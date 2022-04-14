Россиянам закрыли доступ к Times New Roman и ещё четырём популярным шрифтам

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал «Ведомостям» источник в российской IT-компании.

По имеющимся данным, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN эта проблема исчезает и каталог становится доступен.

Один из наиболее известных в мире шрифтов Times New Roman был разработан в 1932 типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Его стали использовать в газете The Times, это способствовало большему удобству чтения и позволило сэкономить пространство. До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft. Также он используется в качестве официального шрифта для документов Госдепартамента США и Минобороны РФ.

Шрифт Arial создавался как альтернатива шрифту Helvetica, права на который принадлежали компании Linotype.



Шрифты Verdana и Tahoma были созданы британским дизайнером Мэтью Картером для компании Microsoft, а впоследствии были оптимизированы для отображения на экранах низкого разрешения.



Шрифт Helvetica в 1950-х годах разработали швейцарские типографы Макс Мидингер и Эдуард Хоффман, после того, как одна из шрифтовых компаний в Швейцарии решила преобразовать существовавший тогда шрифт Haas Grotesk.



Ранее «Ъ» выяснил, что несмотря на предписание Минцифры, российские госведомства продолжают загружать шрифты с серверов Google и Monotype. В частности, это делали сайты Федеральной налоговой службы (ФНС), Минприроды и областных правительств. Российские шрифтовые студии призвали Минцифры содействовать использованию отечественных разработок. В министерстве неисполнение поручения в срок объяснили необходимостью соблюдения регламентов и трудностями с подрядчиками.

Напомним, «Роскомсвобода» выступила с заявлением, адресованным иностранным IT-компаниям, призвав не вводить цифровые санкции в отношении обычных российских пользователей, поскольку это только помогает цензуре и изоляции Рунета от мировой Сети. С аналогичной просьбой обратилось «Общество защиты интернета», и 8 апреля стало известно, что в США из-под санкций были выведены телекоммуникационное и интернет-оборудование, а также ПО.