Минцифры считает оптимальным использование «Госуслуг» при регистрации на интернет-площадках

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает излишней передачу в Единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора информации интернет-пользователей, которая размещена на портале госуслуг, сообщает «Ъ».



Министество направило письмо, в котором просит надзорное ведомство доработать проект приказа «Об утверждении правил использования информационной системы Роскомнадзора».

Минцифры выступило против создания новой системы сбора данных о гражданах



https://t.co/mLFlZWSyRD — Интерфакс (@interfax_news) April 2, 2021

В приказе идет речь об использовании ЕИС для управления персональными данными россиян, сбора и отзыва их согласий на обработку данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте («закон Горелкина»).



В министерстве считают, что для идентификации пользователей и сбора согласий достаточно использовать сервис «Госуслуги», а также что доработку инициативы нужно обсудить с бизнесом. Источник «Ъ» в Правительстве добавил, что в Минцифры против траты бюджетных денег на создание еще одной системы сбора и хранения данных.



Первый вариант приказа Роскомнадзора был опубликован для общественного обсуждения на портале 23 марта, из него следовало для регистрации в системе Роскомнадзора пользователям потребуется оставить службе паспортные данные, адрес проживания, телефон и электронную почту. Через три дня появилась новая версия документа — с заполнением формы в личном кабинете ЕИС «на основе сведений, полученных из Госуслуг». Тем не менее Роскомнадзор должен получить доступ к этим сведениям, против чего и возражает Минцифры.



Предлагаемая Роскомнадзором система рассчитана как раз на хранение информации, так как в проекте приказа указано, что ведомство будет хранить сведения, содержащиеся в согласии, отмечает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Плюсом выглядит то, что и Роскомнадзор, и министерство пока настаивают на исключительно добровольном использовании системы предоставления согласия, добавляет Олег Блинов. Но в перспективе, по его мнению, ведомство может ужесточить требования к формату сбора согласий сервисами в ходе проверок.



Зарубежные соцсети не согласятся предоставлять информацию о персональных данных пользователей Роскомнадзору или Минцифры, уверен руководитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Но в таком случае, предупреждает он, площадкам стоит ожидать новых санкций.



Добровольность является одним из базовых принципов согласия на обработку персональных данных как такового, подчеркивает директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман.



«Но возникает вопрос, как оценить ситуацию, когда гражданин хочет зарегистрироваться в соцсети или на иной площадке, распространяющей данные, и отказывается предоставить согласие на их обработку?» — рассуждает эксперт. Отказ в регистрации по этой причине, считает она, может быть расценен как принуждение к предоставлению согласия.