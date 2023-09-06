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6 September 2023

Минцифры против идеи вскрывать упаковки смартфонов для принудительной установки RuStore

Так гаджеты могут стать менее привлекательными

Министерство цифрового развития не поддержало идею вскрывать упаковки смартфонов для установки отечественного программного обеспечения.

После того, как в августе 2023 года правительство утвердило правила предустановки российского магазина приложений RuStore, встал вопрос о том, как будет исполняться решение.

Представитель DNS, крупного продавца цифровой техники,  отметил, что на данный момент исполнить обязанности по установке ПО возможно только через вскрытие упаковки устройства. 

Минцифры раскритиковало этот вариант:

«Это несёт высокие риски компрометации данных данных и увеличения дополнительных расходов со стороны продавцов», — отметил представитель органа власти.

Вопрос о способах установки RuStore без вскрытия упаковки представитель Минцифры переадресовал в Роспотребнадзор, на который возложена ответственность за проверку выполнения требований.

Минцифры импортозамещение гаджеты предустановка RuStore

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