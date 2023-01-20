Власти усилят мониторинг и анализ криптовалютных транзакций

Росфинмониторинг намерен за 340 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций», сообщает «Ъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Росфинмониторинг выделит до 340 млн рублей на совершенствование системы отслеживания и анализа криптовалютных операций. Среди целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков. Но на повторение успешных…https://t.co/13FKqaR2YS — Forbes Russia (@ForbesRussia) January 20, 2023

Речь идёт о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

Доработки софта позволят Росфинмониторингу создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, добавляет член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский.

Кроме того, уделяется больше внимания развитию информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, говорит директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

В 2020 году Росфинмониторинг предложил включить в федеральную программу «Искусственный интеллект» проект «Прозрачный блокчейн». На проект было запрошено 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023 году. Исполнителем проекта стал Физический институт им. Лебедева.

В 2021 году «Росфинмониторинг» заказал создание модуля для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина за 14,7 млн руб. Тендер выиграла ООО «Эр Си О», в то время подконтрольная Сбербанку. На мировом рынке существуют аналоги таких систем — Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и Chainalysis.

Заявленной суммы не хватит на то, чтобы создать полноценный аналог зарубежных систем, как Crystal и Сhainalysis, и скопировать их функционал, заявил «Ъ» гендиректор сервиса по аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин. За границей подобные системы уже не один год обрабатывают миллиарды подозрительных и нелегальных адресов, умеют находить взаимосвязи и анализировать риски, говорит он. Кроме того, специалисты, которые могут сделать подобные системы, это «штучный товар» и все они работают в зарубежных компаниях, говорит Мачихин.

В условиях санкций и геополитического противостояния будет сложно обновлять российскую базу, координировать ее с мировыми аналитическими системами и актуализировать ее в реальном времени, считает Олег Огиенко.