксы, но ReManga на него не отреагировало. По данным «Ъ», KOCCA и Moi Comics уже готовят соответствующий иск.

Как видим, жанр манги и аниме в России ждут ещё более сложные времена, и наступление на эти жанры будет происходит по многим основаниям: «пропаганда ЛГБТ», «вредное воздействие на детей», «детское порно» (реальное и надуманное), а также за нарушение авторских прав. Насколько будут правомерны претензии к тем или иным сайтам, будем смотреть по мере их появления.