Минспорт оснастит стадионы видеонаблюдением с идентификацией болельщиков

Минспорт разработал проект постановления об оснащении стадионов системой видеонаблюдения для биометрической идентификации болельщиков. Как следует из пояснительной записки, документ направлен на исполнение закона о «паспорте болельщика» (Fan ID).

Проект постановления Правительства, над которым поработал Минспорт, предусматривает необходимость оснащения стадионов системой видеонаблюдения, позволяющей осуществлять аутентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований.

Также устанавливается:

обязанность собственника (пользователя) объекта спорта, организатора соревнований по осуществлению при входе в места проведения официальных спортивных соревнований контроля (с применением технических средств) за наличием действующей персонифицированной карты у зрителей, участников официальных спортивных соревнований, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований;

обязанность организатора осуществлять аутентификацию указанных лиц, определять перечень иных лиц, задействованных в проведении соревнований, доступ которых в места проведения официальных спортивных соревнований осуществляется на основании иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований.

Кроме этого, закрепляется обязанность зрителей проходить идентификацию и аутентификацию, которые осуществляются на основе информации, полученной из информационной системы идентификации болельщиков.

Общественное обсуждение документа Минспорта закончится 2 марта текущего года. Если у вас есть пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

Информационная система идентификации болельщиков создана и эксплуатировалась Минцифры в периоды подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Система работала и в ходе чемпионата Европы по футболу (ЕВРО 2020). Частью системы является «паспорт болельщика» (Fan ID), вместе с билетом дающий право прохода на стадион. Иностранные болельщики могут въехать на территорию России по Fan ID без дополнительного оформления визы. «Паспорт болельщика» использовался также как проездной документ. В декабре прошлого года был принят закон об использовании данной системы на всех значимых спортивных соревнованиях.

Фубольные фанаты в подавляющем большинстве объявили о бойкоте Fan ID как нарушающей их права. По их мнению, новые поправки являются непрозрачными, репрессивными и избыточными, а тезисы о комфорте и безопасности не более, чем подмена понятий. Они уверены, что введение Fan ID приведет к снижению посещаемости стадионов.