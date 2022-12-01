Совфед одобрил наделение Мосгорсуда правом ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам

Совет федерации одобрил закон, по которому первой инстанцией по рассмотрению и разрешению административных дел об ограничении доступа к соцсетям и мессенджерам будет Мосгорсуд. Другие суды также смогут рассматривать и разрешать административные дела, «функционирование которых обеспечивается в интернете». По действующему закону Мосгорсуд — первая инстанция в делах об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.

Поправки внесут в Кодекс административного судопроизводства РФ. Мосгорсуд сможет рассматривать и разрешать административные дела об ограничении доступа по положению «осуществление судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций».

Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования, т.е. после подписания его Президентом Владимиром Путиным.

Госдума приняла закон 22 ноября. Причём изначально в законопроекте №172918-8 норм про блокировку соцсетей и мессенджеров Мосгорсудом не было, а сами поправки были направлены на «уточнение порядка и условий подачи обвиняемым/подозреваемым нового/повторного заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок». Но ко второму чтению депутаты решили новой поправкой расширить полномовия вышеназванного суда.

В Совфеде уточнили, что другие суды также смогут рассматривать и разрешать административные дела, «функционирование которых обеспечивается в интернете». Напомним, по действующему закону, Мосгорсуд является первой инстанцией в делах об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.

Внесение «неожиданных» поправок, не связанных с основной темой законопроекта, уже стало весьма распространённой практикой в российском парламенте. Так, стараниями главы инфокомитета Госдумы Александра Хинштейна в прошлом году в законопроект о финансировании питания в школах и реализации программ дополнительноно образования добавился запрет на использование в школах неверифицированных онлайн-платформ и цифровых ресурсов. В ту же сессию был принят закон о биометрической идентификации и расширении внесудебных блокировок, который также стал «гибридом» одной темы с другой.

Не обошлось без «матрёшек Хинштейна» и в текущем году, когда в законопроект о «разграничении административной и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах» были внесены нормы об ответственности за «фейки о работе госорганов РФ за рубежом», а к документу по части «уточнения ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений» пришили поправку про «распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий и за действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий».