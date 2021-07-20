Роскомнадзор составит чёрные списки «неприземлённых» IT-компаний

Иностранные IТ-компании, которые не открыли своих представительств в РФ, могут лишиться российских денег. Роскомнадзор составит черный список нарушителей, а банки будут блокировать денежные переводы в их пользу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Минцифры.

Минцифры запланировало перекрыть платежи иностранным ИТ-компаниям без представительства в России. Роскомнадзор будет вносить такие компании в «чёрные списки»https://t.co/BHzZ7NTEWZ — TJ (@tjournal) July 20, 2021

Документ должен закрыть правовые пробелы принятого закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», который вступил в силу 1 июля. Его основное требование – все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и др.) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 года. Авторы называют его «законом о приземлении», но в отрасли он получил название «о филиалах-заложниках», поскольку созданные на территории России представительства станут по сути «мальчиками для битья», которым власти РФ предъявят свои претензии, если центральный офис зарубежных сервисов откажется исполнять те или иные требования стремительно изменяющегося российского законодательства.

За отказ открывать представительства, напоминает VC, предусмотрены санкции. Одна из них — ограничение платежей и переводов компании. Проект постановления расшифровывает, как это будет работать.



Роскомнадзор будет вести два списка. Первый — с компаниями, которые не исполнили закон. Банки обязаны будут перекрывать любые платежи в их сторону.



Второй — с иностранными поставщиками платёжных услуг, не банками, которые принимают платежи компаниям из первого списка. Если компания из второго списка не устранит нарушение за 30 дней, то Роскомнадзор её заблокирует в России.

«Соцсетям хотят перекрыть кислород», — констатирует «Телеком-ревью». Также Telegram-канал отмечает, что портал проектов нормативных актов уже который день работает со сбоями.

В стране действуют 22 иностранных поставщика платёжных услуг, по данным ЦБ. Среди них Alipay, Apple, Google, Samsung.



Списки будут общедоступными. Роскомнадзор за три дня будет обязан исключить компанию из перечня, после выполнения требований закона или по решению суда.



На Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России, приводят «Ведомости» данные представителей пяти крупнейших в стране рекламно-коммуникационных холдингов.



Авторы закона хотят «сократить факты ухода от налогов» и «пополнить казну», считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но меры усложнят рекламу товаров и услуг и увеличат ее стоимость, считает эксперт.