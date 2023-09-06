Минцифры против идеи вскрывать упаковки смартфонов для принудительной установки RuStore

Министерство цифрового развития не поддержало идею вскрывать упаковки смартфонов для установки отечественного программного обеспечения.
После того, как в августе 2023 года правительство утвердило правила предустановки российского магазина приложений RuStore, встал вопрос о том, как будет исполняться решение.
Представитель DNS, крупного продавца цифровой техники, отметил, что на данный момент исполнить обязанности по установке ПО возможно только через вскрытие упаковки устройства.
Минцифры раскритиковало этот вариант:
«Это несёт высокие риски компрометации данных данных и увеличения дополнительных расходов со стороны продавцов», — отметил представитель органа власти.
Вопрос о способах установки RuStore без вскрытия упаковки представитель Минцифры переадресовал в Роспотребнадзор, на который возложена ответственность за проверку выполнения требований.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.