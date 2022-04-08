США вывели из-под санкций оборудование и ПО для обмена информацией

Минфин США вывел из-под санкций, введенных против России, телекоммуникационное и интернет-оборудование. Уточняется, что все еще запрещено списание средств с находящихся в США счетов российского Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

В пресс-релизе министерства сказано:

«Разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен».

В документе уточняется, что запрещено открытие или ведение корреспондентских или транзакционных счетов «для или от имени» подпавших под санкции российских финансовых институтов.

США начали вводить санкции против России после начала так называемой «военной спецоперации» российской армии на территории Украины. Среди прочего, ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров.

С российского рынка ушли несколько крупных IT-компаний, в том числе Microsoft, Intel и Qualcomm. В марте правительство поручило всем государственным сайтам и сервисам перейти на использование российской системы доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, чтобы защитить ресурсы от возможности отключения извне.

Напомним, «Роскомсвобода» в начале марта текущего года обратилась к иностранным компаниям с просьбой не отсекать россиян от глобального интернета, запрещая им осуществлять платежи за интернет-услуги, массово отключая аккаунты российских пользователей от тех или иных сервисов, закрывая доступ для обновлений ПО и т.п. Таким действиями внутрироссийская цензура только усилится, а россияне будут получать информацию исключительно из официальных источников. По нашему мнению, подобные действия являются ударом по всем прогрессивным силам, выступающим за мир и добрососедство, всем неприемлющим самоизоляцию России от внешнего мира людям. Цифровые права являются неотъемлемой частью основных прав и свобод человека, признанных в международном праве.

«Что все это значит? – комментирует исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. – Ну, это значит, что мы целый месяц занимались правильным делом и достигли результата. Политическая деятельность именно в том виде, в каком оно должно быть — некто (в данном случае — непосредственно ОЗИ и большой ряд НКО, политиков и частных лиц вообще) продвигает идею, объясняет ее ценность. Потом эту идею или принимают, или дискутируют».

Управляющий партнер Digital Right Center и ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что это шаг властей США стал в том числе и следствием созданной нами петиции по поводу снятия санкций, которые отрезают российских граждан от интернета и лишают их, тем самым, доступа к правдивой информации о происходящем. К ней присоединились более 40 неправительственных организаций:

«По крайней мере, это сдержит дальнейшее отключения россиян от платформ, и, возможно, даже позволит некоторым компаниям, которые испугались наказания за несоблюдение санкционных ограничений, вернуться к нам».

«Наша идея была проста и пряма как рельса: отключая интернет, облагая его санкциями, вы только закрываете единственный канал к правдивой информации для жителей России, – объясняет Климарёв. – Шатдаун — это оружие Путина. Оружие демократии — правда и открытость. Мы просто призывали Страны Свободного Мира не играть на стороне Путина. И да, это теперь означает консенсус по развитию интернета в России: будет возможно импортировать оборудование и всевозможную бытовую технику, софт и техрешения для интернета, минуя разрешительные лицензии Минфина США».



В любом случае, отмечает Digital Right Center, подобные меры можно только приветствовать, и как минимум это означает, что «внешней» угрозы для Рунета можно в ближайшее время не ожидать: «А вот что будет с угрозами "внутренними" — это уже другая история. Но команда DRC в любом случае всегда останется на страже ваших веб-интересов».